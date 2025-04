Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"604c6789-8e44-4594-b6c1-986adf68a382","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A civil szervezeteket, valamint a Kína által barátságtalannak tekintett csoportokat célozta egy új kémprogram, ami a készülék kamerájához, mikrofonjához és sok máshoz is hozzáférést szerzett.","shortLead":"A civil szervezeteket, valamint a Kína által barátságtalannak tekintett csoportokat célozta egy új kémprogram, ami...","id":"20250418_badbazaar-moonshine-android-kemprogramok-kina-megfigyeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/604c6789-8e44-4594-b6c1-986adf68a382.jpg","index":0,"item":"d6f22c49-810e-4617-a4e0-bcd04c30bda7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250418_badbazaar-moonshine-android-kemprogramok-kina-megfigyeles","timestamp":"2025. április. 18. 20:03","title":"Több mint 100 veszélyes kémprogramot találtak, telefonokon terjednek azokhoz, akiket kipécéztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c45c6ef8-3804-46a4-b2bc-909a11ac4eec","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A 112-es telefonszám üzemeltetője gyors intézkedést ígért.","shortLead":"A 112-es telefonszám üzemeltetője gyors intézkedést ígért.","id":"20250417_112-romania-magyar-segelyhivo-lekezelo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c45c6ef8-3804-46a4-b2bc-909a11ac4eec.jpg","index":0,"item":"38395ce1-25e4-48b5-9106-355c8b6896f7","keywords":null,"link":"/vilag/20250417_112-romania-magyar-segelyhivo-lekezelo","timestamp":"2025. április. 17. 17:23","title":"„Már azzal szívességet tettem, hogy megszólaltam magyarul” – lekezelően beszélt a romániai segélyhívó diszpécsere egy marosvásárhelyi magyar nővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"703f43cd-020d-4c23-99f3-5a8aeb7cf922","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kísérlet új nézőpontból világítja meg a vegán táplálkozás előnyeit, és olyan eredményeket hozott, amelyek könnyen átírhatják az étrend-kiegészítőkről alkotott elképzeléseket.","shortLead":"A kísérlet új nézőpontból világítja meg a vegán táplálkozás előnyeit, és olyan eredményeket hozott, amelyek könnyen...","id":"20250419_ikerkiserlet-etrend-kiegeszitok-vegan-vagy-husalapu-vitaminok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/703f43cd-020d-4c23-99f3-5a8aeb7cf922.jpg","index":0,"item":"6e2d1815-34ba-4ee8-9751-82507a6df037","keywords":null,"link":"/elet/20250419_ikerkiserlet-etrend-kiegeszitok-vegan-vagy-husalapu-vitaminok","timestamp":"2025. április. 19. 07:30","title":"Ikerkísérletben vizsgálták az étrend-kiegészítők hatékonyságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e5a5e7-3b2f-45f5-a7cf-9a5a5435d83b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Időt és tárhelyet is spórolhatnak a játékosok az Xbox új funkciójával, de van pár fontos részlet a dologgal kapcsolatban.","shortLead":"Időt és tárhelyet is spórolhatnak a játékosok az Xbox új funkciójával, de van pár fontos részlet a dologgal...","id":"20250417_microsoft-xbox-jatekok-streamelese-uj-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57e5a5e7-3b2f-45f5-a7cf-9a5a5435d83b.jpg","index":0,"item":"cf4fb3c5-621f-4fef-8cf2-9492f98ef29f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250417_microsoft-xbox-jatekok-streamelese-uj-funkcio","timestamp":"2025. április. 17. 17:03","title":"Jó hírt kapott, ha Xboxot használ: már letöltés nélkül is nyomkodhat több mint 100 játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2294586-c679-429c-ac6d-af330fb9753b","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az a legizgalmasabb szint, amikor a mesterséges intelligenciát (MI) már nemcsak adatok könnyebb feldolgozásához, hanem közvetlenül új termékek létrehozására használják, például gyógyszereket fejlesztenek ki a segítségével – mondja Ales Holecek, az idén éppen 50 éves Microsoft technológiai igazgatója.","shortLead":"Az a legizgalmasabb szint, amikor a mesterséges intelligenciát (MI) már nemcsak adatok könnyebb feldolgozásához, hanem...","id":"20250417_ai5-ales-holecek-interju-microsoft-technologia-igazgato-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2294586-c679-429c-ac6d-af330fb9753b.jpg","index":0,"item":"c2658681-8726-4c31-b8d4-957a2ad99d7d","keywords":null,"link":"/360/20250417_ai5-ales-holecek-interju-microsoft-technologia-igazgato-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 17. 18:00","title":"Elértünk arra a pontra, ahonnan MI-ügynökök veszik át a mindennapokat. Mi következik most?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c92a37-d57e-4df8-8aa4-fafb9fa344dd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ez a magyar GDP két százalékának megfelelő összeget jelent.","shortLead":"Ez a magyar GDP két százalékának megfelelő összeget jelent.","id":"20250418_szijjarto-peter-akkumulatorgyarak-1500-milliard-forint-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60c92a37-d57e-4df8-8aa4-fafb9fa344dd.jpg","index":0,"item":"fcd6258e-0852-450b-86c4-b1230d30a33f","keywords":null,"link":"/kkv/20250418_szijjarto-peter-akkumulatorgyarak-1500-milliard-forint-ebx","timestamp":"2025. április. 18. 08:14","title":"Szijjártó beismerte: 1500 milliárdot költött el a kormány az akkugyárakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea9220b-755f-438f-9a36-4b9422888010","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Komolytalan a Nézőpont vezetője szerint számonkérni, hogy Orbán Viktor az akkor közzétett méréseknek ellentmondva arról beszélt, 2021-ben az ellenzék vezetését mérték.","shortLead":"Komolytalan a Nézőpont vezetője szerint számonkérni, hogy Orbán Viktor az akkor közzétett méréseknek ellentmondva arról...","id":"20250419_Nezopont-Orban-kozvelemeny-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ea9220b-755f-438f-9a36-4b9422888010.jpg","index":0,"item":"9c1fe85c-57c9-404b-81a2-6ad6602074ab","keywords":null,"link":"/itthon/20250419_Nezopont-Orban-kozvelemeny-kutatas","timestamp":"2025. április. 19. 14:45","title":"Nézőpont: Orbán nem a közvélemény-kutatásokról beszélt, amikor azt mondta, 2021-ben az ellenzék vezetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4dc3964-6ed2-4d66-8f94-34ff6027a23c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Friderikusz Sándornak adott interjút a médiavállalkozó, beszélt arról is, miért távozott az úszószövetség éléről és hogy hogyan készül a börtönlétre.","shortLead":"Friderikusz Sándornak adott interjút a médiavállalkozó, beszélt arról is, miért távozott az úszószövetség éléről és...","id":"20250417_Gyarfas-Tamas-meg-volt-gyozodve-arrol-hogy-felmentik-a-Fenyo-ugyben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4dc3964-6ed2-4d66-8f94-34ff6027a23c.jpg","index":0,"item":"c92160e2-f625-49b6-b532-3c1bbb30163e","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_Gyarfas-Tamas-meg-volt-gyozodve-arrol-hogy-felmentik-a-Fenyo-ugyben","timestamp":"2025. április. 17. 23:25","title":"Gyárfás Tamás meg volt győződve arról, hogy felmentik a Fenyő-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]