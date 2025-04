Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"76c38d89-f742-4091-b6d4-6d7c13352a7f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kissé megmosolyogtató a weboldalak általános módszere az életkor ellenőrzésére: a felhasználónak kell nyilatkoznia arról, hogy elmúlt ennyi vagy annyi éves. A Discord viszont egy olyan eljárást tesztel, amit elég nehéz lesz átverni.","shortLead":"Kissé megmosolyogtató a weboldalak általános módszere az életkor ellenőrzésére: a felhasználónak kell nyilatkoznia...","id":"20250426_discord-arcvizsgalat-korhatar-ellenorzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76c38d89-f742-4091-b6d4-6d7c13352a7f.jpg","index":0,"item":"5b7f4686-36d9-4c02-b274-2846a6a40d72","keywords":null,"link":"/tudomany/20250426_discord-arcvizsgalat-korhatar-ellenorzes","timestamp":"2025. április. 26. 16:03","title":"Nehéz lesz becsapni: arcvizsgálatot vet be a Discord az életkor ellenőrzésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb1437c-0fb0-46f5-8bd6-5b8675b4f855","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az év vége felé jelenhet meg a Xiaomi 16, a kínai gyártó újabb okostelefonja, és ha igazak a vele kapcsolatos híresztelések, akkor elképesztően nagy kapacitású akkumulátor kerülhet bele, ami azt (is) jelenti, hogy akár két napon keresztül videostreamelhetünk egy feltöltéssel.","shortLead":"Az év vége felé jelenhet meg a Xiaomi 16, a kínai gyártó újabb okostelefonja, és ha igazak a vele kapcsolatos...","id":"20250426_xiaomi-16-7000-mah-akkumulator-hosszu-uzemido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fb1437c-0fb0-46f5-8bd6-5b8675b4f855.jpg","index":0,"item":"d378bff9-fd2e-4570-9b75-ab7697e352b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250426_xiaomi-16-7000-mah-akkumulator-hosszu-uzemido","timestamp":"2025. április. 26. 12:03","title":"Ilyen még nem volt: 7000 mAh-s akkumulátorral jöhet a Xiaomi következő okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdfa4e04-cdd0-4e74-85f7-47265828de5e","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Két nap alatt majdnem lenullázta a diplomáciai és gazdasági kapcsolatát az ellenséges viszonyban lévő India és Pakisztán a Kasmírban elkövetett véres merénylet után. Az újdelhi kormánynak súlyos csapást jelentő támadás retorziói közül a legdurvább a kétoldalú vízszerződés indiai felfüggesztése, amit Pakisztán háborús oknak nevezett.","shortLead":"Két nap alatt majdnem lenullázta a diplomáciai és gazdasági kapcsolatát az ellenséges viszonyban lévő India és...","id":"20250425_India-Pakisztan-merenylet-Kasmir-Pahalgam-szankciok-vizszerzodes-felfuggesztese-haboru-veszelye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cdfa4e04-cdd0-4e74-85f7-47265828de5e.jpg","index":0,"item":"e91d0b1f-d71c-4668-9f94-f5a6497819a7","keywords":null,"link":"/360/20250425_India-Pakisztan-merenylet-Kasmir-Pahalgam-szankciok-vizszerzodes-felfuggesztese-haboru-veszelye","timestamp":"2025. április. 25. 11:29","title":"A kasmíri mészárlás után elég egy szikra, hogy háború robbanjon ki India és Pakisztán között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kislány súlyosan megégett az áramütéstől, többször is újra kellett éleszteni.","shortLead":"A kislány súlyosan megégett az áramütéstől, többször is újra kellett éleszteni.","id":"20250425_meghalt-nyiregyhazi-kislany-kad-tolto-telefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"c50dffd9-03a6-4a75-9fa2-71b06d1f6c98","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_meghalt-nyiregyhazi-kislany-kad-tolto-telefon","timestamp":"2025. április. 25. 