[{"available":true,"c_guid":"c2403fc0-bb72-4297-9740-c879ec2235d5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A bíróságon ugyan még nem fogadnák el, mégis ígéretesnek tűnik ausztrál szakemberek kutatási eredménye, amely a szexuális együttlétet igazoló, eddig még feltáratlan nyomokat azonosított.","shortLead":"A bíróságon ugyan még nem fogadnák el, mégis ígéretesnek tűnik ausztrál szakemberek kutatási eredménye, amely...","id":"20250422_hvg-szexoma-dns-bizonyitek-szexualis-zaklatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2403fc0-bb72-4297-9740-c879ec2235d5.jpg","index":0,"item":"d1a60f5a-244a-4b0e-b473-4b1772260e05","keywords":null,"link":"/360/20250422_hvg-szexoma-dns-bizonyitek-szexualis-zaklatas","timestamp":"2025. április. 22. 16:00","title":"Mi az a szexoma és miről árulkodik, amikor igazán nagy baj történt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a2b068-d028-4ce5-a1b6-5188c621a56c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók egy izgalmas kísérlet keretében olyan színt tártak fel, amilyent állítólag eddig ember még sohasem látott, miután ez a szín túlmutat a természetes, általunk érzékelhető színskálán.","shortLead":"Amerikai kutatók egy izgalmas kísérlet keretében olyan színt tártak fel, amilyent állítólag eddig ember még sohasem...","id":"20250423_szemmel-nem-lathato-szin-kekeszold-olo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5a2b068-d028-4ce5-a1b6-5188c621a56c.jpg","index":0,"item":"d2076f1a-9be0-40a6-b3ef-2a9753192410","keywords":null,"link":"/tudomany/20250423_szemmel-nem-lathato-szin-kekeszold-olo","timestamp":"2025. április. 23. 08:03","title":"Kikevertek egy új színt, amilyet eddig egyetlen ember sem látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55fadf2f-3515-4700-af02-f2ca0c59d444","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hercegi tejfogak a múlté. ","shortLead":"A hercegi tejfogak a múlté. ","id":"20250423_Ma-7-eves-Katalin-es-Vilmos-legkisebb-gyermeke-Lajos-herceg-a-csalad-friss-fotot-posztolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55fadf2f-3515-4700-af02-f2ca0c59d444.jpg","index":0,"item":"392807f8-16fb-49b7-a879-769ec6d20c83","keywords":null,"link":"/elet/20250423_Ma-7-eves-Katalin-es-Vilmos-legkisebb-gyermeke-Lajos-herceg-a-csalad-friss-fotot-posztolt","timestamp":"2025. április. 23. 15:02","title":"Ma 7 éves Katalin és Vilmos legkisebb gyermeke, Lajos herceg – a család friss fotót posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bda1ba8-75ff-479c-baf5-dea8f0b58d39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdától az egész országra érvényes lesz a veszélyjelzés.","shortLead":"Szerdától az egész országra érvényes lesz a veszélyjelzés.","id":"20250422_A-fel-orszagra-figyelmeztetest-adtak-ki-zivatarok-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bda1ba8-75ff-479c-baf5-dea8f0b58d39.jpg","index":0,"item":"8f33da60-037b-44f6-bf76-e8b6e6e0a046","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_A-fel-orszagra-figyelmeztetest-adtak-ki-zivatarok-miatt","timestamp":"2025. április. 22. 15:21","title":"A fél országra figyelmeztetést adtak ki zivatarok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e82a7f34-9ccc-4b33-8e35-a31de73e850b","c_author":"Ballai Vince","category":"kkv","description":"Márciusban legalábbis. Volt, aki kilowattóránként majdnem 19 forintot zsebelt be, mert jókor töltött fel. Nem feltétlenül marad azonban ez így.","shortLead":"Márciusban legalábbis. Volt, aki kilowattóránként majdnem 19 forintot zsebelt be, mert jókor töltött fel. Nem...","id":"20250423_hmke-aggregator-brutto-elszamolas-piaci-aron-napelemes-termeles-pentasun-kft-kkv-megujulo-energia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e82a7f34-9ccc-4b33-8e35-a31de73e850b.jpg","index":0,"item":"c2f97cf4-6803-465f-b44c-bd0c4fca4d93","keywords":null,"link":"/kkv/20250423_hmke-aggregator-brutto-elszamolas-piaci-aron-napelemes-termeles-pentasun-kft-kkv-megujulo-energia","timestamp":"2025. április. 