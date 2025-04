Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2a124983-d083-41ef-9430-5ee4af33f22e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Ötödik kihívás.","shortLead":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250411_Gondolkozz-velunk-Janus-arcu-legio-Szexi-a-matek-5","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a124983-d083-41ef-9430-5ee4af33f22e.jpg","index":0,"item":"92979066-553f-45e8-94c9-119b81cfe494","keywords":null,"link":"/elet/20250411_Gondolkozz-velunk-Janus-arcu-legio-Szexi-a-matek-5","timestamp":"2025. április. 11. 10:00","title":"Gondolkozz velünk, Janus arcú légió - Szexi a matek 5.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3699e40c-2533-4db8-8f02-84087f3ced76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több illetékes sem válaszolt arra, hogy mi lesz a projekt sorsa.","shortLead":"Több illetékes sem válaszolt arra, hogy mi lesz a projekt sorsa.","id":"20250411_112-millio-forintot-koltottek-egy-lombkoronasetanyra-aminek-nyoma-sincs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3699e40c-2533-4db8-8f02-84087f3ced76.jpg","index":0,"item":"ccc91800-c032-44a7-a619-a80497da2b87","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_112-millio-forintot-koltottek-egy-lombkoronasetanyra-aminek-nyoma-sincs","timestamp":"2025. április. 11. 06:48","title":"Misztikus erdő: 112 millió forintot költöttek egy lombkoronasétányra, aminek nyoma sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b54ee6-5785-4cb1-9a2f-aaadb065404b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Lázár egyelőre újabb hivatalt adott azoknak, akik már eddig is gazdagodtak a kormánnyal való együttműködésen, miközben a gyanús közbeszerzéseket nem a NER-esek körében vizsgálná.","shortLead":"Lázár egyelőre újabb hivatalt adott azoknak, akik már eddig is gazdagodtak a kormánnyal való együttműködésen, miközben...","id":"20250410_hvg-nusz-zrt-utdijfizetes-autopalya-meszaros-lorinc-vida-jozsef","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12b54ee6-5785-4cb1-9a2f-aaadb065404b.jpg","index":0,"item":"57696220-382d-464b-84a6-f5cf5a075325","keywords":null,"link":"/360/20250410_hvg-nusz-zrt-utdijfizetes-autopalya-meszaros-lorinc-vida-jozsef","timestamp":"2025. április. 10. 06:15","title":"Állami posztot kapott Lázártól a milliárdos, aki Mészáros Lőrinc földije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b0fbcda-65eb-4fe8-8a11-b78e078f6500","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A röpképtelen madár utasként volt jelen a fedélzeten.","shortLead":"A röpképtelen madár utasként volt jelen a fedélzeten.","id":"20250411_Pingvin-okozott-helikopterbalesetet-Del-Afrikaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b0fbcda-65eb-4fe8-8a11-b78e078f6500.jpg","index":0,"item":"634b37ec-8990-436b-a097-e111e07ff8a4","keywords":null,"link":"/elet/20250411_Pingvin-okozott-helikopterbalesetet-Del-Afrikaban","timestamp":"2025. április. 11. 14:04","title":"Pingvin okozott helikopterbalesetet Dél-Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748c0538-6a5d-4839-8bbb-9cbbaa7c0828","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a szalonállapotú régi Mercedes SL 500 egyenesen a rendszerváltás korába repít vissza bennünket.","shortLead":"Ez a szalonállapotú régi Mercedes SL 500 egyenesen a rendszerváltás korába repít vissza bennünket.","id":"20250411_35-eves-megis-bejaratosan-uj-mercedes-sl-t-kinalnak-eladasra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/748c0538-6a5d-4839-8bbb-9cbbaa7c0828.jpg","index":0,"item":"9f959bcf-3aae-45aa-931c-934db6381214","keywords":null,"link":"/cegauto/20250411_35-eves-megis-bejaratosan-uj-mercedes-sl-t-kinalnak-eladasra","timestamp":"2025. április. 11. 06:41","title":"35 éves, mégis bejáratósan új Mercedes SL-t kínálnak eladásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3803c76-dbe9-48b1-9f6b-6791c462dc44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Buzdító videóüzenetben állt ki Aleksandar Vucsics szerb elnök és az őt támogatók mellett a magyar miniszterelnök. Azt mondta: „Nem vagytok egyedül (…) a szerb hazafiak számíthatnak a magyar hazafiakra”.","shortLead":"Buzdító videóüzenetben állt ki Aleksandar Vucsics szerb elnök és az őt támogatók mellett a magyar miniszterelnök. Azt...","id":"20250411_orban-viktor-tamogato-uzenet-szerbia-alekszandar-vucic","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3803c76-dbe9-48b1-9f6b-6791c462dc44.jpg","index":0,"item":"1ac177c2-d651-42b9-a4d8-965fd7f45052","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_orban-viktor-tamogato-uzenet-szerbia-alekszandar-vucic","timestamp":"2025. április. 11. 13:06","title":"Orbán Viktor a Vucsics-párti belgrádi tüntetőket buzdítja videójában: „A ti harcotok a mi harcunk is. Éljen Vucsics elnök, éljen Szerbia!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09bacbab-973c-43ca-b60b-d11b7010ecdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy áramellátási megszakító meghibásodása okozott zárlatot, emiatt kábeleket kellett kicserélni.","shortLead":"Egy áramellátási megszakító meghibásodása okozott zárlatot, emiatt kábeleket kellett kicserélni.","id":"20250410_2es-metro-meghibasodas-kabelcsere-zarlat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09bacbab-973c-43ca-b60b-d11b7010ecdb.jpg","index":0,"item":"5660c1e1-240d-459a-a2b4-9ec358ce39bf","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_2es-metro-meghibasodas-kabelcsere-zarlat","timestamp":"2025. április. 10. 05:21","title":"Elhárították a hibát, újra a teljes vonalon jár a 2-es metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa35af9-e151-4d2b-87dd-2f7cf0112055","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kimondottan gyorsan javította az Office problémás frissítését a Microsoft, pár mozdulattal javítható az összeomlást okozó hiba.","shortLead":"Kimondottan gyorsan javította az Office problémás frissítését a Microsoft, pár mozdulattal javítható az összeomlást...","id":"20250411_microsoft-office-2016-word-excel-outlook-osszeomlas-javitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfa35af9-e151-4d2b-87dd-2f7cf0112055.jpg","index":0,"item":"3dd69f30-2f78-4132-ba7a-9d3df4d748f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250411_microsoft-office-2016-word-excel-outlook-osszeomlas-javitas","timestamp":"2025. április. 11. 14:03","title":"Összeomlik a gépén az Office? Megérkezett a megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]