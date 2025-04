Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"05357d75-2ba7-4ce0-8d25-b2d735458d13","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kiderült, hogy ahol eddig is állatokat tartottak, ott sok a szerves anyag a talajban, ezért drágul a mezőhegyesi építkezés.","shortLead":"Kiderült, hogy ahol eddig is állatokat tartottak, ott sok a szerves anyag a talajban, ezért drágul a mezőhegyesi...","id":"20250424_dragult-mezohegyesi-menesbirtok-vizagyas-tehenistallo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05357d75-2ba7-4ce0-8d25-b2d735458d13.jpg","index":0,"item":"b19f44e8-2830-43be-b8c6-35cf2b388a25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_dragult-mezohegyesi-menesbirtok-vizagyas-tehenistallo","timestamp":"2025. április. 24. 12:13","title":"3,5 milliárd forintra drágult a mezőhegyesi ménesbirtok vízágyas tehénistállója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8da513d-20c5-47fd-bcdf-b3cb3b3b4917","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A felcsúti benzinkúton fújta épp a sportkocsi kerekét, amikor lefotózták.","shortLead":"A felcsúti benzinkúton fújta épp a sportkocsi kerekét, amikor lefotózták.","id":"20250425_meszaros-morinc-fia-ferrari-felcsut-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8da513d-20c5-47fd-bcdf-b3cb3b3b4917.jpg","index":0,"item":"b19b678c-1522-4991-b817-f070b3bb90da","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_meszaros-morinc-fia-ferrari-felcsut-ebx","timestamp":"2025. április. 25. 08:51","title":"Mészáros Lőrinc fia is Ferrarit villantott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26de5a34-4514-4258-a2ee-f0da8052ed4d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bella Ramsey azt mondja, nem akart címlapokra kerülni ezzel, és annak idején még nem is volt igazán felkészülve arra, hogy nyíltan beszéljen az identitásáról.","shortLead":"Bella Ramsey azt mondja, nem akart címlapokra kerülni ezzel, és annak idején még nem is volt igazán felkészülve arra...","id":"20250425_The-Last-of-Us-Bella-Ramsey-nembinaris-genderfluid-coming-out-megbanta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26de5a34-4514-4258-a2ee-f0da8052ed4d.jpg","index":0,"item":"2c685815-c5a6-4797-8dba-e93b78672aac","keywords":null,"link":"/elet/20250425_The-Last-of-Us-Bella-Ramsey-nembinaris-genderfluid-coming-out-megbanta","timestamp":"2025. április. 25. 15:56","title":"Részben megbánta a The Last of Us sztárja, hogy nembinárisként coming outolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7389836-3123-424d-a50e-a306001dabe1","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Nem kizárt, hogy éjfél után is nyitva marad a Szent Péter-bazilika.","shortLead":"Nem kizárt, hogy éjfél után is nyitva marad a Szent Péter-bazilika.","id":"20250423_ferenc-papa-szent-peter-szekesegyhaz-sorban-allas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7389836-3123-424d-a50e-a306001dabe1.jpg","index":0,"item":"17a6300c-70c3-411a-9789-408d9874e871","keywords":null,"link":"/elet/20250423_ferenc-papa-szent-peter-szekesegyhaz-sorban-allas","timestamp":"2025. április. 23. 18:46","title":"Nyolc órát is sorba kell állnia annak, aki szeretne búcsút venni Ferenc pápától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeba822b-e47a-47e3-bf05-0ae7f978672e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Közel százéves a márka.","shortLead":"Közel százéves a márka.","id":"20250425_Visszater-a-Magyarorszagra-a-legendas-cseh-motormarka-a-Jawa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eeba822b-e47a-47e3-bf05-0ae7f978672e.jpg","index":0,"item":"ee37879c-ff27-408f-8317-0125da0c9769","keywords":null,"link":"/cegauto/20250425_Visszater-a-Magyarorszagra-a-legendas-cseh-motormarka-a-Jawa","timestamp":"2025. április. 25. 10:30","title":"Visszatér Magyarországra a jól ismert cseh motormárka, a Jawa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8563c351-af31-4b65-8f58-67efd98896d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Step by Step című album mostani változatán kiadatlan számok, remixek és koncertfelvételek is hallhatók.","shortLead":"A Step by Step című album mostani változatán kiadatlan számok, remixek és koncertfelvételek is hallhatók.","id":"20250424_Ujra-kiadjak-a-New-Kids-On-The-Block-legendas-albumat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8563c351-af31-4b65-8f58-67efd98896d2.jpg","index":0,"item":"9913c7ca-c7cd-4967-bdc2-4b4ffbc7f670","keywords":null,"link":"/elet/20250424_Ujra-kiadjak-a-New-Kids-On-The-Block-legendas-albumat","timestamp":"2025. április. 24. 16:21","title":"Újra kiadják a New Kids On The Block legendás albumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335941b8-7a3d-43aa-b674-32d6dbf4f803","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"A Pest megyei kormányhivatal vizsgálata szerint Nagykőrösön a helyi közétkeztető cég, az Eatrend Kft. mulasztása miatt betegedtek meg 867-en márciusban. A vállalatnak a HVG információi szerint 8,6 millió forintos élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot kell fizetnie, de a cég nem fogadja el a vizsgálat eredményét, és bírósághoz fordul. Ettől függetlenül a vállalat szeretné valamilyen módon kárpótolni a helyieket, ennek konkrét formájáról egyeztetést kezdeményezett az önkormányzattal. ","shortLead":"A Pest megyei kormányhivatal vizsgálata szerint Nagykőrösön a helyi közétkeztető cég, az Eatrend Kft. mulasztása miatt...","id":"20250423_nagykoros-eatrend-kozetkeztetes-mergezes-birsag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/335941b8-7a3d-43aa-b674-32d6dbf4f803.jpg","index":0,"item":"c8449022-6ba8-4140-8e32-79a4a4fce597","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_nagykoros-eatrend-kozetkeztetes-mergezes-birsag-ebx","timestamp":"2025. április. 24. 16:40","title":"8,6 millió forintos bírságot kapott az a közétkeztető cég, amely 867 ember rosszullétét okozta Nagykőrösön, a vállalat kárpótolná a helyieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b32cfe-8c90-4361-92d9-5a9b4ed1cbe8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kenyeres Bálint rövidfilmje, a No.3 (The Spectacle) egy fiatal roma fiúról szól, aki egyedülálló képessége miatt egy tévéműsor révén hirtelen a reflektorfénybe kerül. Két nap alatt forgatták le idén január végén, Monoron, független finanszírozásból.","shortLead":"Kenyeres Bálint rövidfilmje, a No.3 (The Spectacle) egy fiatal roma fiúról szól, aki egyedülálló képessége miatt...","id":"20250425_Cannes-filmfesztival-magyar-film-Kenyeres-Balint-No3-The-Spectacle-rovidfilm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11b32cfe-8c90-4361-92d9-5a9b4ed1cbe8.jpg","index":0,"item":"8c056585-c28e-4e16-8390-3ed4acec2915","keywords":null,"link":"/elet/20250425_Cannes-filmfesztival-magyar-film-Kenyeres-Balint-No3-The-Spectacle-rovidfilm","timestamp":"2025. április. 25. 13:30","title":"Magyar rövidfilm is versenyez Cannes-ban az Arany Pálmáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]