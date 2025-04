Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"40f1007c-02aa-4ae5-8ecc-94d919841d94","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"1 százalékon belüli csökkenéssel zárt a Dow Jones és az S&P 500-as mutatója.","shortLead":"1 százalékon belüli csökkenéssel zárt a Dow Jones és az S&P 500-as mutatója.","id":"20250407_amerikai-tozsde-zaras-trump-vamok-dow-jones-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40f1007c-02aa-4ae5-8ecc-94d919841d94.jpg","index":0,"item":"0e3926d9-f41c-4299-9d1c-ed06b04c05ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_amerikai-tozsde-zaras-trump-vamok-dow-jones-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 22:43","title":"Egész jól megúszták az amerikai tőzsdék a Trump-vámok fekete napját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e6f59f-9f31-4b28-92f2-058a40144fa6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ezzel párhuzamosan lassan lezárul az ellenzéki vezető országjárása is.","shortLead":"Ezzel párhuzamosan lassan lezárul az ellenzéki vezető országjárása is.","id":"20250407_magyar-peter-nemzet-hangja-nepszavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72e6f59f-9f31-4b28-92f2-058a40144fa6.jpg","index":0,"item":"392990ba-64a4-41bd-adf7-558b18fb8abb","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_magyar-peter-nemzet-hangja-nepszavazas","timestamp":"2025. április. 07. 08:40","title":"Magyar Péter: Már 750 ezren töltötték ki a Nemzet Hangját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03e44e6-db64-4d2a-bd74-27459e31cab9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Minden szégyenünk benne van ebben a néhány idilli képben” – írta a képviselő.","shortLead":"„Minden szégyenünk benne van ebben a néhány idilli képben” – írta a képviselő.","id":"20250406_orban-netanjahu-hajokazas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c03e44e6-db64-4d2a-bd74-27459e31cab9.jpg","index":0,"item":"6c0e700d-3756-4fb3-bcd6-2c7b148e1cec","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_orban-netanjahu-hajokazas-ebx","timestamp":"2025. április. 06. 15:14","title":"Együtt hajókázhatott Orbán és Netanjahu Hadházy infói szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ba73b1-5ce4-4f81-8ced-aa0927a62e04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És aztán ki is posztolta a felvételt, amin a korábbi brit miniszterelnök próbálja hárítani a támadást. ","shortLead":"És aztán ki is posztolta a felvételt, amin a korábbi brit miniszterelnök próbálja hárítani a támadást. ","id":"20250407_Boris-Johnson-strucc-tamadas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33ba73b1-5ce4-4f81-8ced-aa0927a62e04.jpg","index":0,"item":"6620bca3-be2a-4a9f-b094-312365ccb68f","keywords":null,"link":"/elet/20250407_Boris-Johnson-strucc-tamadas-video","timestamp":"2025. április. 07. 09:26","title":"A felesége levideózta, amint Boris Johnsont megcsipkedi egy strucc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b17bc9-a7dd-4035-87cd-53eabbc6e7cf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Miközben az elektromos autók piaca jelentősen nőtt, addig a Teslák népszerűsége jelentősen csökkent Németországban.","shortLead":"Miközben az elektromos autók piaca jelentősen nőtt, addig a Teslák népszerűsége jelentősen csökkent Németországban.","id":"20250407_tobb-mint-60-szazalekkal-estek-a-tesla-eladasok-a-nemeteknel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0b17bc9-a7dd-4035-87cd-53eabbc6e7cf.jpg","index":0,"item":"7acf99b2-9c9d-42eb-95e7-1aefbfb6861c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250407_tobb-mint-60-szazalekkal-estek-a-tesla-eladasok-a-nemeteknel","timestamp":"2025. április. 07. 08:41","title":"Több mint 60 százalékkal estek a Tesla-eladások a németeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5d0a365-c38f-4a2b-9c34-b871500267f6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai sajtó arról írt, hogy Donald Trump az Ázsiával szembeni vámok 90 napos felfüggesztésén gondolkozik. A tőzsdék kedvezően reagáltak a hírre, de nemsokára kiderült, hogy nincs valóságalapja.","shortLead":"Az amerikai sajtó arról írt, hogy Donald Trump az Ázsiával szembeni vámok 90 napos felfüggesztésén gondolkozik...","id":"20250407_usa-donald-trump-vam-new-york-i-tozsde-nasdaq-sp-dow-jones-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5d0a365-c38f-4a2b-9c34-b871500267f6.jpg","index":0,"item":"4e09d523-e990-40ae-a923-e7d3bf258d82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_usa-donald-trump-vam-new-york-i-tozsde-nasdaq-sp-dow-jones-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 16:52","title":"Teljes őrület az amerikai tőzsdéken: rövid időre kilőttek az indexek, de aztán megszólalt a Fehér Ház, és visszatértek a masszív mínuszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35310f1f-84fa-4ae6-9634-87e99f7fe3bd","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Sorra dőlnek a naperőműves rekordok, az áram ára pedig mínuszba zuhan, majd miután lemegy a nap, kilő. Jó volna, ha a lakosság a „rezsicsökkentés” helyett a valósággal szembesülne.","shortLead":"Sorra dőlnek a naperőműves rekordok, az áram ára pedig mínuszba zuhan, majd miután lemegy a nap, kilő. Jó volna, ha...","id":"20250407_hvg-napelemek-tultermeles-arak-ingyenaram-ingyenebed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35310f1f-84fa-4ae6-9634-87e99f7fe3bd.jpg","index":0,"item":"207837d4-34dd-46ee-b7fb-6b94455dc3d3","keywords":null,"link":"/360/20250407_hvg-napelemek-tultermeles-arak-ingyenaram-ingyenebed","timestamp":"2025. április. 07. 12:00","title":"Egyre több az ingyenáram, a lakosságnak viszont csak a „rezsicsökkentés” jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48348fa-6f81-4da4-b216-d49611707b8e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Színében és tartalmában is megújul a Windows 11 leggyűlöltebb képernyője, mellyel soha, senki nem szeretne találkozni.","shortLead":"Színében és tartalmában is megújul a Windows 11 leggyűlöltebb képernyője, mellyel soha, senki nem szeretne találkozni.","id":"20250407_microsoft-windows-11-kek-halal-kepernyo-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e48348fa-6f81-4da4-b216-d49611707b8e.jpg","index":0,"item":"14a36c6c-8048-4ae1-bf35-80f04a7f2a9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_microsoft-windows-11-kek-halal-kepernyo-valtozas","timestamp":"2025. április. 07. 08:03","title":"Rá sem fog ismerni a Windows legidegesítőbb képernyőjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]