[{"available":true,"c_guid":"c4b2107a-ca52-4112-a09b-7c163b3d9c71","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bokszoló-színészt figyelmeztették, hogy sértő, amit mondott. Legközelebb ki is rúghatják.","shortLead":"A bokszoló-színészt figyelmeztették, hogy sértő, amit mondott. Legközelebb ki is rúghatják.","id":"20250410_Mickey-Rourke-homofob-megjegyzest-tett-Big-Brother-celeb-valtozataban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4b2107a-ca52-4112-a09b-7c163b3d9c71.jpg","index":0,"item":"c76f5a0f-8759-4531-b28d-418d05d7c763","keywords":null,"link":"/elet/20250410_Mickey-Rourke-homofob-megjegyzest-tett-Big-Brother-celeb-valtozataban","timestamp":"2025. április. 10. 08:30","title":"Mickey Rourke homofób megjegyzést tett a lakótársára a Big Brother celebváltozatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a3123d3-76b7-42fb-9af1-73414f06833f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Megmutatták, mi történik a rendőrkézre került drogokkal.","shortLead":"Megmutatták, mi történik a rendőrkézre került drogokkal.","id":"20250409_lefoglalt-kabitoszer-egetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a3123d3-76b7-42fb-9af1-73414f06833f.jpg","index":0,"item":"4980e7ad-b8e7-46f0-b5a0-9bf71b47b738","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_lefoglalt-kabitoszer-egetes","timestamp":"2025. április. 09. 15:45","title":"Füstté vált fél tonna lefoglalt kábítószer – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"502be8e9-f6cd-45d1-8580-5dc0098c3111","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A továbbfejlesztett Toyota GR Corolla egyedi aerodinamikai csomaggal és nagyobb nyomatékkal támad.","shortLead":"A továbbfejlesztett Toyota GR Corolla egyedi aerodinamikai csomaggal és nagyobb nyomatékkal támad.","id":"20250409_ime-a-toyota-meg-durvabb-gr-corollaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/502be8e9-f6cd-45d1-8580-5dc0098c3111.jpg","index":0,"item":"4b463adc-0665-4706-9e47-37eb1fb77e8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_ime-a-toyota-meg-durvabb-gr-corollaja","timestamp":"2025. április. 09. 06:41","title":"Íme a Toyota még durvább GR Corollája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01d3362-f469-4502-b45d-6b57991a663a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Állítólag az amerikai űrhaderőt is aggasztja három orosz műhold mozgása, melyek közül egy egy titkos objektumot is elengedett a közelmúltban.","shortLead":"Állítólag az amerikai űrhaderőt is aggasztja három orosz műhold mozgása, melyek közül egy egy titkos objektumot is...","id":"20250409_oroszorszag-koszmosz-muholdak-rejtelyes-objektum-levalas-gyakorlat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f01d3362-f469-4502-b45d-6b57991a663a.jpg","index":0,"item":"f0b387c8-2587-47e9-acd3-b11c640ab456","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_oroszorszag-koszmosz-muholdak-rejtelyes-objektum-levalas-gyakorlat","timestamp":"2025. április. 09. 09:03","title":"Mégis mi lehet? Rejtélyes rakományt engedett szabadon egy orosz műhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e198abcd-56bd-46e0-b56d-b0218978eef6","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"A Fidesz országlása odáig jutott, hogy a legrosszabb minőségű emberállománnyal töltöttek fel minden pozíciót. Ezek már nem az eszmét védik, de nem is elsősorban a zsákmányt. A rendszert, amiben nem a legkisebb királyfiból lesz elnök, hanem egy szatyor fingból. És ezzel áll szemben mindenki, aki ennél többre tartja magát és a hazáját. ","shortLead":"A Fidesz országlása odáig jutott, hogy a legrosszabb minőségű emberállománnyal töltöttek fel minden pozíciót. Ezek már...","id":"20250409_hvg-Tota-W-Arpad-Sulyok-Tamas-indian-neve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e198abcd-56bd-46e0-b56d-b0218978eef6.jpg","index":0,"item":"cc74d6e5-db12-44ce-a508-8a5ce29b62b2","keywords":null,"link":"/360/20250409_hvg-Tota-W-Arpad-Sulyok-Tamas-indian-neve","timestamp":"2025. április. 09. 12:51","title":"Tóta W. Árpád: Egy fingszagú szatyor az egész országunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1242f198-d770-4d9e-a70d-df87a818eb94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen. ","shortLead":"A rendőrség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen. ","id":"20250410_fogorvos-paciens-verekedes-fojtofogas-rendorseg-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1242f198-d770-4d9e-a70d-df87a818eb94.jpg","index":0,"item":"493b7b25-0f1d-4b1d-a3ce-bf0258833f13","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_fogorvos-paciens-verekedes-fojtofogas-rendorseg-nyomozas","timestamp":"2025. április. 10. 11:55","title":"Összeverekedett egy fogorvos és a páciense, fojtófogás vetett véget az ütközetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270c89e7-c355-4b82-99c7-a4cf28f73d9d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A két telekomcég eltekint az inflációkövető díjkorrekciótól idén, sőt jövő év közepéig maradnak a díjak.","shortLead":"A két telekomcég eltekint az inflációkövető díjkorrekciótól idén, sőt jövő év közepéig maradnak a díjak.","id":"20250409_magyar-telekom-one-4ig-zrt-telekommunikacio-inflaciokoveto-aremeles-elmarad-nem-lesz-dijkorrekcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/270c89e7-c355-4b82-99c7-a4cf28f73d9d.jpg","index":0,"item":"93c6852d-10ac-47e3-85bb-ffd51940da94","keywords":null,"link":"/kkv/20250409_magyar-telekom-one-4ig-zrt-telekommunikacio-inflaciokoveto-aremeles-elmarad-nem-lesz-dijkorrekcio-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 09:59","title":"Fontos bejelentést tett a Telekom és a One: idén elmarad az áremelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c244f7-ce8f-4798-8561-5b98376bdb55","c_author":"Fetter Dóra","category":"elet","description":"Helyszíni tudósítóként a tüntetőkkel gyaloglás olyan, mint egy jó kis kardióedzés.","shortLead":"Helyszíni tudósítóként a tüntetőkkel gyaloglás olyan, mint egy jó kis kardióedzés.","id":"20250409_hidfoglalas-tuntetes-kardio-kaloria-mozgas-setalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8c244f7-ce8f-4798-8561-5b98376bdb55.jpg","index":0,"item":"c4ad72a5-28e1-4ce9-a567-9e6a0f96d081","keywords":null,"link":"/elet/20250409_hidfoglalas-tuntetes-kardio-kaloria-mozgas-setalas","timestamp":"2025. április. 09. 17:06","title":"Megnéztük, hány kalóriát lehet elégetni a hídfoglalások alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]