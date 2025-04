Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"837c823b-5221-461b-a44d-3a01543ab64e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hadházy tüntetéssorozatának hatodik köre ezúttal nem az Erzsébet hídon, hanem a várban, a Karmelitánál kezdődött. Néhány százan vonultak át a hídra, ahol előbb Hadházy szólalt fel röviden, aztán aki akart, felmehetett a színpadra, hogy elmondja, miért jött ki tüntetni. A független képviselő azt ígérte, jövő héten is demonstrálnak majd. ","shortLead":"Hadházy tüntetéssorozatának hatodik köre ezúttal nem az Erzsébet hídon, hanem a várban, a Karmelitánál kezdődött...","id":"20250416_Hatodik-alkalommal-tuntetnek-a-gyulekezesi-jog-korlatozasa-ellen-a-Karmelitatol-az-Erzsebet-hidig-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/837c823b-5221-461b-a44d-3a01543ab64e.jpg","index":0,"item":"fc8a6124-8023-4d1c-9e64-975852433819","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Hatodik-alkalommal-tuntetnek-a-gyulekezesi-jog-korlatozasa-ellen-a-Karmelitatol-az-Erzsebet-hidig-ebx","timestamp":"2025. április. 16. 16:50","title":"Aki akart, felmehetett a színpadra – hatodik alkalommal zárták le tüntetők az Erzsébet hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1190d9f-a6e5-4e0a-bab8-cd5ca91e5293","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Donald Trump döntése értelmében május 2-től már az alacsony értékű csomagok sem vámmentesek, a hongkongi szolgáltató viszont nem akar bajlódni a vámbeszedéssel.","shortLead":"Donald Trump döntése értelmében május 2-től már az alacsony értékű csomagok sem vámmentesek, a hongkongi szolgáltató...","id":"20250416_hongkong-kina-amerika-posta-csomagok-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1190d9f-a6e5-4e0a-bab8-cd5ca91e5293.jpg","index":0,"item":"a70c07d9-bf9a-4857-976f-4e7b440d5887","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_hongkong-kina-amerika-posta-csomagok-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 16. 11:43","title":"Felfüggeszti az Amerikába szánt csomagok szállítását a hongkongi posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa857f57-df3f-4f62-b2a6-5b34bf638c9d","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"A jogászok legfontosabb szakmai fórumán elhangzott beszédekben több kritika is elhangzott a Kúriával szemben. Varga Zs. András, a Kúria elnöke előadás közben viharzott ki a teremből, majd csekkolt ki a balatonalmádi szállodából, hiába próbálták miniszterek is békíteni.","shortLead":"A jogászok legfontosabb szakmai fórumán elhangzott beszédekben több kritika is elhangzott a Kúriával szemben. Varga Zs...","id":"20250415_jogaszgyules-botrany-Varga-Zs-Andras-kirohan-Kuria-jogegyseg-kritika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa857f57-df3f-4f62-b2a6-5b34bf638c9d.jpg","index":0,"item":"b97688d6-832a-43ad-b082-ed886dbe9f34","keywords":null,"link":"/360/20250415_jogaszgyules-botrany-Varga-Zs-Andras-kirohan-Kuria-jogegyseg-kritika","timestamp":"2025. április. 15. 06:30","title":"Botrány a jogászgyűlésen: Varga Zs. András előadás közben hagyta ott a konferenciát és hazarendelte a kúriai bírókat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25641b90-4483-480a-adcb-c5a115aaa7b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nyertes cég pályázati programjában nem létező vagy már nem aktív zenekarok is szerepelnek fellépőként.","shortLead":"A nyertes cég pályázati programjában nem létező vagy már nem aktív zenekarok is szerepelnek fellépőként.","id":"20250415_Palyazati-mutyi-miatt-kerult-veszelybe-a-pecsi-Kaptalan-Kert-koncertsorozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25641b90-4483-480a-adcb-c5a115aaa7b2.jpg","index":0,"item":"bf710a22-258e-43b4-b1bd-85f729bfc9e8","keywords":null,"link":"/kultura/20250415_Palyazati-mutyi-miatt-kerult-veszelybe-a-pecsi-Kaptalan-Kert-koncertsorozat","timestamp":"2025. április. 