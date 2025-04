Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5e6c85e5-e875-4893-8010-55bf7bfa4f11","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy rábapordányi állattartó telepen jelent meg a ragadós száj- és körömfájás betegség vírusa, a marhaállományt felszámolják és elkezdték a kontaktkutatást.","shortLead":"Egy rábapordányi állattartó telepen jelent meg a ragadós száj- és körömfájás betegség vírusa, a marhaállományt...","id":"20250417_rabapordany-ragados-szaj-es-koromfajas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e6c85e5-e875-4893-8010-55bf7bfa4f11.jpg","index":0,"item":"2ca9ee50-7b84-4dfd-a372-17b9d585ae7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250417_rabapordany-ragados-szaj-es-koromfajas-ebx","timestamp":"2025. április. 17. 17:49","title":"Újabb marhatelepen jelent meg a ragadós száj- és körömfájás, leölnek 600 szarvasmarhát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1541e93f-7675-4f53-b54c-a9612945c94a","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Az EKB-nak csak a 2024 eleji fideszes törvénytervezet jut eszébe, amikor látótávolságban volt az MNB-alapítvány szabályozásához. Akkor viszont csak véleményezett, ráadásul nem is negatívan.","shortLead":"Az EKB-nak csak a 2024 eleji fideszes törvénytervezet jut eszébe, amikor látótávolságban volt az MNB-alapítvány...","id":"20250416_MNB-EKB-ECB-alapitvany-botrany-Kosa-Lajos-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1541e93f-7675-4f53-b54c-a9612945c94a.jpg","index":0,"item":"b8af4de1-8aa2-4dcc-ab00-4c026c4e2202","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_MNB-EKB-ECB-alapitvany-botrany-Kosa-Lajos-ebx","timestamp":"2025. április. 16. 13:30","title":"Válaszolt az EKB a HVG-nek: csak tippelni tudnak, miért őket vádolja Kósa Lajos az MNB-alapítványok vizsgálatának akadályozásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e57c4b7-34d9-405e-aeb7-c3b8e10c83be","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Könnyen lehet, hogy a Meta bosszúból nem integrálja az Apple mesterséges intelligenciáját a saját szolgáltatásaiba.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy a Meta bosszúból nem integrálja az Apple mesterséges intelligenciáját a saját szolgáltatásaiba.","id":"20250417_meta-apple-apple-intelligence-mesterseges-intelligencia-facebook-instagram-whatsapp-threads","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e57c4b7-34d9-405e-aeb7-c3b8e10c83be.jpg","index":0,"item":"0538ec18-c0e4-4438-a87f-5fddd2715224","keywords":null,"link":"/tudomany/20250417_meta-apple-apple-intelligence-mesterseges-intelligencia-facebook-instagram-whatsapp-threads","timestamp":"2025. április. 17. 12:03","title":"Bosszút állhat a Meta az Apple-ön, és ez a felhasználóknak a legrosszabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e056d0f-c8f0-4f53-b434-0fd2fe6eeb79","c_author":"HVG","category":"360","description":"A német multi hollandiai leánya nyitott fióktelepet Budapesten.","shortLead":"A német multi hollandiai leánya nyitott fióktelepet Budapesten.","id":"20250417_hvg-Bosch-Security-Systems-budapest-fioktelep-Angelo-Kokkinidis-Mercedes-Ola-Kellenius","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e056d0f-c8f0-4f53-b434-0fd2fe6eeb79.jpg","index":0,"item":"39648aa2-fb5f-44ed-bcad-39a550262386","keywords":null,"link":"/360/20250417_hvg-Bosch-Security-Systems-budapest-fioktelep-Angelo-Kokkinidis-Mercedes-Ola-Kellenius","timestamp":"2025. április. 17. 12:15","title":"Új üzletággal hódít Magyarországon a Bosch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a942be-9908-4902-8b16-ac36d9b14b26","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hotel korábban a negatív kritikák miatt egyszer nevet is változtatott. ","shortLead":"A hotel korábban a negatív kritikák miatt egyszer nevet is változtatott. ","id":"20250416_A-vendegek-nem-is-sejtettek-mekkora-fertozesveszelynek-vannak-kiteve-koszos-wellneshotelt-zart-be-a-NAV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89a942be-9908-4902-8b16-ac36d9b14b26.jpg","index":0,"item":"1d0b09f4-9377-4751-877d-f3b3773e22ab","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_A-vendegek-nem-is-sejtettek-mekkora-fertozesveszelynek-vannak-kiteve-koszos-wellneshotelt-zart-be-a-NAV","timestamp":"2025. április. 16. 20:04","title":"„A vendégek nem is sejtették, mekkora fertőzésveszélynek vannak kitéve” – koszos wellness hotelt zárt be a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42dfe9b0-6b65-4220-a4c7-5ad7ad32d6e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Kilencedik kihívás.","shortLead":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250416_Gondolkozz-velunk-Kotogetes-Szexi-a-matek-9","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42dfe9b0-6b65-4220-a4c7-5ad7ad32d6e3.jpg","index":0,"item":"aab52764-b8ad-4357-b7d9-d00c3ab2716d","keywords":null,"link":"/elet/20250416_Gondolkozz-velunk-Kotogetes-Szexi-a-matek-9","timestamp":"2025. április. 17. 10:00","title":"Gondolkozz velünk: Kötögetés – Szexi a matek 9.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c07538-f729-4832-aecd-0fdf8b1b9ed4","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"4,1 százalékos GDP-növekedéssel és 3,6 százalékos inflációval tervezi a kormány a 2026-os költségvetést, és több különadót megtart a korábbi ígérete ellenére is.","shortLead":"4,1 százalékos GDP-növekedéssel és 3,6 százalékos inflációval tervezi a kormány a 2026-os költségvetést, és több...","id":"20250417_Nagy-Marton-2026-koltsegvetes-gdp-inflacio-ado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2c07538-f729-4832-aecd-0fdf8b1b9ed4.jpg","index":0,"item":"d01c1882-2efb-4ba1-9fdc-556c653a3ce9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250417_Nagy-Marton-2026-koltsegvetes-gdp-inflacio-ado","timestamp":"2025. április. 17. 15:25","title":"Nagy Márton: elkészült a 2026-os költségvetés, majd jövőre indulhat be a gazdaság és csökkenhet az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0f30e8-19d7-423b-a94c-dc21082d66f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenöt éve nem gyűlt össze 20 centimétert elérő hóréteg a pestszentlőrinci állomáson.","shortLead":"Tizenöt éve nem gyűlt össze 20 centimétert elérő hóréteg a pestszentlőrinci állomáson.","id":"20250417_tobb-mint-egy-evtizede-alig-esik-ho","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd0f30e8-19d7-423b-a94c-dc21082d66f1.jpg","index":0,"item":"75356bed-9869-4e06-880b-aa98f5f17683","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_tobb-mint-egy-evtizede-alig-esik-ho","timestamp":"2025. április. 17. 08:08","title":"Drasztikus visszaesés: több mint egy évtizede alig esik hó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]