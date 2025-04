Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e473eb77-565e-4075-aa75-127b83bf7790","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szerb elnök balszerencséjére a kamera megmutatta az eredeti levelet, és kiderült, mi olvasható ott valójában.","shortLead":"A szerb elnök balszerencséjére a kamera megmutatta az eredeti levelet, és kiderült, mi olvasható ott valójában.","id":"20250414_vucsics-elo-adas-hamisitas-kisfiu-level-szerbia-dokovic","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e473eb77-565e-4075-aa75-127b83bf7790.jpg","index":0,"item":"28d4de12-244a-4216-9e59-3b787770ed25","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_vucsics-elo-adas-hamisitas-kisfiu-level-szerbia-dokovic","timestamp":"2025. április. 14. 10:36","title":"Vucsics élő adásban hamisította meg egy kisfiú levelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe1d57e-9821-4807-989f-00e2248dc667","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A polgármestert képviselő ügyvédek jelezték, hogy várhatóan fellebbeznek a döntés ellen.","shortLead":"A polgármestert képviselő ügyvédek jelezték, hogy várhatóan fellebbeznek a döntés ellen.","id":"20250414_imamoglu-birosag-szabadlabra-helyezes-elutasitas-elso-fok-isztambul-torokorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbe1d57e-9821-4807-989f-00e2248dc667.jpg","index":0,"item":"89157219-58a7-4e34-bfb6-b90be4bc40e2","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_imamoglu-birosag-szabadlabra-helyezes-elutasitas-elso-fok-isztambul-torokorszag","timestamp":"2025. április. 14. 19:36","title":"Az isztambuli büntetőbíróság első fokon elutasította a város polgármesterének szabadon bocsátását kérő fellebbezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Száztizenöt állomásos országjárásáról visszatérve Magyar Péter Budapesten, a Műegyetemnél tart eredményváró rendezvényt. Az már a pártelnök beszéde előtt kiderült, hogy a vártnál is többen, 1,1 millióan szavaztak a Tisza Párt akcióján, a Nemzet hangján, és ismertették a 12+1 kérdés részletes eredményeit is. Magyar biztos a 2026-os győzelemben, és elárulta, miket tesz majd a Tisza-kormány. ","shortLead":"Száztizenöt állomásos országjárásáról visszatérve Magyar Péter Budapesten, a Műegyetemnél tart eredményváró...","id":"20250413_Magyar-Peter-elarulja-lett-e-egymillio-szavazat-a-Nemzet-Hangjan-es-eredmenyt-hirdet-elo-kozvetites-Tisza-Part-eredmenyvaro-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4.jpg","index":0,"item":"4bc4f944-e0ff-4710-ae8b-03c44858c0af","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_Magyar-Peter-elarulja-lett-e-egymillio-szavazat-a-Nemzet-Hangjan-es-eredmenyt-hirdet-elo-kozvetites-Tisza-Part-eredmenyvaro-ebx","timestamp":"2025. április. 13. 17:05","title":"Magyar Péter megígérte, a Tisza győzni fog a választáson, mert bár a haza nem, de a Fidesz lehet ellenzékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b5b4e3-ca90-447c-a7ee-384218dce451","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az eddigi információk szerint 84-en megsebesültek az oroszok vasárnapi rakétacsapásában. ","shortLead":"Az eddigi információk szerint 84-en megsebesültek az oroszok vasárnapi rakétacsapásában. ","id":"20250413_Ukrajna-raketa-tamadas-24-halott-84-serult-Szumi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b5b4e3-ca90-447c-a7ee-384218dce451.jpg","index":0,"item":"bb894f8c-a796-458e-88f6-c33983eea420","keywords":null,"link":"/vilag/20250413_Ukrajna-raketa-tamadas-24-halott-84-serult-Szumi","timestamp":"2025. április. 