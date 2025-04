Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"313d5f89-9480-4392-ab32-d841491b0c7b","c_author":"Puszta Dóra","category":"360","description":"A Müpában látható előadás látlelet, színpadi szociográfia, drámai műalkotás, amely a kulturális pusztulás korában a megújuláshoz és az újrateremtéshez kíván igazodási pontokat találni.","shortLead":"A Müpában látható előadás látlelet, színpadi szociográfia, drámai műalkotás, amely a kulturális pusztulás korában...","id":"20250420_Mezoseg-Mikrokozmosz-Erdely-Forte-Tarsulat-Horvath-Csaba-Foldeaki-Nora-Tancszinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/313d5f89-9480-4392-ab32-d841491b0c7b.jpg","index":0,"item":"b81843e6-81c0-4452-b255-547ce888d2af","keywords":null,"link":"/360/20250420_Mezoseg-Mikrokozmosz-Erdely-Forte-Tarsulat-Horvath-Csaba-Foldeaki-Nora-Tancszinhaz","timestamp":"2025. április. 20. 16:15","title":"A Mezőség zenei, táncos és irodalmi hagyományai jelennek meg a Forte Társulat új összművészeti előadásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeedcc74-5612-4c64-9953-93581b5da845","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Még lábadozik, de a szokásos “Urbi et Orbi” áldásra megjelent a Szent Péter-bazilika teraszán.","shortLead":"Még lábadozik, de a szokásos “Urbi et Orbi” áldásra megjelent a Szent Péter-bazilika teraszán.","id":"20250420_A-papa-nem-jelent-meg-a-husvetvasarnapi-misen-a-Szent-Peter-bazilikaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aeedcc74-5612-4c64-9953-93581b5da845.jpg","index":0,"item":"d1b46498-cfcb-4dc2-851d-9fefbcf35619","keywords":null,"link":"/elet/20250420_A-papa-nem-jelent-meg-a-husvetvasarnapi-misen-a-Szent-Peter-bazilikaban","timestamp":"2025. április. 20. 12:25","title":"A pápa nem jelent meg a húsvétvasárnapi misén a Szent Péter-bazilikában, de áldást osztott utána","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e782f24d-3356-4cc5-bd5b-c4c51aba856b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ezért kell mindig kinézni, mielőtt ajtót nyitnánk.","shortLead":"Ezért kell mindig kinézni, mielőtt ajtót nyitnánk.","id":"20250420_Bekopogott-egy-aligator-egy-hazba-Ave-Mariaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e782f24d-3356-4cc5-bd5b-c4c51aba856b.jpg","index":0,"item":"71e89b85-fbba-4f8d-861c-d93956efaf51","keywords":null,"link":"/elet/20250420_Bekopogott-egy-aligator-egy-hazba-Ave-Mariaban","timestamp":"2025. április. 20. 10:52","title":"Bekopogott egy aligátor egy házba Ave Mariában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db242b9b-6e6c-4c05-b936-9490b1102788","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"360","description":"Fanyar, sötét felnőttmesék, amelyek a gyarlóságainkról, a megfelelni vágyásról és a hétköznapokban előforduló abszurditásról szólnak. ","shortLead":"Fanyar, sötét felnőttmesék, amelyek a gyarlóságainkról, a megfelelni vágyásról és a hétköznapokban előforduló...","id":"20250421_renyi-adam-interju-iro-gyerekneveles-kossuth-dij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db242b9b-6e6c-4c05-b936-9490b1102788.jpg","index":0,"item":"03df6fed-a57d-452c-b74f-81825e0f0a05","keywords":null,"link":"/360/20250421_renyi-adam-interju-iro-gyerekneveles-kossuth-dij","timestamp":"2025. április. 21. 15:30","title":"Magyarország tökéletes hely arra, hogy kínunkban röhögjünk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"253751d3-e889-4c76-9b29-5e4196a9efb1","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Tizenöt segélymunkással végzett az IDF Gázában, mert ellenségnek hitték őket.","shortLead":"Tizenöt segélymunkással végzett az IDF Gázában, mert ellenségnek hitték őket.","id":"20250420_Gaza-segely-konvoj-izraeli-hadsereg-IDF","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/253751d3-e889-4c76-9b29-5e4196a9efb1.jpg","index":0,"item":"65f75399-07ad-42c3-b4ae-0126b48e4e88","keywords":null,"link":"/vilag/20250420_Gaza-segely-konvoj-izraeli-hadsereg-IDF","timestamp":"2025. április. 20. 20:23","title":"Izraeli hadsereg: \"műveleti félreértés\" okozta a palesztin segélykonvoj elleni halálos támadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e690c32-df46-4e1f-9e7a-25e9f27f0ccf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Attól tartottak, hogy átszivárog a ragadós száj- és körömfájás vírus a talajvizen keresztül. 