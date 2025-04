Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítást a Hungexpo-n. A pavilon csaknem 80 százaléka már foglalt, így mindenki, aki kilátogat az eseményre számos újdonságra és érdekességre számíthat. Baranyai Gergő kiállításigazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary...","id":"20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639.jpg","index":0,"item":"8eaadd89-916d-4ebc-8e6b-b8d792ee3357","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","timestamp":"2025. április. 14. 11:30","title":"Fókuszban a fenntarthatóság, az innováció és az automatizáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aec8880-5887-42fb-ac1e-9dfff051b812","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hegyomlásnyi nyomatékú német SUV-val pestiesen szólva azért már odébb lehet állni.","shortLead":"A hegyomlásnyi nyomatékú német SUV-val pestiesen szólva azért már odébb lehet állni.","id":"20250413_dizel-nagyagyu-alig-hasznalt-v12-es-tdi-audi-q7-var-uj-gazdara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5aec8880-5887-42fb-ac1e-9dfff051b812.jpg","index":0,"item":"9f39c468-fd0d-4838-aafd-877baf60b6cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250413_dizel-nagyagyu-alig-hasznalt-v12-es-tdi-audi-q7-var-uj-gazdara","timestamp":"2025. április. 13. 07:21","title":"Dízel nagyágyú: alig használt V12-es TDI Audi vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c474cc6-ff37-4f53-9dc0-6cccb7cfa2c6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Négy vereséggel és mindössze egyetlen góllal zárta a magyar női jégkorong-válogatott a Ceské Budejovicében zajló elit-világbajnokságot. Az együttes az utolsó csoportmeccsén, hétfő délelőtt a németektől kapott ki 4–1-re, így kiesett a divízió I-be.","shortLead":"Négy vereséggel és mindössze egyetlen góllal zárta a magyar női jégkorong-válogatott a Ceské Budejovicében zajló...","id":"20250414_magyar-noi-jegkorong-valogatott-vereseg-divizio-I-vilagbajnoksag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c474cc6-ff37-4f53-9dc0-6cccb7cfa2c6.jpg","index":0,"item":"4332f536-4dcc-4dda-877a-08cad4ad7bc3","keywords":null,"link":"/sport/20250414_magyar-noi-jegkorong-valogatott-vereseg-divizio-I-vilagbajnoksag","timestamp":"2025. április. 14. 15:07","title":"Messze volt a bravúrtól, kiesett az elitből a női hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b671c9-1a89-4282-a6dc-f775f1ac116f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokan gondolják azt, hogy korszakalkotóan zseniális ötletet találtak ki. A legtöbben mégsem gondolják át elég alaposan, mire van szükség, hogy sikeres vállalkozást indítsanak, így már a kezdéskor minimálisak az esélyeik a sikerre.","shortLead":"Sokan gondolják azt, hogy korszakalkotóan zseniális ötletet találtak ki. A legtöbben mégsem gondolják át elég alaposan...","id":"20250414_Van-egy-jo-otletem-hogyan-valositsam-meg---Kasszakulcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60b671c9-1a89-4282-a6dc-f775f1ac116f.jpg","index":0,"item":"21851955-b078-4ffd-a9d4-81f703e8800b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250414_Van-egy-jo-otletem-hogyan-valositsam-meg---Kasszakulcs","timestamp":"2025. április. 14. 06:00","title":"Van egy jó ötletem, hogyan csinálhatok belőle pénzt? – Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b749d16f-1f0a-4763-bd67-1683c773517f","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A tavalyi MVM Dome-buli után most a Papp László Arénát töltötte csurig Pogány Induló.","shortLead":"A tavalyi MVM Dome-buli után most a Papp László Arénát töltötte csurig Pogány Induló.","id":"20250413_pogany-indulo-koncert-papp-laszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b749d16f-1f0a-4763-bd67-1683c773517f.jpg","index":0,"item":"baeadeb6-c5cb-42bf-92e2-1fdc40ccba46","keywords":null,"link":"/elet/20250413_pogany-indulo-koncert-papp-laszlo","timestamp":"2025. április. 13. 12:04","title":"„Mi legyen ezután, a Puskás?” - Pogány Induló földbe döngölte az Arénát és kijelölte az új célt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9186289-0e96-4793-8cb6-2b923f233d6c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az előzetes eredmények szerint Daniel Noboa maradhat az ország vezetője. ","shortLead":"Az előzetes eredmények szerint Daniel Noboa maradhat az ország vezetője. ","id":"20250414_ecuador-valasztas-daniel-noboa-ujraszamlalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9186289-0e96-4793-8cb6-2b923f233d6c.jpg","index":0,"item":"72e79d18-f821-4c10-b079-56cb147eab85","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_ecuador-valasztas-daniel-noboa-ujraszamlalas","timestamp":"2025. április. 14. 07:59","title":"Ecuador jelenlegi elnöke nyerte meg a választást, ellenfele újraszámlálást követel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"715d54cf-9cff-408e-98cd-657ab71272ef","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagy István agrárminiszter szombaton már bejelentette, hogy megszűnt a vészhelyzet.","shortLead":"Nagy István agrárminiszter szombaton már bejelentette, hogy megszűnt a vészhelyzet.","id":"20250414_nebih-szaj-koromfajas-fertozott-telepek-felszamolasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/715d54cf-9cff-408e-98cd-657ab71272ef.jpg","index":0,"item":"0b9fe8e2-e41e-49a3-905c-2636b3984c6a","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_nebih-szaj-koromfajas-fertozott-telepek-felszamolasa","timestamp":"2025. április. 14. 21:16","title":"Nébih: befejeződött a ragadós száj- és körömfájással fertőzött telepek felszámolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3931f9ad-dca0-4641-8539-83c7d85075de","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai elnöknek nem tetszett a tévécsatorna műsora, ezért büntetést sürgetett, és arról írt, hogy el kellene venni a CBS sugárzási engedélyét.","shortLead":"Az amerikai elnöknek nem tetszett a tévécsatorna műsora, ezért büntetést sürgetett, és arról írt, hogy el kellene venni...","id":"20250414_trump-cbs-sugarzasi-engedely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3931f9ad-dca0-4641-8539-83c7d85075de.jpg","index":0,"item":"5937399c-56a8-4e8e-8773-73063ebf6faa","keywords":null,"link":"/kultura/20250414_trump-cbs-sugarzasi-engedely","timestamp":"2025. április. 14. 10:22","title":"Trump nem bírja a kritikát, most a CBS-nek ment neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]