[{"available":true,"c_guid":"8e2be03b-989b-4a7c-a0aa-f2d27e5af526","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A miniszterelnök milliárdos veje szerint „mi, magyarok kitalálásban és megvalósításban zseniálisak vagyunk, csak eladni nem tudunk”.","shortLead":"A miniszterelnök milliárdos veje szerint „mi, magyarok kitalálásban és megvalósításban zseniálisak vagyunk, csak eladni...","id":"20250414_tiborcz-istvan-bdpst-szalloda-konferencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e2be03b-989b-4a7c-a0aa-f2d27e5af526.jpg","index":0,"item":"6145e6cb-3dc7-4c01-b54f-c6303bc01840","keywords":null,"link":"/kkv/20250414_tiborcz-istvan-bdpst-szalloda-konferencia","timestamp":"2025. április. 14. 21:06","title":"Tiborcz István szerint az értékteremtés olyan, mint a hagyma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36918361-4cc6-4c5d-b2d1-62107d4362b7","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Szerinte közszereplőként és anyaként is kötelessége most felszólalni. ","shortLead":"Szerinte közszereplőként és anyaként is kötelessége most felszólalni. ","id":"20250416_Lakatos-Mark-ugy-Toth-Gabi-tuntetes-Kossuth-ter-Abraham-Robert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36918361-4cc6-4c5d-b2d1-62107d4362b7.jpg","index":0,"item":"c6b2c404-3dad-489f-beab-f49f24db8a5d","keywords":null,"link":"/elet/20250416_Lakatos-Mark-ugy-Toth-Gabi-tuntetes-Kossuth-ter-Abraham-Robert","timestamp":"2025. április. 16. 08:51","title":"Tóth Gabi is ott lesz a Lakatos Márk elleni, Kossuth téri tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95351630-b98d-4c32-bbfe-03140ccf9b34","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"2008 óta nem látott helyzet alakulhat ki az amerikai tőzsdéken, ha a recesszió, a magas infláció és az alacsony részvényárfolyamok hatása úgy igazán megjelenik.","shortLead":"2008 óta nem látott helyzet alakulhat ki az amerikai tőzsdéken, ha a recesszió, a magas infláció és az alacsony...","id":"20250415_tozsde-zuhanas-sp500-concorde-elemzo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95351630-b98d-4c32-bbfe-03140ccf9b34.jpg","index":0,"item":"cb073814-a5ca-448f-b714-352e5e073d82","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_tozsde-zuhanas-sp500-concorde-elemzo","timestamp":"2025. április. 15. 11:04","title":"125 év alatt ötször zuhant ekkorát az amerikai vezető részvényindex, mint áprilisban, ebből kétszer Trump alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9ae8c5-135e-451b-9956-f641a54b9b0f","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Minden tanár olvasástanár – véli Steklács János nyelvész, oktatáskutató, aki szerint nem lenne szabad abbahagyni az olvasás tanítását a negyedik osztályban, és az nem is csak a magyarórák feladata. Volna megoldás a magyar gyerekek egyre romló szövegértési képességeinek javítására, de egyelőre csak a fióknak készült el egy erről szóló javaslatcsomag, ami pedig „kevés pénzért az egész országot lényegesen jobbá tehetné”. ","shortLead":"Minden tanár olvasástanár – véli Steklács János nyelvész, oktatáskutató, aki szerint nem lenne szabad abbahagyni...","id":"20250416_steklacs-janos-olvasas-olvasastanitas-szovegertes-pisa-iskola-oktatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f9ae8c5-135e-451b-9956-f641a54b9b0f.jpg","index":0,"item":"77a08ab1-ab67-44e7-b5f1-1fbbadff6b36","keywords":null,"link":"/360/20250416_steklacs-janos-olvasas-olvasastanitas-szovegertes-pisa-iskola-oktatas","timestamp":"2025. április. 16. 