Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"91337f92-b15d-4951-9b31-a6da5066be46","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az eladások több mint harmada már a hibrid autóké. ","shortLead":"Az eladások több mint harmada már a hibrid autóké. ","id":"20250424_igy-valtozott-az-autopiac-itthon-es-Europaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91337f92-b15d-4951-9b31-a6da5066be46.jpg","index":0,"item":"aed1035d-e29b-4d80-b1a3-75dd9d415502","keywords":null,"link":"/cegauto/20250424_igy-valtozott-az-autopiac-itthon-es-Europaban","timestamp":"2025. április. 24. 08:18","title":"Villanyautók és hibridek nyomulnak: így változott az autópiac itthon és Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8feb7f25-4626-44f0-b594-d63dfab5c436","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A jobboldali autokraták szerte a világon remélik, hogy a következő katolikus egyházfő velük rokon világnézetű lesz. Sok múlik Afrikán és az Egyesült Államokon.","shortLead":"A jobboldali autokraták szerte a világon remélik, hogy a következő katolikus egyházfő velük rokon világnézetű lesz. Sok...","id":"20250424_Die-Zeit-kommentar-Trump-papa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8feb7f25-4626-44f0-b594-d63dfab5c436.jpg","index":0,"item":"9b261434-e9de-4b35-b728-61f53c2fd569","keywords":null,"link":"/360/20250424_Die-Zeit-kommentar-Trump-papa","timestamp":"2025. április. 24. 14:16","title":"Die Zeit-kommentár: Trump saját pápát akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e5b930-0dbe-4930-93f4-9fe8aee4de28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök nemrég arról beszélt, hogy a Krímhez való ragaszkodásával Zelenszkij elnyújtja a háborút, erre reagált az ukrán elnök.","shortLead":"Az amerikai elnök nemrég arról beszélt, hogy a Krímhez való ragaszkodásával Zelenszkij elnyújtja a háborút, erre...","id":"20250424_Zelenszkij-arrol-posztolt-hogy-2018-ban-meg-ellenezte-a-Trump-adminisztracio-a-Krim-elcsatolasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09e5b930-0dbe-4930-93f4-9fe8aee4de28.jpg","index":0,"item":"0e0f164a-db8e-433f-9284-7f0079150aa7","keywords":null,"link":"/vilag/20250424_Zelenszkij-arrol-posztolt-hogy-2018-ban-meg-ellenezte-a-Trump-adminisztracio-a-Krim-elcsatolasat","timestamp":"2025. április. 24. 08:27","title":"Zelenszkij arról posztolt, hogy 2018-ban még ellenezte a Trump-adminisztráció a Krím elcsatolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba5b407-6375-4e88-a3d8-2e2f4082bfe9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az impozáns fellépői lista mellett minden eddiginél látványosabb, karaktereresebb nagyszínpadot ígérnek az üzemeltetők.","shortLead":"Az impozáns fellépői lista mellett minden eddiginél látványosabb, karaktereresebb nagyszínpadot ígérnek az üzemeltetők.","id":"20250424_Monumentalis-elmenyeket-iger-2025-re-a-Budapest-Park","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dba5b407-6375-4e88-a3d8-2e2f4082bfe9.jpg","index":0,"item":"bcfdd0e8-8ef2-4de3-b56d-09ee71ca7fa2","keywords":null,"link":"/kultura/20250424_Monumentalis-elmenyeket-iger-2025-re-a-Budapest-Park","timestamp":"2025. április. 24. 09:45","title":"Monumentális élményeket ígér 2025-re a Budapest Park","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09be60fa-74c5-4109-9b60-75e78f29af2d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Később induló kukásautók, fizetős kukacsere – Szaniszló Sándor szerint egyelőre csak az árnyoldala látszik annak, hogy a Fővárostól a MOHU-hoz került a budapesti szemétszállítás.","shortLead":"Később induló kukásautók, fizetős kukacsere – Szaniszló Sándor szerint egyelőre csak az árnyoldala látszik annak...","id":"20250423_szaniszlo-sandor-mohu-szemetszallitas-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09be60fa-74c5-4109-9b60-75e78f29af2d.jpg","index":0,"item":"85b5fa44-7131-49b8-8af5-a8658428a48c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_szaniszlo-sandor-mohu-szemetszallitas-budapest","timestamp":"2025. április. 23. 17:48","title":"Pestlőrinc polgármestere szerint amióta a MOHU működik, csak romlott a szemétszállítás színvonala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"455ba2c1-5b65-4489-93ec-39160c6a53ec","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A nyolcadik generációs vadonatúj Lexus ES hibrid és elektromos hajtással készül.","shortLead":"A nyolcadik generációs vadonatúj Lexus ES hibrid és elektromos hajtással készül.","id":"20250424_szemrevalo-luxusszedan-a-most-eloszor-villanyautokent-is-elerheto-uj-lexus-es","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/455ba2c1-5b65-4489-93ec-39160c6a53ec.jpg","index":0,"item":"ae517f1d-83c6-4bd6-9072-e56254dd499d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250424_szemrevalo-luxusszedan-a-most-eloszor-villanyautokent-is-elerheto-uj-lexus-es","timestamp":"2025. április. 24. 11:49","title":"Szemrevaló luxusszedán a most először villanyautóként is elérhető új Lexus ES","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88773915-ed00-43e9-afe9-f986838540aa","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Orbán Viktor mára felismerte a Tisza jelentette veszélyt, ezért nyit új kommunikációs csatornákat: a Hont-interjú után elment egy lakossági fórumra, ahol ugyan nem poloskázott, de „balsorsnak” minősítette Magyarékat, és beszélt arról is, meddig lesz Magyarország az EU-ban, valamint rácsodálkozott az internetre is. Kielemeztük a kormányfő olykor standupos elemekkel tűzdelt, erős kijelentéseit. ","shortLead":"Orbán Viktor mára felismerte a Tisza jelentette veszélyt, ezért nyit új kommunikációs csatornákat: a Hont-interjú után...","id":"20250424_orban-magyar-peter-tisza-megafon-kommunikacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88773915-ed00-43e9-afe9-f986838540aa.jpg","index":0,"item":"cde2fe23-afc2-4070-8cc8-572ff64da84f","keywords":null,"link":"/360/20250424_orban-magyar-peter-tisza-megafon-kommunikacio","timestamp":"2025. április. 24. 19:00","title":"Nem múlt el magától Magyar Péter egotripje, ezért is mondhatja azt Orbán, hogy „a hagyományos politika nem biztos, hogy elég a győzelemhez”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c98c536e-83e5-4d46-a5c3-a9083a86e31e","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A húsvéthétfőn elhunyt pápára emlékezünk, itthon pedig körbenézünk: mi lesz a MÁV-val és milyen közeljövő vár a Fideszre? Ajánló a HVG friss számából.","shortLead":"A húsvéthétfőn elhunyt pápára emlékezünk, itthon pedig körbenézünk: mi lesz a MÁV-val és milyen közeljövő vár...","id":"20250424_hvg-fulszoveg-Nagy-Gabor-A-varosnak-es-a-foldkereksegnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c98c536e-83e5-4d46-a5c3-a9083a86e31e.jpg","index":0,"item":"a717ea27-a1ab-4097-8f63-a5bf969f9f82","keywords":null,"link":"/360/20250424_hvg-fulszoveg-Nagy-Gabor-A-varosnak-es-a-foldkereksegnek","timestamp":"2025. április. 24. 08:00","title":"Nagy Gábor: A városnak és a földkerekségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]