[{"available":true,"c_guid":"bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jelek szerint komolyan mérlegeli egy saját közösségi oldal indítását a ChatGPT fejlesztője, már egy belső prototípus is elkészülhetett belőle.","shortLead":"A jelek szerint komolyan mérlegeli egy saját közösségi oldal indítását a ChatGPT fejlesztője, már egy belső prototípus...","id":"20250416_openai-sajat-kozossegi-oldal-inditasa-fejlesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee.jpg","index":0,"item":"822ab603-223b-49dd-a21a-35a1931baa09","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_openai-sajat-kozossegi-oldal-inditasa-fejlesztes","timestamp":"2025. április. 16. 12:33","title":"Saját közösségi oldalt indíthat az OpenAI, Elon Musknak is odaszúrna vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4223e631-111e-40cb-91cf-573981431052","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kríziskommunikációt, kockázatfeltárást, sajtóelemzést és az újságírók listázását is vállalta 5,1 millió forintért Várkonyi Andrea cége.","shortLead":"Kríziskommunikációt, kockázatfeltárást, sajtóelemzést és az újságírók listázását is vállalta 5,1 millió forintért...","id":"20250416_Kozbeszerzes-Varkonyi-Andrea-ujsagirok-lista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4223e631-111e-40cb-91cf-573981431052.jpg","index":0,"item":"ade484ed-802e-4707-a524-d9102f31563e","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_Kozbeszerzes-Varkonyi-Andrea-ujsagirok-lista","timestamp":"2025. április. 16. 12:31","title":"Várkonyi Andrea cége az újságírók listázására nyert el egy közbeszerzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1237404f-8348-4b6a-9dd5-8ba99065c570","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Marius Dragomir a lapban megjelent cikkében arról ír, hogy a Fidesz okkal tart attól, hogy a Tisza meg fogja verni a 2026-os országgyűlési választásokon. ","shortLead":"Marius Dragomir a lapban megjelent cikkében arról ír, hogy a Fidesz okkal tart attól, hogy a Tisza meg fogja verni...","id":"20250417_euobserver-magyarorszag-europai-unio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1237404f-8348-4b6a-9dd5-8ba99065c570.jpg","index":0,"item":"30922e66-eff8-499f-93d1-c90f3f57ba1d","keywords":null,"link":"/360/20250417_euobserver-magyarorszag-europai-unio","timestamp":"2025. április. 17. 07:30","title":"EUobserver: A következő egy év kritikus lesz Magyarország és az Európai Unió szempontjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"002c1a71-ee43-4b24-8e2e-82581788c49c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy japán kutatócsapat 11 grammos laborhús-darabot készített egy újszerű eljárással. Ez jóval nagyobb, mint az eddigi, csirkehúst utánozni kívánó megközelítések.","shortLead":"Egy japán kutatócsapat 11 grammos laborhús-darabot készített egy újszerű eljárással. Ez jóval nagyobb, mint az eddigi...","id":"20250417_laboratoriumi-hus-csirkenuggets-erek-tapanyag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/002c1a71-ee43-4b24-8e2e-82581788c49c.jpg","index":0,"item":"6ef63372-5a30-4abf-a396-d4ea7c238ab9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250417_laboratoriumi-hus-csirkenuggets-erek-tapanyag","timestamp":"2025. április. 17. 18:03","title":"Megcsinálták a laboratóriumi csirke nuggetset, 5–10 éven belül kapható lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7292c5-b252-460c-8587-ff22d677c8f0","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A ragadós száj- és körömfájás vírus mesterséges eredete politikai téma lett Magyarországon. Nem ez az első összeesküvés-elmélet a kórokozókkal kapcsolatban: a laborban piszkált vagy valamilyen baleset folytán kiszabadult vírusokról eddig is olvashattunk. A mesterséges intelligencia fejlődése nyomán pedig szintet léptek a konteógyártók is. De vajon a biofegyverek gyártásában is segíthet az MI?","shortLead":"A ragadós száj- és körömfájás vírus mesterséges eredete politikai téma lett Magyarországon. Nem ez az első...","id":"20250416_Biofegyverek-MI-szaj-es-koromfajas-Covid-Gulyas-Kemenesi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d7292c5-b252-460c-8587-ff22d677c8f0.jpg","index":0,"item":"a09c380f-e258-4af3-a530-88b167174c88","keywords":null,"link":"/360/20250416_Biofegyverek-MI-szaj-es-koromfajas-Covid-Gulyas-Kemenesi","timestamp":"2025. április. 16. 19:30","title":"Mi történik, ha egy halálos vírus receptjét kérjük a mesterséges intelligenciától?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c6ab0c-8eeb-489e-9e83-a2dcc7ad1c32","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2021. április 16-án, nyolcvanöt éves korában hunyt el Törőcsik Mari, a Nemzet Színésze és a Nemzet Művésze, háromszoros Kossuth-, kétszeres Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színészünk. Azóta parkot, utcát nevezetek el róla.","shortLead":"2021. április 16-án, nyolcvanöt éves korában hunyt el Törőcsik Mari, a Nemzet Színésze és a Nemzet Művésze, háromszoros...","id":"20250416_Negy-eve-meghalt-de-orokre-velunk-marad-Torocsik-Mari","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68c6ab0c-8eeb-489e-9e83-a2dcc7ad1c32.jpg","index":0,"item":"ffb73e27-e15a-4579-beba-03e4d891f827","keywords":null,"link":"/kultura/20250416_Negy-eve-meghalt-de-orokre-velunk-marad-Torocsik-Mari","timestamp":"2025. április. 16. 15:43","title":"Négy éve meghalt, de örökre velünk marad Törőcsik Mari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán-álló szankciókon dolgozik az EU. Orbán Viktort felkapta a lelki társa, Trump által keltett kereskedelmi forgószél. Trump teljesen félreérti a Kína-sokkot. A Harvard Egyetem megőrizte a lelkét azzal, hogy nemet mondott Trumpnak. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Orbán-álló szankciókon dolgozik az EU. Orbán Viktort felkapta a lelki társa, Trump által keltett kereskedelmi...","id":"20250416_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"c369c9b7-3dbb-42b0-bcdd-764bee0579f6","keywords":null,"link":"/360/20250416_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 16. 11:32","title":"Frankfurter Allgemeine-kommentár: A magyarokon múlik, megszabadulnak-e Orbántól, ebbe külföldről nem szabad beleszólni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42dfe9b0-6b65-4220-a4c7-5ad7ad32d6e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Kilencedik kihívás.","shortLead":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250416_Gondolkozz-velunk-Kotogetes-Szexi-a-matek-9","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42dfe9b0-6b65-4220-a4c7-5ad7ad32d6e3.jpg","index":0,"item":"aab52764-b8ad-4357-b7d9-d00c3ab2716d","keywords":null,"link":"/elet/20250416_Gondolkozz-velunk-Kotogetes-Szexi-a-matek-9","timestamp":"2025. április. 17. 10:00","title":"Gondolkozz velünk: Kötögetés – Szexi a matek 9.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]