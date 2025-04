Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"22e8b702-67a3-47d6-876a-2f7583220c7d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Orbán Viktor pedig csokinyulat talált a kertben.","shortLead":"Orbán Viktor pedig csokinyulat talált a kertben.","id":"20250421_Magyar-Peter-baratnojerol-posztolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22e8b702-67a3-47d6-876a-2f7583220c7d.jpg","index":0,"item":"4cdbf694-8b48-4f56-8d75-9903a55ca5b4","keywords":null,"link":"/elet/20250421_Magyar-Peter-baratnojerol-posztolt","timestamp":"2025. április. 21. 09:42","title":"Magyar Péter barátnőjéről posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11635a59-e6eb-42a5-b62f-020db2c4a9f5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Barnard-csillag alig 6 fényévre található a Földtől, és eddig szinte semmit nem lehetett tudni a környezetéről.","shortLead":"A Barnard-csillag alig 6 fényévre található a Földtől, és eddig szinte semmit nem lehetett tudni a környezetéről.","id":"20250420_barnard-csillag-exobolygok-csillagaszat-felfedezes-naprendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11635a59-e6eb-42a5-b62f-020db2c4a9f5.jpg","index":0,"item":"a2bd936b-3971-4879-a37e-6bec7c1dc4d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250420_barnard-csillag-exobolygok-csillagaszat-felfedezes-naprendszer","timestamp":"2025. április. 20. 16:03","title":"Előkerült négy új bolygó, nem is olyan messze a Naprendszertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef951e7-1895-43ee-9153-f1c5d108d08d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Nairobi közelében lévő nemzeti parkból szabadon járhatnak ki a vadállatok, de emberre ritkán támadnak.","shortLead":"A Nairobi közelében lévő nemzeti parkból szabadon járhatnak ki a vadállatok, de emberre ritkán támadnak.","id":"20250420_Kenya-Nairobi-oroszlan-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cef951e7-1895-43ee-9153-f1c5d108d08d.jpg","index":0,"item":"ee63dad4-5536-4c33-9ddf-053be6c0d7a8","keywords":null,"link":"/elet/20250420_Kenya-Nairobi-oroszlan-tamadas","timestamp":"2025. április. 20. 16:38","title":"Oroszlán marcangolt szét egy tizennégy éves lányt Kenyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a272789-9098-41d8-bd18-4aa9dc28c14b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A magyar bíborost is Ferenc pápa lehetséges utódjaként emlegetik, de megválasztása valószínűleg egyet jelentene azzal, hogy a katolikus egyház letér az elhunyt pápa által kezdett irányvonalról.","shortLead":"A magyar bíborost is Ferenc pápa lehetséges utódjaként emlegetik, de megválasztása valószínűleg egyet jelentene azzal...","id":"20250421_Ferenc-papa-utodlas-talalgatas-Erdo-Peter-neve-elokerul-il-foglio-szemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a272789-9098-41d8-bd18-4aa9dc28c14b.jpg","index":0,"item":"4b9b66ae-86bb-484d-b3be-0e03ee991f49","keywords":null,"link":"/360/20250421_Ferenc-papa-utodlas-talalgatas-Erdo-Peter-neve-elokerul-il-foglio-szemle","timestamp":"2025. április. 21. 14:37","title":"Találgatják, ki lehet Ferenc pápa utódja, és Erdő Péter neve rendre előkerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40e677b2-7c02-48f6-9702-36edb172f814","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Igen sok világlap kockáztatja meg, hogy felsorolja, ki lehet az új pápa, de a legtöbb elismeri, hogy a névsor nem több találgatásnál. Hiszen például az argentin Jorge Mario Bergoglio, azaz Ferenc pápa annak idején legfeljebb csak a futottak még-kategóriában került szóba.","shortLead":"Igen sok világlap kockáztatja meg, hogy felsorolja, ki lehet az új pápa, de a legtöbb elismeri, hogy a névsor nem több...","id":"20250422_vilagsajto-Ferenc-papa-legeselyesebb-utodjeloltjek-Erdo-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40e677b2-7c02-48f6-9702-36edb172f814.jpg","index":0,"item":"c4f5e22c-1807-4a89-9735-532cdd4de543","keywords":null,"link":"/360/20250422_vilagsajto-Ferenc-papa-legeselyesebb-utodjeloltjek-Erdo-Peter","timestamp":"2025. április. 22. 06:41","title":"„Pápaképes” konzervatív, ügyes diplomata – Erdő Pétert Ferenc legesélyesebb utódjelöltjei közé sorolja a világsajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d32126d-f458-44b1-ac2c-b28a99dba55f","c_author":"Nagy Dániel Gergely","category":"360","description":"Gros a szellemi restséggel és a kritikus gondolkodás hiányával szembeni aktív fellépésre szólít fel.","shortLead":"Gros a szellemi restséggel és a kritikus gondolkodás hiányával szembeni aktív fellépésre szólít fel.","id":"20250420_hvg-Frederic-Gros-francia-filozofus-Engedetlenseg-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d32126d-f458-44b1-ac2c-b28a99dba55f.jpg","index":0,"item":"c696dfff-a773-4e40-9011-cb9e972600ae","keywords":null,"link":"/360/20250420_hvg-Frederic-Gros-francia-filozofus-Engedetlenseg-konyv","timestamp":"2025. április. 21. 15:45","title":"A tűrhetetlen körülmények ellen rossz válasz a politikai engedelmesség, Frédéric Gros filozófus engedetlenségre buzdít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2575568f-a1e1-49c1-959b-9a8bac2cffdf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagy közös hadgyakorlatot tartanak a Dél-Kínai-tengeren.","shortLead":"Nagy közös hadgyakorlatot tartanak a Dél-Kínai-tengeren.","id":"20250421_hadgyakorlat-usa-fulop-szigetek-del-kinai-tenger-kina-peking","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2575568f-a1e1-49c1-959b-9a8bac2cffdf.jpg","index":0,"item":"7c3f6baf-8953-44f5-b6d2-c96034ce4e0d","keywords":null,"link":"/vilag/20250421_hadgyakorlat-usa-fulop-szigetek-del-kinai-tenger-kina-peking","timestamp":"2025. április. 21. 08:28","title":"Összefog az USA és Fülöp-szigetek hadereje, hogy elvegyék Kína kedvét a déli nyomulástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e3ba52-76da-4b86-bbe9-40bf9581c14c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Személyellenőrzés továbbra sincs, de csak két határátkelőhelyet használhatnak azok, akik patás állatokat, illetve ezekből az állatokból származó termékeket szállítanak. Szlovákiában és Ausztriában már szigorúbbak. ","shortLead":"Személyellenőrzés továbbra sincs, de csak két határátkelőhelyet használhatnak azok, akik patás állatokat, illetve...","id":"20250420_Szlovakia-Ausztria-utan-Horvatorszag-szaj-es-koromfajas-hatar-korlatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3e3ba52-76da-4b86-bbe9-40bf9581c14c.jpg","index":0,"item":"21db53d3-128e-49c3-ae0a-3add1db9ac82","keywords":null,"link":"/cegauto/20250420_Szlovakia-Ausztria-utan-Horvatorszag-szaj-es-koromfajas-hatar-korlatozas","timestamp":"2025. április. 20. 13:00","title":"Szlovákia és Ausztria után Horvátország is ideiglenes korlátozásokat vezet be a határon a száj- és körömfájás miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]