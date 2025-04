Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint száz utasnak kellett másik vonatra szállnia a baleset miatt.","shortLead":"Több mint száz utasnak kellett másik vonatra szállnia a baleset miatt.","id":"20250411_Vonat-gazolas-debrecen-nyiregyhaza-baleset-mav","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"4890739d-079f-485b-a14c-1de380ed0758","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_Vonat-gazolas-debrecen-nyiregyhaza-baleset-mav","timestamp":"2025. április. 11. 21:07","title":"Vonat gázolt Debrecenben, késésre kell számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf5523c-03fe-4e8b-83d4-70e679f4a633","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A főpolgármester szerint Budapest nemcsak a kultúra és a versek városa, hanem a villamosoké is.","shortLead":"A főpolgármester szerint Budapest nemcsak a kultúra és a versek városa, hanem a villamosoké is.","id":"20250411_Karacsony-Gergely-BKK-ellenorkent-invital-a-versvillamosra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/daf5523c-03fe-4e8b-83d4-70e679f4a633.jpg","index":0,"item":"ab5a1399-76a7-45ca-8787-d5ee3ca4a3bd","keywords":null,"link":"/kultura/20250411_Karacsony-Gergely-BKK-ellenorkent-invital-a-versvillamosra","timestamp":"2025. április. 11. 09:16","title":"Karácsony Gergely BKK-ellenőrként invitál a versvillamosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07e87903-32da-429a-adab-d972aafad3db","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A posztot azóta levették, de a 24.hu azonosított két felhasznált fotót is, amelyek biztosan Karácsony hivatalba lépése előtt készültek. ","shortLead":"A posztot azóta levették, de a 24.hu azonosított két felhasznált fotót is, amelyek biztosan Karácsony hivatalba lépése...","id":"20250410_Tarlos-Istvan-fopolgarmestersege-alatt-keszult-kepekkel-akarta-bemutatni-a-fideszes-kepviselo-milyen-koszos-Karacsony-Budapestje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07e87903-32da-429a-adab-d972aafad3db.jpg","index":0,"item":"2ef02738-e658-4b88-8955-26736e404d5d","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_Tarlos-Istvan-fopolgarmestersege-alatt-keszult-kepekkel-akarta-bemutatni-a-fideszes-kepviselo-milyen-koszos-Karacsony-Budapestje","timestamp":"2025. április. 10. 19:32","title":"Tarlós István főpolgármestersége alatt készült képekkel akarta bemutatni a fideszes képviselő, milyen koszos Karácsony Budapestje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bfd920-f3a7-43d2-8f88-00934944cbcd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, a Royal Mail meghallotta az idők szavát.","shortLead":"Úgy tűnik, a Royal Mail meghallotta az idők szavát.","id":"20250410_brit-postalada-napelem-szkenner-csomagkuldes-royal-mail","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40bfd920-f3a7-43d2-8f88-00934944cbcd.jpg","index":0,"item":"b430b8d9-5e20-4e6d-87a9-727318cfe781","keywords":null,"link":"/elet/20250410_brit-postalada-napelem-szkenner-csomagkuldes-royal-mail","timestamp":"2025. április. 10. 12:25","title":"175 év után megújulnak a brit postaládák, napelemet és vonalkódolvasót is kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f544ea1d-da98-4a96-ba32-8adcd4a21571","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Mansory ezúttal egy nyitható tetejű Porsche 911-essel bánt el.","shortLead":"A Mansory ezúttal egy nyitható tetejű Porsche 911-essel bánt el.","id":"20250411_fajdalmasan-bazari-portekava-valtozott-a-porsche-911-mansory-tuning","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f544ea1d-da98-4a96-ba32-8adcd4a21571.jpg","index":0,"item":"52234a74-8628-4b3a-80b8-f2acc26f6f3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250411_fajdalmasan-bazari-portekava-valtozott-a-porsche-911-mansory-tuning","timestamp":"2025. április. 11. 08:41","title":"Fájdalmasan bazári portéka ez a 900 lóerős új Porsche 911","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35786b28-1a8b-469f-8a44-06302752e7d4","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Hiába ítélték börtönre a boszniai szerbek vezetőjét, nincs, aki végrehajtsa az döntést.","shortLead":"Hiába ítélték börtönre a boszniai szerbek vezetőjét, nincs, aki végrehajtsa az döntést.","id":"20250411_Deutsche-Welle-dodik-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35786b28-1a8b-469f-8a44-06302752e7d4.jpg","index":0,"item":"d05bf865-eca8-4cb0-b315-4646712d0773","keywords":null,"link":"/360/20250411_Deutsche-Welle-dodik-lapszemle","timestamp":"2025. április. 11. 15:45","title":"Deutsche Welle: Dodiknak jól jön, hogy az EU megosztott a letartóztatása ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6ed0f6-b66c-439b-b136-7aeaacc5c0c9","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Egy csecsemőt dobnak ki a koncentrációs táborba tartó vagonból – így kezdődik Michel Hazanavicius animációs filmje, A legértékesebb áru. A Némafilmes Oscar-díjas rendezője ezúttal a holokausztról mesél – főleg gyerekeknek, de nem csak nekik. A sokoldalú francia filmessel több más újságíró társaságában Párizsban beszélgettünk.","shortLead":"Egy csecsemőt dobnak ki a koncentrációs táborba tartó vagonból – így kezdődik Michel Hazanavicius animációs filmje...","id":"20250410_nemafilmes-rendezoje-interju-Michel-Hazanavicius-a-legertekesebb-aru-holokauszt-animacios-film-gyerekek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe6ed0f6-b66c-439b-b136-7aeaacc5c0c9.jpg","index":0,"item":"a255afb0-cde8-4cee-a8ab-dcc180a7b37c","keywords":null,"link":"/360/20250410_nemafilmes-rendezoje-interju-Michel-Hazanavicius-a-legertekesebb-aru-holokauszt-animacios-film-gyerekek","timestamp":"2025. április. 10. 19:41","title":"„Nem lehet a gyerek fejéhez vágni, hogy milliókat pusztítottak el a gázkamrákban” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfa93f63-b1a4-4972-a53e-1671ef84ea2b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Orbán Viktor januárban azt ígérte, Donald Trump elnökké választása a magyar emberek zsebére, családok költségvetésére is jó hatással lesz. Ehelyett a háború továbbra sem ért véget, Trump a magyar gazdaságot is sújtó vámháborút indított, aminek indoklásában a magyarországi korrupció is szerepel, de még Rogán Antalt sem sikerült levetetni a szankciós listáról. Megkérdeztük Gulyás Gergely minisztert, akkor mégis milyen előnyökkel jár a Trump-adminisztráció, és kiderült az is, hogy Rogán Antal szerint nem is a feleségéé azok a sok millió forintot érő luxuscikkek, amikkel fotózkodott. De akkor kié? Videón a HVG kormányinfós kérdései, és a válaszok.","shortLead":"Orbán Viktor januárban azt ígérte, Donald Trump elnökké választása a magyar emberek zsebére, családok költségvetésére...","id":"20250410_trump-elonyok-rogan-felesege-taska-kormanyinfo-kerdesek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfa93f63-b1a4-4972-a53e-1671ef84ea2b.jpg","index":0,"item":"ffcd0d1d-45a1-47f8-9f38-611efdd608aa","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_trump-elonyok-rogan-felesege-taska-kormanyinfo-kerdesek-ebx","timestamp":"2025. április. 10. 13:14","title":"Mit profitáltak Trumpból a magyarok, Rogán Barbara lízingelte a luxustáskát? – a HVG kérdései a kormányinfón ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]