23. 16:36","title":"Tényleg háromszoros árat értek el a kis napelemesek, akik csatlakoztak az első aggregátorcéghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e4b752-bf4f-45ea-9946-a3a635b91376","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Óriási összegeket fizetnek Trump kriptopénzéért azok, akik együtt akarnak vacsorázni az elnökkel, az apróbetűs részben azonban azt írják: nem garantált, hogy Trump is jelen lesz az eseményen.","shortLead":"Óriási összegeket fizetnek Trump kriptopénzéért azok, akik együtt akarnak vacsorázni az elnökkel, az apróbetűs részben...","id":"20250424_Trump-exkluziv-elnoki-luxusvacsora-kriptovaluta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48e4b752-bf4f-45ea-9946-a3a635b91376.jpg","index":0,"item":"2070de50-ddbd-4f96-a7c9-ab3ade838394","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_Trump-exkluziv-elnoki-luxusvacsora-kriptovaluta","timestamp":"2025. április. 24. 12:30","title":"Trump exkluzív vacsorára invitálja azokat, akik a legtöbbet veszik a kriptovalutájából, de van egy csavar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa5e577-844b-48d3-b523-ccb24e7a79e4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Világszerte 350 millióan tesznek fel legalább havi egyszer valamilyen kérdést a Gemini MI-nek, ami nem tűnik kevésnek – ám a Google maga közölt becsült adatokat arról, mennyien használják az OpenAI chatbotját. És úgy tűnik, bőven van mit ledolgoznia a keresőpiacot jelenleg uraló Google-nek.","shortLead":"Világszerte 350 millióan tesznek fel legalább havi egyszer valamilyen kérdést a Gemini MI-nek, ami nem tűnik kevésnek –...","id":"20250424_google-gemini-mesterseges-intelligencia-hasznalati-adatok-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afa5e577-844b-48d3-b523-ccb24e7a79e4.jpg","index":0,"item":"1ffb273f-0f50-4394-b38d-acd86080ae56","keywords":null,"link":"/tudomany/20250424_google-gemini-mesterseges-intelligencia-hasznalati-adatok-birosag","timestamp":"2025. április. 24. 09:03","title":"Kitárta lapjait a Google, ennyien használják a Geminit – és ekkora a lemaradásuk a ChatGPT mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f580a887-b87c-451e-866b-40c25cd90acc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csaknem tucatnyi törvény- és jogszabály-módosító javaslatcsomagot nyújtott be a kormány, összesen több száz oldalon keresztül. ","shortLead":"Csaknem tucatnyi törvény- és jogszabály-módosító javaslatcsomagot nyújtott be a kormány, összesen több száz oldalon...","id":"20250422_Torvenyjavaslatok-husveti-torvenyek-egeszsegugy-mebizhatosagi-vizsgalat-tavoltartas-nyomkoveto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f580a887-b87c-451e-866b-40c25cd90acc.jpg","index":0,"item":"bc8b75a9-f745-4295-a711-c04ea3d078e1","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_Torvenyjavaslatok-husveti-torvenyek-egeszsegugy-mebizhatosagi-vizsgalat-tavoltartas-nyomkoveto","timestamp":"2025. április. 22. 13:13","title":"Kiterjesztené a kormány az egészségügyben a megbízhatósági vizsgálatot és fizetős nyomkövetővel küzdene a kapcsolati erőszak ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]