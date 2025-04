Vizsgálja az Európai Unió, hogy jogellenes-e Magyarország azon terve, hogy arcfelismerő technológiát alkalmaz a Pride-on részt vevők azonosítására – írja a Politico.

Az Orbán-kormány március közepén tiltotta be a Pride-ot, azzal, hogy módosították a gyülekezési törvényt, amelybe az is belekerült, hogy a rendőrség arcfelismerő kamerákkal azonosíthatja a felvonuláson részt vevőket, ami alapján akár pénzbüntetést is kiszabhatnak. A kormány a gyermekvédelemmel magyarázta mindezt.

Ezzel számoljon mindenki, ha elmegy a Pride-felvonulásra – jogi kisokost állítottak össze a civilek Nem kell aggódni, az erkölcsi bizonyítványba nem került be a Pride-bírság, az arcfelismerő-rendszert nem érdemes megpróbálni orvosi maszkkal kijátszani.

Thomas Regnier, az Európai Bizottság szóvivője azt mondta a lapnak, jelenleg azt vizsgálják, hogy a magyar törvény megfelel-e az uniós, mesterséges intelligenciáról szóló jogszabálynak. Ez a törvény tiltja, hogy az arcfelismerés valós időben történjen.

A jogszabály 35 millió euróig terjedő közigazgatási bírságot ír elő a jogsértések esetére, de az uniós országoknak maguknak kell kijelölniük a bírságot kiszabó hatóságot.

Az EU elfogadta a világon az első törvényt a mesterséges intelligencia szabályozásáról A jogszabály gyakorlatba átültetése a magyar elnökség egyik feladata lesz.

A Politico szerint ugyanakkor Magyarország elkerülheti a mesterségesintelligencia-törvény tilalmát, ha az arcfelismerő technológiát nem valós időben, hanem időeltolódással használják – ami már nem tiltott, igaz, még mindig „nagy kockázatúnak” minősül.

Remport Ádám, a TASZ jogásza azt mondta a lapnak, az is előfordulhat, hogy a rendőrség a köztéri kamerák felvételeit később elemzi, így nem valósul meg a valós idő, amit a jogszabály tilt. Azt is hozzátette, most látjuk a konkrét következményeit, mi történik akkor, ha felhígítanak különböző jogszabályokat – utalt arra, hogy az MI-törvényben sok a kiskapu.