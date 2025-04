Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ügyészség szerint az orvos legalább tizenöt páciensét ölte meg.","shortLead":"Az ügyészség szerint az orvos legalább tizenöt páciensét ölte meg.","id":"20250416_nemetorszag-vad-gyilkossag-emberoles-orvos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"3e335105-ab7a-451b-a1a7-1c159423d2d5","keywords":null,"link":"/vilag/20250416_nemetorszag-vad-gyilkossag-emberoles-orvos","timestamp":"2025. április. 16. 12:48","title":"Halálos koktélt itatott a rábízott gyógyíthatatlan betegekkel egy német orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82222e95-9609-4871-836a-afe3d7dfa051","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Szerinte minden jövedelme legális, az MNB-t pedig senki nem lopta meg, mert az alapítvány mérlegén vannak (papíron) az eszközök. Azt pedig mélységesen elítéli, hogy a sajtó nőként vizionálja a személyét.","shortLead":"Szerinte minden jövedelme legális, az MNB-t pedig senki nem lopta meg, mert az alapítvány mérlegén vannak (papíron...","id":"20250415_Matolcsy-Adam-szerint-politikai-lejaratokampany-zajlik-ellene","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82222e95-9609-4871-836a-afe3d7dfa051.jpg","index":0,"item":"7230028e-764d-4af7-9755-f1192efbf48a","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_Matolcsy-Adam-szerint-politikai-lejaratokampany-zajlik-ellene","timestamp":"2025. április. 15. 08:08","title":"Matolcsy Ádám szerint politikai lejáratókampány zajlik ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a6268ee-ac74-4747-ba1f-8bff345a5e3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kína az olyan ritkaföldfémeknek, mint az ittrium, a diszprózium és a terbium, globálisan a 90 százalékát termeli ki, és az iparági szakértők attól tartanak, hogy ha ez a krízis két hónapnál tovább tart, az kimerítheti világszerte a készleteket.","shortLead":"Kína az olyan ritkaföldfémeknek, mint az ittrium, a diszprózium és a terbium, globálisan a 90 százalékát termeli ki, és...","id":"20250414_kina-felvezetok-ritkafoldfemek-export-stop-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a6268ee-ac74-4747-ba1f-8bff345a5e3e.jpg","index":0,"item":"07151883-90df-4366-a7c3-cb5dba311d30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250414_kina-felvezetok-ritkafoldfemek-export-stop-trump","timestamp":"2025. április. 14. 18:06","title":"Kína leállítja a ritkaföldfémek exportját, míg Trump ráemelne a vámokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9f59a8f-0256-40da-b8d5-85fa4dc6f26e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A technika kész van, az üzleti modellt kell kitalálni mögé, hogy ne legyen bukás. ","shortLead":"A technika kész van, az üzleti modellt kell kitalálni mögé, hogy ne legyen bukás. ","id":"20250416_Mazda-kesz-az-uj-Wankel-motoros-sportkocsink","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9f59a8f-0256-40da-b8d5-85fa4dc6f26e.jpg","index":0,"item":"8a904dbb-7f0a-417f-a087-2a39e546c5d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250416_Mazda-kesz-az-uj-Wankel-motoros-sportkocsink","timestamp":"2025. április. 16. 07:25","title":"Mazda: lényegében készen állunk egy új Wankel-motoros sportkocsira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cfe15a5-d47f-4166-8d0c-8fb6486b4fcd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már a negyedik nő perelte be Nick Cartert szexuális zaklatással, a feltételezett esetek 2004 és 2005 között történtek.","shortLead":"Már a negyedik nő perelte be Nick Cartert szexuális zaklatással, a feltételezett esetek 2004 és 2005 között történtek.","id":"20250415_Szexualis-eroszakkal-es-nemi-betegsegek-terjesztesevel-vadoltak-meg-a-Backstreet-Boys-enekeset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cfe15a5-d47f-4166-8d0c-8fb6486b4fcd.jpg","index":0,"item":"1fab98f4-75df-4bbc-9c4f-904d540cb7aa","keywords":null,"link":"/elet/20250415_Szexualis-eroszakkal-es-nemi-betegsegek-terjesztesevel-vadoltak-meg-a-Backstreet-Boys-enekeset","timestamp":"2025. április. 15. 13:21","title":"Szexuális erőszakkal és nemi betegségek terjesztésével vádolták meg a Backstreet Boys énekesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"867cae49-da17-4c5b-9add-ebbf7bdb4072","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hogy lesznek így Tesla robotaxik?","shortLead":"Hogy lesznek így Tesla robotaxik?","id":"20250416_Elon-Musk-Trump-tarifa-Cybercab-robotaxi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/867cae49-da17-4c5b-9add-ebbf7bdb4072.jpg","index":0,"item":"3efd4084-1ef2-4fed-bc70-0b07db0b89f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250416_Elon-Musk-Trump-tarifa-Cybercab-robotaxi","timestamp":"2025. április. 16. 07:56","title":"Elon Musk legfontosabb autós projektje is veszélybe került Trump kínai tarifája miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"715d54cf-9cff-408e-98cd-657ab71272ef","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagy István agrárminiszter szombaton már bejelentette, hogy megszűnt a vészhelyzet.","shortLead":"Nagy István agrárminiszter szombaton már bejelentette, hogy megszűnt a vészhelyzet.","id":"20250414_nebih-szaj-koromfajas-fertozott-telepek-felszamolasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/715d54cf-9cff-408e-98cd-657ab71272ef.jpg","index":0,"item":"0b9fe8e2-e41e-49a3-905c-2636b3984c6a","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_nebih-szaj-koromfajas-fertozott-telepek-felszamolasa","timestamp":"2025. április. 14. 21:16","title":"Nébih: befejeződött a ragadós száj- és körömfájással fertőzött telepek felszámolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e497883e-e2b0-490e-8392-6a88ce63f4e1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Maga alá gyűrte, majd újabb céggel bővítette az Orbán-kormány igényeit is kielégítő közvélemény-kutatások irányítását Mráz Ágoston Sámuel.","shortLead":"Maga alá gyűrte, majd újabb céggel bővítette az Orbán-kormány igényeit is kielégítő közvélemény-kutatások irányítását...","id":"20250415_Mraz-Agoston-Samuel-Gyori-Tibor-Observer-Mediafigyelo-Nezopont-Intezet-Boros-Bank-Levente-Gaspar-Soma-Talaber-Krisztian","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e497883e-e2b0-490e-8392-6a88ce63f4e1.jpg","index":0,"item":"62da4fb0-5568-4f39-87d2-8d869f9f2e96","keywords":null,"link":"/360/20250415_Mraz-Agoston-Samuel-Gyori-Tibor-Observer-Mediafigyelo-Nezopont-Intezet-Boros-Bank-Levente-Gaspar-Soma-Talaber-Krisztian","timestamp":"2025. április. 15. 13:06","title":"Gombamód szaporodnak a Mráz-csapat nézőpontos cégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]