Kudarcos, politikailag átlátszó és jogellenes – így jellemezte az önkormányzati közalkalmazottak szerdai sztrájkját a Navracsics Tibor által vezetett Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) a tárca közleményében. A KTM szerint a megmozdulást szervező Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) a szakmai munka helyett szervezett nyíltan politikai akciót.

A minisztérium azt is a szervezők szemére vetette, hogy „a kormánytisztviselők közül senki, és az önkormányzati tisztviselőknek is csak a töredéke” csatlakozott a sztrájkhoz, amely szerintük egyébként is jogellenes. A KTM egyúttal közölte, hogy „jogszerű kezdeményezés esetén eleget tesz kötelezettségeinek”, ugyanakkor elkötelezettek a köztisztviselők és kormánytisztviselők illetményének emelése mellett.

Szerda reggeltől a Főpolgármesteri Hivatalban, valamint több mint egy tucat vidéki helyszínen kezdett sztrájkba összesen több ezer önkormányzati köztisztviselő. Nem vették fel a munkát például az anyakönyvvezetők, a pénzügyesek, az adóigazgatási ügyintézők, valamint a hagyatéki ügyintézők sem. Boros Péterné, az MKKSZ elnöke szerint többek azt akarják elérni, hogy a jelenlegi, 2008 óta változatlan, 36 800 forintos illetményalapot emeljék fel legalább 80 ezer forintra.