12:09","title":"„Már addigra eldől, hogyan fogunk olvasni, amikor még egy betűt sem tanultunk az iskolában”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d27ae7-71d5-446c-9a07-0887acd7b7d0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ali Hamenei ajatollah szerint nem kellene a nukleáris programról szóló tárgyalásokhoz kötni az egyéb nemzeti ügyeket.","shortLead":"Ali Hamenei ajatollah szerint nem kellene a nukleáris programról szóló tárgyalásokhoz kötni az egyéb nemzeti ügyeket.","id":"20250415_iran-egyesult-allamok-targyalassorozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3d27ae7-71d5-446c-9a07-0887acd7b7d0.jpg","index":0,"item":"7bd11ac1-48d6-463e-86c8-e3984edd951b","keywords":null,"link":"/vilag/20250415_iran-egyesult-allamok-targyalassorozat","timestamp":"2025. április. 15. 17:21","title":"Iránnak azért vannak kétségei, hogy sikeres lesz-e az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalássorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334e73d5-d6df-4d17-8445-bd7adf9b53e9","c_author":"Parászka Boróka","category":"kultura","description":"Erőszakos üzeneteket kapott Pottyondy Edina erdélyi turnéja előtt, több rendezvényhelyszín bérlését is visszamondták a székelyföldi városokban. Marosvásárhelyen mégis felharsanó tapssal fogadták a fiatalok. Nem minden poén ült, de a közönség érdeklődve kitartott a Youtube-sztár mellett.","shortLead":"Erőszakos üzeneteket kapott Pottyondy Edina erdélyi turnéja előtt, több rendezvényhelyszín bérlését is visszamondták...","id":"20250415_pottyondy-edina-a-szekelyeknel-erdely-marosvasarhely-eloadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/334e73d5-d6df-4d17-8445-bd7adf9b53e9.jpg","index":0,"item":"9fb209b7-3278-4318-a5fb-c84bdc8ace7a","keywords":null,"link":"/kultura/20250415_pottyondy-edina-a-szekelyeknel-erdely-marosvasarhely-eloadas","timestamp":"2025. április. 15. 16:05","title":"Pottyondy a székelyeknél: így röhögnek a marosvásárhelyiek Lázáron és Mészároson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dc51ac5-7974-443b-a1df-87503bd79d2b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Svéd kutatók elkészítették azt az akkumulátort, ami folyékony, és akár nyújtani is lehet – de nem ez minden pozitív tulajdonsága. ","shortLead":"Svéd kutatók elkészítették azt az akkumulátort, ami folyékony, és akár nyújtani is lehet – de nem ez minden pozitív...","id":"20250416_uj-akkumulator-folyekony-allag-fenntarthatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7dc51ac5-7974-443b-a1df-87503bd79d2b.jpg","index":0,"item":"ca03033c-2c15-41f2-a97b-cc9d5cb0ea0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_uj-akkumulator-folyekony-allag-fenntarthatosag","timestamp":"2025. április. 16. 17:03","title":"Megcsinálták az akkumulátort, aminek olyan állaga van, mint a fogkrémnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1190d9f-a6e5-4e0a-bab8-cd5ca91e5293","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Donald Trump döntése értelmében május 2-től már az alacsony értékű csomagok sem vámmentesek, a hongkongi szolgáltató viszont nem akar bajlódni a vámbeszedéssel.","shortLead":"Donald Trump döntése értelmében május 2-től már az alacsony értékű csomagok sem vámmentesek, a hongkongi szolgáltató...","id":"20250416_hongkong-kina-amerika-posta-csomagok-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1190d9f-a6e5-4e0a-bab8-cd5ca91e5293.jpg","index":0,"item":"a70c07d9-bf9a-4857-976f-4e7b440d5887","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_hongkong-kina-amerika-posta-csomagok-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 16. 11:43","title":"Felfüggeszti az Amerikába szánt csomagok szállítását a hongkongi posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]