Egyelőre fizetést sem tud utalni a dolgozóknak a Magyar Súlyemelő Szövetség új vezetése, mert állítólag elveszett az ehhez szükséges mobiltelefon. Nagy Péter, aki a szervezetet 2008 óta irányító Dobos Imrét váltotta az elnöki poszton, úgy érzi, hogy az előző vezetés akadályozza az érdemi munka megkezdését. A háromszoros olimpikon azt mondja, a következő négy évben új alapokra akarják helyezni a sportág működését, hogy 2036-ban már biztosan legyenek magyar súlyemelők az olimpián.

„Sportszakmai, működési és gazdasági hiányosságok tömkelegével szembesültünk" – átvilágítással kezdi a munkát Nagy Péter, a súlyemelő-szövetség új elnöke

A bérleti díjak emelkedésében is dobogósok vagyunk az Eurostat szerint.

Magyarországon drágultak a legnagyobbat az ingatlanok 2010 óta az EU-ban

Az Európai Néppárt elnöke szerint ez azt jelzi, hogy valamit jól csinálnak.

Megtiszteltetésnek veszi Manfred Weber, hogy az orbáni propaganda célpontja lett

A magyar kormány hónapok vonakodik beleegyezni az első tárgyalási szakasz megkezdésébe.

Egyedül a magyar kormány nem támogatta, hogy elkezdjék az ukrán jogszabályok összehangolását az uniós joggal

Oda szúrnak, ahol leginkább megérezheti a vámháborúskodó Donald Trump: az amerikai elnök szavazóinak többségét adó amerikai államok és érdekkörök érezhetik meg leginkább az EU válaszát.

Megvan, hogyan vágna vissza az EU a vámháborúban: Trump legfőbb szavazói kerültek a célkeresztbe

Marabu Féknyúz: Furcsa gazdasági mutatók

A két telekomcég eltekint az inflációkövető díjkorrekciótól idén, sőt jövő év közepéig maradnak a díjak.

Fontos bejelentést tett a Telekom és a One: idén elmarad az áremelés

Helyszíni tudósítóként a tüntetőkkel gyaloglás 