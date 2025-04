Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"484e0b98-65d5-45d2-9fd9-3ab5ca6ddceb","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Úgy kell védenünk az európai sajtokat, mint az országunk területét, a kultúránkat – figyelmeztetnek az olasz sajttermelők, akik szerint az Amerikában bevezetett vámok nem az amerikai piacokat, munkavállalókat védik, hanem a jól érlelt európai értékeket támadják. Az írek azt üzenik: több tiszteletet az ír sajtoknak!","shortLead":"Úgy kell védenünk az európai sajtokat, mint az országunk területét, a kultúránkat – figyelmeztetnek az olasz...","id":"20250417_Meloni-washingtoni-latogatasa-utan-johet-a-nagy-europai-sajthaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/484e0b98-65d5-45d2-9fd9-3ab5ca6ddceb.jpg","index":0,"item":"cdb28e4c-36b3-47e1-a004-1d59094abb1f","keywords":null,"link":"/360/20250417_Meloni-washingtoni-latogatasa-utan-johet-a-nagy-europai-sajthaboru","timestamp":"2025. április. 17. 11:29","title":"Meloni washingtoni látogatása után jöhet a nagy európai sajtháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae31acf9-e09d-4894-a50b-a4f18d6dde6e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Szükséges adatokat és bizonyítékokat akartak így lefoglalni, miközben azt sem tudják, hogy az érintett cégek elkövettek-e jogsértést.","shortLead":"Szükséges adatokat és bizonyítékokat akartak így lefoglalni, miközben azt sem tudják, hogy az érintett cégek...","id":"20250415_Rajtautes-gvh-spar-auchan-maspex-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae31acf9-e09d-4894-a50b-a4f18d6dde6e.jpg","index":0,"item":"a1dd7a06-3a93-4242-92ff-3d6eeb55df89","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_Rajtautes-gvh-spar-auchan-maspex-ebx","timestamp":"2025. április. 15. 15:12","title":"Rajtaütést tartott a GVH a Sparnál és az Auchannál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e056d0f-c8f0-4f53-b434-0fd2fe6eeb79","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalat szerint az általános gazdasági helyzet miatt jelentősen csökkent a gyárak kapacitásának kihasználása.","shortLead":"A vállalat szerint az általános gazdasági helyzet miatt jelentősen csökkent a gyárak kapacitásának kihasználása.","id":"20250415_bosch-nemetorszagi-gyarak-bezaras-miskolc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e056d0f-c8f0-4f53-b434-0fd2fe6eeb79.jpg","index":0,"item":"fa48d072-0c90-4814-b8cb-9c93faba41d5","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_bosch-nemetorszagi-gyarak-bezaras-miskolc","timestamp":"2025. április. 15. 14:53","title":"Bezárja két német üzemét, részben Miskolcra hozná az ottani termelést a Bosch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eaa141f-6cc5-4648-8488-447c6d8341fe","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatók 15 évnyi betegadatot elemezve arra jutottak, hogy az extrém hőhullámok nemcsak a testet, hanem a mentális állapotot is próbára teszik.","shortLead":"Ausztrál kutatók 15 évnyi betegadatot elemezve arra jutottak, hogy az extrém hőhullámok nemcsak a testet, hanem...","id":"20250415_hoseg-hohullam-gobalis-felmelegedes-mentalis-egeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2eaa141f-6cc5-4648-8488-447c6d8341fe.jpg","index":0,"item":"5b78684b-90dd-448a-87b8-662c982b0f49","keywords":null,"link":"/tudomany/20250415_hoseg-hohullam-gobalis-felmelegedes-mentalis-egeszseg","timestamp":"2025. április. 15. 19:03","title":"Súlyos hatással lesz a globális felmelegedés a mentális egészségre, már most érezni a változást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583a73d5-2f09-4a9d-8c05-b8a4021ace63","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Steve Witkoff a múlt héten öt órán át tárgyalt Putyinnal, most elmondott pár dolgot a találkozóról.","shortLead":"Steve Witkoff a múlt héten öt órán át tárgyalt Putyinnal, most elmondott pár dolgot a találkozóról.","id":"20250415_Trump-kulonmegbizottja-szerint-mar-alakul-az-orosz-ukran-beke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/583a73d5-2f09-4a9d-8c05-b8a4021ace63.jpg","index":0,"item":"b28e1502-cf5f-4770-ad17-bb1a7f65f168","keywords":null,"link":"/vilag/20250415_Trump-kulonmegbizottja-szerint-mar-alakul-az-orosz-ukran-beke","timestamp":"2025. április. 15. 12:27","title":"Trump különmegbízottja szerint „már alakul” az orosz–ukrán béke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74347971-e107-4e80-9992-60a50f5112a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az exkluzív jegyek az énekesnővel való személyes találkozást is garantálják.","shortLead":"Az exkluzív jegyek az énekesnővel való személyes találkozást is garantálják.","id":"20250415_Nehany-nap-alatt-elfogytak-a-610-ezer-forintos-VIP-jegyek-JLo-budapesti-koncertjere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74347971-e107-4e80-9992-60a50f5112a4.jpg","index":0,"item":"4dbeb01d-d6c8-45f8-985b-f3303e305d2d","keywords":null,"link":"/kultura/20250415_Nehany-nap-alatt-elfogytak-a-610-ezer-forintos-VIP-jegyek-JLo-budapesti-koncertjere","timestamp":"2025. április. 15. 12:07","title":"Néhány nap alatt elfogytak a 610 ezer forintos VIP-jegyek JLo budapesti koncertjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75c5fd62-b943-4682-b2e2-8931d04c9c86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vagy a kutya, vagy az iskolai végzettség – a kettő között kellett döntenie.","shortLead":"Vagy a kutya, vagy az iskolai végzettség – a kettő között kellett döntenie.","id":"20250417_Kitiltottak-a-vakvezeto-kutyas-diakot-az-iskolajabol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75c5fd62-b943-4682-b2e2-8931d04c9c86.jpg","index":0,"item":"fd0274a7-b1a6-47d3-b338-53d8224af359","keywords":null,"link":"/elet/20250417_Kitiltottak-a-vakvezeto-kutyas-diakot-az-iskolajabol","timestamp":"2025. április. 17. 08:12","title":"Kitiltották a vakvezető kutyás diákot az iskolájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e770f95-1e2a-4d98-ac02-0d2a4642d54a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szertartáson jelen volt többek között Orbán Viktor miniszterelnök is. ","shortLead":"A szertartáson jelen volt többek között Orbán Viktor miniszterelnök is. ","id":"20250416_Eltemettek-Wachsler-Tamast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e770f95-1e2a-4d98-ac02-0d2a4642d54a.jpg","index":0,"item":"d7a56478-cd87-4b35-a13d-6bb864e55262","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Eltemettek-Wachsler-Tamast","timestamp":"2025. április. 16. 15:50","title":"Eltemették Wachsler Tamást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]