10:33","title":"Belehalt a sérüléseibe az a nyíregyházi kislány, aki beleejtette a kádba a töltőn lévő telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66efbb63-5d7d-420d-b835-3db058abf64c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez az ízléses bőrbelsős francia sportszedán egészen a 80-as évekig tekeri vissza az idő kerekét.","shortLead":"Ez az ízléses bőrbelsős francia sportszedán egészen a 80-as évekig tekeri vissza az idő kerekét.","id":"20250426_amikor-160-loero-maga-volt-az-egesz-vilag-uj-gazdara-var-egy-remek-peugeot-405-mi16","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66efbb63-5d7d-420d-b835-3db058abf64c.jpg","index":0,"item":"1635ebc2-b749-4d10-a4fa-3d3d26a02bee","keywords":null,"link":"/cegauto/20250426_amikor-160-loero-maga-volt-az-egesz-vilag-uj-gazdara-var-egy-remek-peugeot-405-mi16","timestamp":"2025. április. 26. 07:21","title":"Amikor 160 lóerő maga volt az egész világ: új gazdára vár egy izgalmas Peugeot 405 Mi16","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297ebafd-6af6-4bd2-8181-9002ee8c3c7a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Miután Trump az okostelefonokat és a számítógépeket vonta ki a vámok hatálya alól, most úgy tűnik, Peking ugyanígy tesz a mikrochipek egy részével, amelyeket Kína nem tud más forrásból pótolni.","shortLead":"Miután Trump az okostelefonokat és a számítógépeket vonta ki a vámok hatálya alól, most úgy tűnik, Peking ugyanígy tesz...","id":"20250425_Peking-is-taktikai-visszavonulast-hajt-vegre-a-vamhaboruban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/297ebafd-6af6-4bd2-8181-9002ee8c3c7a.jpg","index":0,"item":"2ceb9ac0-fc17-40b3-a1da-4284b1ac1af5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250425_Peking-is-taktikai-visszavonulast-hajt-vegre-a-vamhaboruban","timestamp":"2025. április. 25. 11:50","title":"Úgy tűnik, Peking csendben taktikai visszavonulást hajt végre a vámháborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72dfe7a0-f5d1-4339-a4d9-a2997fae4718","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mostantól már az ezer és kétezer fő közti települések kocsmái is pályázhatnak hárommilliós támogatásra, amit még visszafizetni sem kell. ","shortLead":"Mostantól már az ezer és kétezer fő közti települések kocsmái is pályázhatnak hárommilliós támogatásra, amit még...","id":"20250425_kormany-kiskocsma-program-tamogatas-kisfaludy-atm-tolna-falu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72dfe7a0-f5d1-4339-a4d9-a2997fae4718.jpg","index":0,"item":"67d8c4c6-71a3-44c4-8cb5-1865d909cccb","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_kormany-kiskocsma-program-tamogatas-kisfaludy-atm-tolna-falu","timestamp":"2025. április. 25. 17:28","title":"Tovább bővíti a kiskocsma-programot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"107b8e9d-26a5-4c25-bfee-f908bd721551","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Harry Potter-regények szerzője látványosan örült annak, hogy a brit legfelsőbb bíróság kimondta: esélyegyenlőségi ügyekben nem lehet nőként kezelni a transzneműeket. Pascal testvére korábban transzneműként coming outolt.","shortLead":"A Harry Potter-regények szerzője látványosan örült annak, hogy a brit legfelsőbb bíróság kimondta: esélyegyenlőségi...","id":"20250425_JK-Rowling-transzfob-Pedro-Pascal-luzer-transznemu-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/107b8e9d-26a5-4c25-bfee-f908bd721551.jpg","index":0,"item":"64920f91-4753-4b73-a6f3-bf6576441608","keywords":null,"link":"/elet/20250425_JK-Rowling-transzfob-Pedro-Pascal-luzer-transznemu-torveny","timestamp":"2025. április. 25. 10:36","title":"Pedro Pascal förtelmesnek és lúzernek nevezte J. K. Rowling viselkedését, aki az új brit transzneműtörvényt ünnepelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]