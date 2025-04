Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a4c3db0d-bccd-4827-b5b7-ee79ab83e5ae","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Úgy tűnik, növekednek az amerikai igények az Ukrajnának nyújtandó segítségért cserébe.","shortLead":"Úgy tűnik, növekednek az amerikai igények az Ukrajnának nyújtandó segítségért cserébe.","id":"20250413_Amerika-Ukrajna-gazvezetek-koveteles-felugyelet-orosz-gaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4c3db0d-bccd-4827-b5b7-ee79ab83e5ae.jpg","index":0,"item":"b1f20c4a-5521-4748-90bf-db93f40a7ddd","keywords":null,"link":"/vilag/20250413_Amerika-Ukrajna-gazvezetek-koveteles-felugyelet-orosz-gaz","timestamp":"2025. április. 13. 08:45","title":"Amerika újabb követelése: átvenné az irányítást az egyik fontos ukrán gázvezeték felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8fdd31-5a04-47c7-ad48-606897848f6b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ügyes módszerrel ragaszkodik a telefonhoz egy androidos kémprogram, ha a felhasználó szeretné eltávolítani. A jó hír, hogy van egy módszer, amivel mégis törölheti.","shortLead":"Ügyes módszerrel ragaszkodik a telefonhoz egy androidos kémprogram, ha a felhasználó szeretné eltávolítani. A jó hír...","id":"20250412_android-kemprogram-torles-jelszo-csokkentett-mod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d8fdd31-5a04-47c7-ad48-606897848f6b.jpg","index":0,"item":"2b18bbb3-c170-4d78-8940-8fd78f1f1dc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250412_android-kemprogram-torles-jelszo-csokkentett-mod","timestamp":"2025. április. 12. 20:03","title":"Szintet lépett az egyik kémprogram – jelszót kér, ha törölni próbálja. De túl lehet járni az eszén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7336b8cc-50fe-4b1c-8a27-f17a455781a7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Tisza Párt elnöke azt állította: a miniszterelnök arra utasította Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert, hogy bocsásson ki 20 ezer letelepedési kötvényt, ami által 2000 milliárd forintnyi hitelhez jutna az ország. ","shortLead":"A Tisza Párt elnöke azt állította: a miniszterelnök arra utasította Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert...","id":"20250412_magyar-peter-letelepedesi-kotveny-nagy-marton-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7336b8cc-50fe-4b1c-8a27-f17a455781a7.jpg","index":0,"item":"75b85ec6-d43d-46bd-aa14-e52b5d083094","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250412_magyar-peter-letelepedesi-kotveny-nagy-marton-orban-viktor","timestamp":"2025. április. 12. 12:01","title":"Magyar Péter szerint Orbánék újra visszahoznák a letelepedési kötvényeket, hogy 2000 milliárd forintnyi hitelt vegyenek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd966490-e025-4df7-b5d3-aa2cc68c5b96","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már 1964 óta nem üzemel az a Vanguard-1 nevű műhold, amit most visszahoznának a Földre a szakemberek. Ez azonban sokkal nehezebb, mint elsőre tűnik.","shortLead":"Már 1964 óta nem üzemel az a Vanguard-1 nevű műhold, amit most visszahoznának a Földre a szakemberek. Ez azonban sokkal...","id":"20250413_vanguard-1-amerikai-nasa-muhold-visszateres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd966490-e025-4df7-b5d3-aa2cc68c5b96.jpg","index":0,"item":"418c50f8-6641-44f7-ae5a-48685483d760","keywords":null,"link":"/tudomany/20250413_vanguard-1-amerikai-nasa-muhold-visszateres","timestamp":"2025. április. 13. 08:03","title":"Hazahoznák az űrből a Földre a műholdak ükapját, ami 1958 óta kering a bolygó körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88667923-0ae4-4478-9ad3-a62e4d00c5bd","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Slovan Bratislava szurkolóinak élőképén Magyarország helyett Mongólia szerepel.","shortLead":"A Slovan Bratislava szurkolóinak élőképén Magyarország helyett Mongólia szerepel.","id":"20250413_dunaszerdahely-dac-slovan-bratislava-szlovakia-magyargyulolet-foci","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88667923-0ae4-4478-9ad3-a62e4d00c5bd.jpg","index":0,"item":"042bbf99-8fe5-4064-b9c6-83584187b51e","keywords":null,"link":"/elet/20250413_dunaszerdahely-dac-slovan-bratislava-szlovakia-magyargyulolet-foci","timestamp":"2025. április. 13. 18:48","title":"Panaszt tett a DAC a Slovan-szurkolók magyarellenes koreográfiája miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b170414-09dc-4ec3-8fc2-47ab3ffe54aa","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A kórház intenzív osztályát és sebészetét érte találat, áldozatokat nem jelentettek. ","shortLead":"A kórház intenzív osztályát és sebészetét érte találat, áldozatokat nem jelentettek. ","id":"20250413_Gaza-korhaz-legicsapas-tamadas-megsemmisult-Izrael","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b170414-09dc-4ec3-8fc2-47ab3ffe54aa.jpg","index":0,"item":"93e74226-4444-491f-a071-c809f31ba578","keywords":null,"link":"/vilag/20250413_Gaza-korhaz-legicsapas-tamadas-megsemmisult-Izrael","timestamp":"2025. április. 13. 10:16","title":"Megsemmisülhetett az utolsó működő kórház egy része Gáza városában egy légicsapás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b7dbc1-fecf-40f5-8348-b822d1f599ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kétszer is összehozta ezt a bravúrt, de néhány hónap pihenő után visszatér a képernyőre, már hétfőn látható lesz.","shortLead":"Kétszer is összehozta ezt a bravúrt, de néhány hónap pihenő után visszatér a képernyőre, már hétfőn látható lesz.","id":"20250412_Visszater-az-ATV-hez-a-sajat-musorat-lekeso-hirados-Toth-Geza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7b7dbc1-fecf-40f5-8348-b822d1f599ae.jpg","index":0,"item":"8c2515a1-7e45-4504-827e-dc6b1af2a001","keywords":null,"link":"/elet/20250412_Visszater-az-ATV-hez-a-sajat-musorat-lekeso-hirados-Toth-Geza","timestamp":"2025. április. 12. 20:43","title":"Visszatér az ATV-hez a saját műsorát lekéső híradós, Tóth Géza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530a6b5a-c457-428a-af88-ce65dd0db677","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Bármikor volt szó atomfegyverekről, az amerikaiak és a franciák gyanakvással tekintettek egymásra. Charles de Gaulle francia elnök különutas nagyhatalmi politikájával elérte, hogy a lazuló amerikai védőerő közepette Európában Franciaországnak van az Egyesült Királyság mellett nukleáris arzenálja.","shortLead":"Bármikor volt szó atomfegyverekről, az amerikaiak és a franciák gyanakvással tekintettek egymásra. Charles de Gaulle...","id":"20250413_hvg-charles-de-gaulle-francia-atomprogram-elrettentes-doktrinaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/530a6b5a-c457-428a-af88-ce65dd0db677.jpg","index":0,"item":"63ed8455-2e8c-47ab-b37e-d22fe069ffcb","keywords":null,"link":"/360/20250413_hvg-charles-de-gaulle-francia-atomprogram-elrettentes-doktrinaja","timestamp":"2025. április. 13. 12:30","title":"Amikor a franciák komolyan vették a függetlenedést Amerikától: hogyan teremtett atomhatalmat De Gaulle Európa közepén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]