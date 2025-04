Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"15461e16-0706-4cb5-b6cb-a17038a3bb53","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Az évek előrehaladtával egyre több férfi néz szembe vizelési zavarokkal, amelyek hátterében leggyakrabban a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás áll. Cikkünkben azt mutatjuk be, milyen hatással van egy idősödő, de még ereje teljében lévő férfi mindennapjaira ez a kellemetlen, de megfelelő odafigyeléssel könnyen karban tartható probléma.","shortLead":"Az évek előrehaladtával egyre több férfi néz szembe vizelési zavarokkal, amelyek hátterében leggyakrabban a jóindulatú...","id":"20250327_Idoskori-prosztataproblema-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15461e16-0706-4cb5-b6cb-a17038a3bb53.jpg","index":0,"item":"276a83e0-fe65-4180-a257-77252347e64a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250327_Idoskori-prosztataproblema-proxelan","timestamp":"2025. április. 16. 07:30","title":"Időskori prosztataprobléma: muszáj ezzel együtt élni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"5e094a73-505a-4a8d-a512-068437210af4","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"Tóth Zsuzsanna a szabadkai székhelyű Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar hallgatója. Szinte a kezdetektől fogva rendszeresen részt vesz az egyetemisták tüntetésein, az első olyan magyar egyetemi hallgató, aki névvel és arccal vállalta jelenlétét ezeken a megmozdulásokon. Miért tartja fontosnak a részvételt, hogy néznek ki ezek az egyetemi szerveződések „belülről”, és mi lesz szerinte mindennek a végkifejlete – ezekről (is) beszélt a hvg360-nak.","shortLead":"Tóth Zsuzsanna a szabadkai székhelyű Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar hallgatója. Szinte a kezdetektől fogva...","id":"20250415_toth-zsuzsanna-szeretettel-vajdasagbol-szerbiai-egyetemista-tuntetesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e094a73-505a-4a8d-a512-068437210af4.jpg","index":0,"item":"ddeb2be4-17a4-4ec3-9fec-5202cd405881","keywords":null,"link":"/360/20250415_toth-zsuzsanna-szeretettel-vajdasagbol-szerbiai-egyetemista-tuntetesek","timestamp":"2025. április. 15. 17:30","title":"„Ez nem egy nyaralás” – Tóth Zsuzsannától első kézből tudhatjuk meg, hogyan szervezik tiltakozásukat a szerbiai egyetemisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58fd6b67-11ea-4726-8a6d-bf98d87a2091","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Több százan várták őket.","shortLead":"Több százan várták őket.","id":"20250415_szerb-diaktuntetok-megerkeztek-strasbourgba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58fd6b67-11ea-4726-8a6d-bf98d87a2091.jpg","index":0,"item":"7ec47685-88d6-4499-9cfe-231faf1778bb","keywords":null,"link":"/vilag/20250415_szerb-diaktuntetok-megerkeztek-strasbourgba","timestamp":"2025. április. 15. 22:01","title":"Megérkezett Strasbourgba a szerb diáktüntetők kerékpáros menete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03de63c9-3a9f-4463-9d56-be96f5cbf202","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Töll László a muhi csatából vezette le mindezt.","shortLead":"Töll László a muhi csatából vezette le mindezt.","id":"20250415_toll-laszlo-miniszteri-biztos-kulfoldon-letelepedok-arulas-muhi-csata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03de63c9-3a9f-4463-9d56-be96f5cbf202.jpg","index":0,"item":"bf6bbe2a-562c-4fb2-af62-2aab91115921","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_toll-laszlo-miniszteri-biztos-kulfoldon-letelepedok-arulas-muhi-csata","timestamp":"2025. április. 15. 13:09","title":"A miniszteri biztos szerint árulást követ el minden magyar, aki külföldön telepedik le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ügyészség szerint az orvos legalább tizenöt páciensét ölte meg.","shortLead":"Az ügyészség szerint az orvos legalább tizenöt páciensét ölte meg.","id":"20250416_nemetorszag-vad-gyilkossag-emberoles-orvos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"3e335105-ab7a-451b-a1a7-1c159423d2d5","keywords":null,"link":"/vilag/20250416_nemetorszag-vad-gyilkossag-emberoles-orvos","timestamp":"2025. április. 16. 12:48","title":"Halálos koktélt itatott a rábízott gyógyíthatatlan betegekkel egy német orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5076e77-4943-47c1-b942-ba776d702c2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgármestere irigy Magyar Péterre, amiért neki nem kell összefognia Gyurcsánnyal.","shortLead":"Hódmezővásárhely polgármestere irigy Magyar Péterre, amiért neki nem kell összefognia Gyurcsánnyal.","id":"20250416_Marki-Zay-Peter-Magyar-Peter-a-kiabrandult-fideszesek-szavazataival-fogja-megnyerni-a-valasztast-jovore","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5076e77-4943-47c1-b942-ba776d702c2d.jpg","index":0,"item":"bdb92c8a-b2af-4b87-9998-4268fc245d87","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Marki-Zay-Peter-Magyar-Peter-a-kiabrandult-fideszesek-szavazataival-fogja-megnyerni-a-valasztast-jovore","timestamp":"2025. április. 16. 08:32","title":"Márki-Zay Péter: „Magyar Péter a kiábrándult fideszesek szavazataival fogja megnyerni a választást jövőre”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d998d2-9075-4a8e-b749-ffe756c220f0","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Sem új campus, sem új városrész – most így áll a kecskeméti fejlesztés, amelyre 144 milliárd forintot adott az állam.","shortLead":"Sem új campus, sem új városrész – most így áll a kecskeméti fejlesztés, amelyre 144 milliárd forintot adott az állam.","id":"20250416_Felbeszakadt-kecskemeti-tudasvaros-MNB-tozsde","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78d998d2-9075-4a8e-b749-ffe756c220f0.jpg","index":0,"item":"12387fae-7595-4e70-9693-85cd5da1a12d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250416_Felbeszakadt-kecskemeti-tudasvaros-MNB-tozsde","timestamp":"2025. április. 16. 08:07","title":"Félbeszakadt a kecskeméti tudásváros építése, mert az MNB-s cég eltőzsdézte a pénz nagyját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7292c5-b252-460c-8587-ff22d677c8f0","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A ragadós száj- és körömfájás vírus mesterséges eredete politikai téma lett Magyarországon. Nem ez az első összeesküvés-elmélet a kórokozókkal kapcsolatban: a laborban piszkált vagy valamilyen baleset folytán kiszabadult vírusokról eddig is olvashattunk. A mesterséges intelligencia fejlődése nyomán pedig szintet léptek a konteógyártók is. De vajon a biofegyverek gyártásában is segíthet az MI?","shortLead":"A ragadós száj- és körömfájás vírus mesterséges eredete politikai téma lett Magyarországon. Nem ez az első...","id":"20250416_Biofegyverek-MI-szaj-es-koromfajas-Covid-Gulyas-Kemenesi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d7292c5-b252-460c-8587-ff22d677c8f0.jpg","index":0,"item":"a09c380f-e258-4af3-a530-88b167174c88","keywords":null,"link":"/360/20250416_Biofegyverek-MI-szaj-es-koromfajas-Covid-Gulyas-Kemenesi","timestamp":"2025. április. 16. 19:30","title":"Mi történik, ha egy halálos vírus receptjét kérjük a mesterséges intelligenciától?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]