13. 13:21","title":"Több mint 30 ember, köztük két gyerek halálát okozta az ukrajnai Szumit ért orosz rakétatámadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef540f2-1444-4005-bcce-e943dd6d7f59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jelentős felmelegedés előzi meg a Hans nevű ciklont.","shortLead":"Jelentős felmelegedés előzi meg a Hans nevű ciklont.","id":"20250415_idojaras-elorejelzes-felmelegedes-ciklon-hungaromet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ef540f2-1444-4005-bcce-e943dd6d7f59.jpg","index":0,"item":"05432897-bbcd-46aa-bce6-b4148844e8f0","keywords":null,"link":"/elet/20250415_idojaras-elorejelzes-felmelegedes-ciklon-hungaromet","timestamp":"2025. április. 15. 11:59","title":"Akár 30 fok is lehet a hét közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d0bf4f-cd0f-4227-8cf9-6cb45bb7b284","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Igen szellemesnek találta a Kétfarkú Kutya Párt szombati tüntetésének jelszavait Florence La Bruyere, a francia lap budapesti tudósítója. Idéz is bőségesen: pl. hogy nem elegendő betiltani a Pride-ot, meg kell tiltani a Napnak, hogy süssön. Vagy hogy „Le a szivárványszínnel, le a sokszínűséggel”. ","shortLead":"Igen szellemesnek találta a Kétfarkú Kutya Párt szombati tüntetésének jelszavait Florence La Bruyere, a francia lap...","id":"20250414_Ketfarku-Kutya-Part-tuntetes-Pride-Liberation","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59d0bf4f-cd0f-4227-8cf9-6cb45bb7b284.jpg","index":0,"item":"84c70c78-75fb-4032-ba0e-9227e2c8f5bf","keywords":null,"link":"/360/20250414_Ketfarku-Kutya-Part-tuntetes-Pride-Liberation","timestamp":"2025. április. 14. 07:44","title":"Libération-tudósítás: Az Orbán-ellenes erők saját csapdájába ejtik a szélsőjobbot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e0d7c1-e622-4317-9537-353e01e834e1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Oscar Piastri szezonbeli második sikerét aratta, mellette George Russell és Lando Norris állhatott fel a dobogóra.","shortLead":"Oscar Piastri szezonbeli második sikerét aratta, mellette George Russell és Lando Norris állhatott fel a dobogóra.","id":"20250413_forma-1-bahreini-nagydij-oscar-piastri-mclaren-george-russell-lando-norris","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73e0d7c1-e622-4317-9537-353e01e834e1.jpg","index":0,"item":"67d58ffb-9939-40c4-a753-4cf6b1f786ff","keywords":null,"link":"/sport/20250413_forma-1-bahreini-nagydij-oscar-piastri-mclaren-george-russell-lando-norris","timestamp":"2025. április. 13. 19:07","title":"Forma-1: Az élről rajtoló Piastri behúzta a bahreini nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d99f23-04cc-44ab-8075-5e2b1f862f5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fehér Ház álláspontja szerint az egyetem nem tesz meg mindent az antiszemitizmus visszaszorítása érdekében, az intézmény viszont úgy látja, a kormányzat túlságosan bele akar szólni a működésükbe.","shortLead":"A Fehér Ház álláspontja szerint az egyetem nem tesz meg mindent az antiszemitizmus visszaszorítása érdekében...","id":"20250415_Ketmilliard-dollart-vont-meg-Trump-adminisztracio-a-Harvard-Egyetemtol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8d99f23-04cc-44ab-8075-5e2b1f862f5e.jpg","index":0,"item":"32498c99-382e-4cb1-8de9-0fc7a69860a7","keywords":null,"link":"/vilag/20250415_Ketmilliard-dollart-vont-meg-Trump-adminisztracio-a-Harvard-Egyetemtol","timestamp":"2025. április. 15. 08:51","title":"Kétmilliárd dollárt vont meg a Trump-adminisztráció a Harvard Egyetemtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]