[{"available":true,"c_guid":"575246b4-1d1e-4545-aa13-a6a56ef6b952","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter szerint már más szelek fújnak Washingtonban, amit bizonyít Rogán Antal levétele a szankciós listáról.","shortLead":"Szijjártó Péter szerint már más szelek fújnak Washingtonban, amit bizonyít Rogán Antal levétele a szankciós listáról.","id":"20250415_szijjarto-amerikai-penzugyminiszterium-rogan-antalt-szankcios-lista-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/575246b4-1d1e-4545-aa13-a6a56ef6b952.jpg","index":0,"item":"a1c6a2e0-b00e-435e-83af-ef67f9d38e5f","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_szijjarto-amerikai-penzugyminiszterium-rogan-antalt-szankcios-lista-ebx","timestamp":"2025. április. 15. 21:05","title":"Rogán Antalt levették az amerikai szankciós listáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a490a90a-d688-4de9-9982-3f1da1a2bab7","c_author":"Fetter Dóra - Szentirmai Áron - Tornyos Kata ","category":"elet","description":"A HVG három, eltérő edzettségi szinten lévő újságírója néhány héttel ezelőtt úgy döntött, hogy futni megy, és különböző távokon benevez a Telekom Vivicittára. Felkészültek, majd hétvégén teljesítették is az általuk vállalt távot, teljesítményüket, fizikális állapotukat pedig a Telekom Egészség szolgáltatása segített kielemezni.","shortLead":"A HVG három, eltérő edzettségi szinten lévő újságírója néhány héttel ezelőtt úgy döntött, hogy futni megy, és különböző...","id":"20250417_telekom-vivicitta-futas-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a490a90a-d688-4de9-9982-3f1da1a2bab7.jpg","index":0,"item":"a9ddecc1-7669-4966-acb0-93c9904c3557","keywords":null,"link":"/elet/20250417_telekom-vivicitta-futas-beszamolo","timestamp":"2025. április. 17. 11:00","title":"Felfedeztük Budapest rejtett gyöngyszemeit, aztán lekopiztuk Szoboszlait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ec2c87-e34e-4c8f-8eef-addbc5d7ad8f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Volt nála két jelblokkoló, ami eléggé hiteltelenítette a sztorit. ","shortLead":"Volt nála két jelblokkoló, ami eléggé hiteltelenítette a sztorit. ","id":"20250417_Csak-ellenoriztem-zarva-van-e-kocsi-mondta-egy-visszaeso-autofeltoro-Budapesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24ec2c87-e34e-4c8f-8eef-addbc5d7ad8f.jpg","index":0,"item":"820bff68-71a0-4343-bae1-25bd24db0b38","keywords":null,"link":"/cegauto/20250417_Csak-ellenoriztem-zarva-van-e-kocsi-mondta-egy-visszaeso-autofeltoro-Budapesten","timestamp":"2025. április. 17. 08:57","title":"Csak segíteni akart a tulajnak, hogy nyitva a kocsija – mondta egy visszaeső autófeltörő Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ff5446-d84d-4082-9430-887e6d44dee5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A kislányt a lakóhelyétől 400 kilométerre találták meg egy 27 éves férfinál.","shortLead":"A kislányt a lakóhelyétől 400 kilométerre találták meg egy 27 éves férfinál.","id":"20250417_emberrablas-10-eves-kislany-roblox-discord","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80ff5446-d84d-4082-9430-887e6d44dee5.jpg","index":0,"item":"91269952-4614-4a8b-9fde-139f595d2cb9","keywords":null,"link":"/vilag/20250417_emberrablas-10-eves-kislany-roblox-discord","timestamp":"2025. április. 17. 14:25","title":"Elrabolt egy férfi egy 10 éves kislányt, akivel a Robloxon ismerkedett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db96332-0853-4932-b8b6-bce6810797d1","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A bableves, az uborkasaláta és a vegyes savanyúság elmaradhatatlan összetevője, környezetbarát tisztítószer és vízkőoldó is egyben – de fogyni lehet-e vele? Cikkek, posztok sora állítja, hogy igen, meggyőző, alapos szakvéleményt azonban annál nehezebb találni erről. Dietetikus segítségével cikkünkben minden felmerülő kérdésre válaszolunk.","shortLead":"A bableves, az uborkasaláta és a vegyes savanyúság elmaradhatatlan összetevője, környezetbarát tisztítószer és...","id":"20250416_ecet-fogyas-fogyokura-dieta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4db96332-0853-4932-b8b6-bce6810797d1.jpg","index":0,"item":"8d9f3a94-285c-48de-bf0d-2cf931e3b7e6","keywords":null,"link":"/360/20250416_ecet-fogyas-fogyokura-dieta","timestamp":"2025. április. 16. 05:31","title":"Tényleg fogyókúrás csodaszer az ecet? A dietetikus válaszol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fc3006c-9db7-4dbf-9e58-72de38ca6265","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Azt is tanácsolták nekik, hogy legyenek óvatosak a nyilvános wifihálózatok és töltők használatával.","shortLead":"Azt is tanácsolták nekik, hogy legyenek óvatosak a nyilvános wifihálózatok és töltők használatával.","id":"20250417_lehallgatas-europai-parlament-magyarorszag-kepviselok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fc3006c-9db7-4dbf-9e58-72de38ca6265.jpg","index":0,"item":"132e4f7e-cbbb-41a6-86bd-a60369041444","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_lehallgatas-europai-parlament-magyarorszag-kepviselok","timestamp":"2025. április. 17. 11:11","title":"Lehallgatás elleni eszközöket ajánlottak az EP szakemberei a Magyarországra utazó képviselőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b73a0aeb-b74f-46f8-9380-29e6c451cd4a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Mumbai Filmakadémia másodjára rendezi meg azt a filmes kezdeményezését, amelyre csak iPhone-nal forgatott filmekkel lehet nevezni.","shortLead":"A Mumbai Filmakadémia másodjára rendezi meg azt a filmes kezdeményezését, amelyre csak iPhone-nal forgatott filmekkel...","id":"20250417_apple-iphone-16-pro-max-macbook-pro-filmkeszites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b73a0aeb-b74f-46f8-9380-29e6c451cd4a.jpg","index":0,"item":"e55f43b4-387e-48d2-bc29-e6ad89c1b1e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250417_apple-iphone-16-pro-max-macbook-pro-filmkeszites","timestamp":"2025. április. 17. 10:03","title":"Nézze meg: elkészült négy film, mindegyiket egy iPhone-nal forgatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a08cd0-a7cb-485f-adaf-0ff8fbbcbeb4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A német popkultúra egyik legikonikusabb énekese október 21-én lép fel a Barba Negrában.","shortLead":"A német popkultúra egyik legikonikusabb énekese október 21-én lép fel a Barba Negrában.","id":"20250417_nena-budapest-barba-negra-koncert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3a08cd0-a7cb-485f-adaf-0ff8fbbcbeb4.jpg","index":0,"item":"e12c365d-30d8-47dc-bb8e-71aff7988f2f","keywords":null,"link":"/kultura/20250417_nena-budapest-barba-negra-koncert","timestamp":"2025. április. 17. 10:42","title":"Jön Nena Budapestre – élőben is meghallgathatjuk a 99 Luftballonst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]