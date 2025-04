Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2d6e3f5e-a093-4225-b7a6-81434f15e8d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt elnöke szerint ez azt jelzi, hogy valamit jól csinálnak.","shortLead":"Az Európai Néppárt elnöke szerint ez azt jelzi, hogy valamit jól csinálnak.","id":"20250410_manfred-weber-kormanyzati-plakat-ukrajna-unios-csatlakozas-nemzeti-konzultacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d6e3f5e-a093-4225-b7a6-81434f15e8d2.jpg","index":0,"item":"c121c0ea-db1a-4da9-9f91-c3737f2fde34","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_manfred-weber-kormanyzati-plakat-ukrajna-unios-csatlakozas-nemzeti-konzultacio","timestamp":"2025. április. 10. 09:41","title":"Megtiszteltetésnek veszi Manfred Weber, hogy az orbáni propaganda célpontja lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83dc00b8-6a7f-45a1-a8ed-2863f51fecd0","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Vesztett értékéből az OTP, a Mol, a Richter és a Magyar Telekom is.","shortLead":"Vesztett értékéből az OTP, a Mol, a Richter és a Magyar Telekom is.","id":"20250409_bet-tozsde-otp-mol-richter-telekom-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83dc00b8-6a7f-45a1-a8ed-2863f51fecd0.jpg","index":0,"item":"5291e385-f447-45f3-b61b-ae11d8b8126f","keywords":null,"link":"/kkv/20250409_bet-tozsde-otp-mol-richter-telekom-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 11:37","title":"Ismét padlóra küldte a magyar tőzsdét a vámháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4f499e6-76c4-4ec5-b668-30beb135b2a2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sajtótájékoztatót tartott az autósport-szövetség, amelyen a tavaly tavaszi nyergesi tragédiáról és a versenyszervezést szabályozó új rendeletekről volt szó.","shortLead":"Sajtótájékoztatót tartott az autósport-szövetség, amelyen a tavaly tavaszi nyergesi tragédiáról és a versenyszervezést...","id":"20250409_mnasz-esztergom-nyerges-rally-tragikus-baleset-szujo-zoltan-gyorsulasi-szovetseg-autoverseny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4f499e6-76c4-4ec5-b668-30beb135b2a2.jpg","index":0,"item":"6a1b76fa-4be2-4552-9362-ff642780ea2c","keywords":null,"link":"/sport/20250409_mnasz-esztergom-nyerges-rally-tragikus-baleset-szujo-zoltan-gyorsulasi-szovetseg-autoverseny","timestamp":"2025. április. 09. 16:28","title":"„Nem lehetett volna jobban csinálni” – így reagált az autósport-szövetség, miután a sajtóhoz került az öt halálos áldozattal járó ralibaleset vizsgálati eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05611583-5cfc-441b-8579-0bed0d8ebf8a","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Napjainkban sokszor már az is bonyolult, hogy az ember számontartsa a társadalom különféle generációit, az X-től a milleniumi nemzedéken át a Z-, illetve az alfa-generációig. Az eltérő korosztályoknak sok mindenről határozott – és erősen különböző – véleménye van, nem kivétel ez alól az elektromos autózás sem. De vajon mire vágynak a mostani ötvenes-hatvanasok, negyvenes-ötvenesek és a húszas-harmincasok?","shortLead":"Napjainkban sokszor már az is bonyolult, hogy az ember számontartsa a társadalom különféle generációit, az X-től...","id":"20250409_fordmagyarorszag_elektromos_Ford_Puma_Gen-E","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05611583-5cfc-441b-8579-0bed0d8ebf8a.jpg","index":0,"item":"42c5835c-ba04-4399-8d9c-94dd59c50746","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250409_fordmagyarorszag_elektromos_Ford_Puma_Gen-E","timestamp":"2025. április. 10. 11:30","title":"Generációk útján – Mit keresünk a volán mögött?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"e4f78934-7c0b-4180-b2c3-9dfb3d2ab37f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Adobe a jövőben minden termékéhez készítene egy mesterségesintelligencia-ügynököt, és azt is megmutatta, ezeknek milyen szerepet szán.","shortLead":"Az Adobe a jövőben minden termékéhez készítene egy mesterségesintelligencia-ügynököt, és azt is megmutatta, ezeknek...","id":"20250410_adobe-photoshop-mesterseges-intelligencia-ugynok-uj-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4f78934-7c0b-4180-b2c3-9dfb3d2ab37f.jpg","index":0,"item":"bb305d2d-7853-4fb4-b070-7da4b4244e43","keywords":null,"link":"/tudomany/20250410_adobe-photoshop-mesterseges-intelligencia-ugynok-uj-funkcio","timestamp":"2025. április. 10. 10:03","title":"Nagy változás jön a Photoshopba és a többi Adobe-termékbe, sok munkát vehet át a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c244f7-ce8f-4798-8561-5b98376bdb55","c_author":"Fetter Dóra","category":"elet","description":"Helyszíni tudósítóként a tüntetőkkel gyaloglás olyan, mint egy jó kis kardióedzés.","shortLead":"Helyszíni tudósítóként a tüntetőkkel gyaloglás olyan, mint egy jó kis kardióedzés.","id":"20250409_hidfoglalas-tuntetes-kardio-kaloria-mozgas-setalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8c244f7-ce8f-4798-8561-5b98376bdb55.jpg","index":0,"item":"c4ad72a5-28e1-4ce9-a567-9e6a0f96d081","keywords":null,"link":"/elet/20250409_hidfoglalas-tuntetes-kardio-kaloria-mozgas-setalas","timestamp":"2025. április. 09. 17:06","title":"Megnéztük, hány kalóriát lehet elégetni a hídfoglalások alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2336033c-f19c-40d4-9f82-b92deb055cd6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó megfontolja, hogy egyes modelljeiben újra meghonosítsa a nyitott kulisszás manuális váltót.","shortLead":"Az olasz gyártó megfontolja, hogy egyes modelljeiben újra meghonosítsa a nyitott kulisszás manuális váltót.","id":"20250410_visszaterhet-a-kezi-valtas-elvezete-a-ferrarikba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2336033c-f19c-40d4-9f82-b92deb055cd6.jpg","index":0,"item":"e228e974-f2ac-444a-afd4-4462db6ab42e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_visszaterhet-a-kezi-valtas-elvezete-a-ferrarikba","timestamp":"2025. április. 10. 06:41","title":"Visszatérhet a kézi váltás élvezete a Ferrarikba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de3b08a-ed51-4eb7-914e-d381e180af28","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Mindenhol esnek az indexek az egy Kína kivételével.","shortLead":"Mindenhol esnek az indexek az egy Kína kivételével.","id":"20250409_tozsdei-eses-a-vilagban-azsia-europa-trump-vamhaboruja-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5de3b08a-ed51-4eb7-914e-d381e180af28.jpg","index":0,"item":"798c4779-22d7-4b93-b553-ee1d8a82b1f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_tozsdei-eses-a-vilagban-azsia-europa-trump-vamhaboruja-gazdasag","timestamp":"2025. április. 09. 10:36","title":"Szédelegnek a tőzsdék a trumpi vámháború élesedésekor, csak a 104 százalékos büntetővámmal sújtott Kína van pluszban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]