15. 17:41","title":"Pályázati mutyi miatt kerülhetett veszélybe a pécsi Káptalan Kert koncertsorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6da1829b-87a2-4d12-b5b6-194b8c1dbd3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy összeharapták a kutyák, hogy nyolc napon túl gyógyuló sérülései lettek a lánynak. ","shortLead":"Úgy összeharapták a kutyák, hogy nyolc napon túl gyógyuló sérülései lettek a lánynak. ","id":"20250415_Kutyafalka-tamadt-egy-iskolas-lanyra-Pest-megyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6da1829b-87a2-4d12-b5b6-194b8c1dbd3c.jpg","index":0,"item":"99f47227-4400-40f4-b923-446bdbdb9b7a","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Kutyafalka-tamadt-egy-iskolas-lanyra-Pest-megyeben","timestamp":"2025. április. 15. 15:37","title":"Közel negyven sérülést szenvedett egy iskolás lány, amikor rátámadt egy kutyafalka Pest megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29999157-c72a-4aa2-90c3-71418321997e","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A stressz egyéni élmény, mondják a szakemberek, ezért a rá adott reakciók is változhatnak: van, amelyik erősebb választ vált ki, van, amelyik gyengébbet, de olyanok is vannak, amelyeket észre sem vesszük, csak akkor, amikor már bajt okoztak. Mutatjuk, melyek a leggyakoribb stresszfaktorok és hogyan védhetjük meg magunkat tőlük mindennapjaink során.","shortLead":"A stressz egyéni élmény, mondják a szakemberek, ezért a rá adott reakciók is változhatnak: van, amelyik erősebb választ...","id":"20250226_a-rossz-alvas-is-okozhat-stresszt-sedacur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29999157-c72a-4aa2-90c3-71418321997e.jpg","index":0,"item":"bb8dc0f4-e807-4f35-940b-1f17f63160e7","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250226_a-rossz-alvas-is-okozhat-stresszt-sedacur","timestamp":"2025. április. 15. 12:30","title":"Tudta, hogy a rossz alvás is okozhat stresszt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"307edb9d-5eeb-4c33-aafd-433f24508047","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Simicska-vagyon átruházásában kulcsszerepet játszó milliárdos egy másik cégét Lévai Anikó unokaöccse vezeti.","shortLead":"A Simicska-vagyon átruházásában kulcsszerepet játszó milliárdos egy másik cégét Lévai Anikó unokaöccse vezeti.","id":"20250416_hvg-Nyerges-Zsolt-Simicska-Lajos-Szijj-Laszlo-NEZ-Investment-Sarvari-Tamas-Mihaly-Kozgep-Orban-Viktor-Levai-Aniko-Szeghalmi-Mark-Adam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/307edb9d-5eeb-4c33-aafd-433f24508047.jpg","index":0,"item":"589ddabf-bd2b-46f5-937e-bb80c02e2669","keywords":null,"link":"/360/20250416_hvg-Nyerges-Zsolt-Simicska-Lajos-Szijj-Laszlo-NEZ-Investment-Sarvari-Tamas-Mihaly-Kozgep-Orban-Viktor-Levai-Aniko-Szeghalmi-Mark-Adam","timestamp":"2025. április. 16. 06:00","title":"Simicskától átállt közgépessel alapított céget Nyerges Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec624045-24a5-4007-ac2e-0c35807b1059","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság elnöke úgy látja, hogy Trump és Putyin korszakában eljött az ideje egy olyan EU-nak, amely aktívabban részt vesz a világ alakításában.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke úgy látja, hogy Trump és Putyin korszakában eljött az ideje egy olyan EU-nak, amely...","id":"20250416_ursula-von-der-leyen-europai-bizottsag-eu-usa-donald-trump-vlagyimir-putyin-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec624045-24a5-4007-ac2e-0c35807b1059.jpg","index":0,"item":"e4110fce-ecad-4f65-9342-bfb0bc231cc8","keywords":null,"link":"/vilag/20250416_ursula-von-der-leyen-europai-bizottsag-eu-usa-donald-trump-vlagyimir-putyin-ukrajna","timestamp":"2025. április. 16. 12:10","title":"Von der Leyen: A Nyugat, ahogy eddig ismertük, már nem létezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]