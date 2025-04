Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"faf65f22-f5bf-4182-9366-9c4889e23cb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi többször is bejelentést tett a segélyhívó vonalakon, hogy kezdjenek valamit a hajléktalan nővel, azonban nem volt elégedett a hatósági fellépéssel, így végül azért öntötte le a nőt, hogy távozásra bírja.","shortLead":"A férfi többször is bejelentést tett a segélyhívó vonalakon, hogy kezdjenek valamit a hajléktalan nővel, azonban nem...","id":"20250428_Negy-evet-kapott-a-ferfi-aki-vizzel-ontott-le-egy-hajlektalant-aki-ezutan-eletet-vesztette","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faf65f22-f5bf-4182-9366-9c4889e23cb6.jpg","index":0,"item":"9998ace0-8497-4c43-b1e1-b367013d8c16","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_Negy-evet-kapott-a-ferfi-aki-vizzel-ontott-le-egy-hajlektalant-aki-ezutan-eletet-vesztette","timestamp":"2025. április. 28. 10:30","title":"Négy évet kapott a férfi, aki télen vízzel öntött le egy hajléktalant, aki ezután életét vesztette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb7217ec-b209-4720-a357-841c38c0365d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Felkavaró, gyaníthatóan iszlámellenes indíttatású gyilkosság történt egy dél-franciaországi mecsetben. François Bayrou miniszterelnök azt ígérte, mindent megtesznek a tettes kézre kerítése és megbüntetése érdekében.","shortLead":"Felkavaró, gyaníthatóan iszlámellenes indíttatású gyilkosság történt egy dél-franciaországi mecsetben. François Bayrou...","id":"20250427_Otven-kesszurassal-vegeztek-ki-egy-muszlim-ferfit-egy-francia-mecsetben-videora-vettek-a-haldoklasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb7217ec-b209-4720-a357-841c38c0365d.jpg","index":0,"item":"72d71eb0-658f-402c-a638-d45bbabcbbcb","keywords":null,"link":"/vilag/20250427_Otven-kesszurassal-vegeztek-ki-egy-muszlim-ferfit-egy-francia-mecsetben-videora-vettek-a-haldoklasat","timestamp":"2025. április. 27. 09:53","title":"Ötven késszúrással végeztek ki egy muszlim férfit egy francia mecsetben, videóra vették a haldoklását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4388b62-6040-4a79-9e34-3408fc228499","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök legutóbb még ennek az ellenkezőjét állította.","shortLead":"Az ukrán elnök legutóbb még ennek az ellenkezőjét állította.","id":"20250428_donald-trump-volodimir-zelenszkij-orosz-ukran-haboru-krim-felsziget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4388b62-6040-4a79-9e34-3408fc228499.jpg","index":0,"item":"519d948d-f020-4998-b315-17f6d90eeb39","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_donald-trump-volodimir-zelenszkij-orosz-ukran-haboru-krim-felsziget","timestamp":"2025. április. 28. 09:39","title":"Trump szerint Zelenszkij hajlandó feladni a Krímet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4eb0e54-d838-4e5f-afd1-f8f0d7795097","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Pozsonyban találkozott a magyar és a szlovák miniszterelnök.","shortLead":"Pozsonyban találkozott a magyar és a szlovák miniszterelnök.","id":"20250428_orban-viktor-robert-fico-szlovakia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4eb0e54-d838-4e5f-afd1-f8f0d7795097.jpg","index":0,"item":"2761b649-fd41-488a-8994-269c2f73e339","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_orban-viktor-robert-fico-szlovakia","timestamp":"2025. április. 28. 20:48","title":"Orbán és Fico megállapodtak a gáztranzit növeléséről, majd egyetértettek az ukrajnai béke fontosságában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8762072-2be9-4bad-b0df-ad3d1f257b9b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Johann Wadephul többször érvelt amellett, hogy engedélyezni kellene Kijevnek az orosz területek elleni csapásokat a nyugati országoktól kapott fegyverekkel.","shortLead":"Johann Wadephul többször érvelt amellett, hogy engedélyezni kellene Kijevnek az orosz területek elleni csapásokat...","id":"20250428_nemetorszag-johann-wadephul-kulugyminiszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8762072-2be9-4bad-b0df-ad3d1f257b9b.jpg","index":0,"item":"3e5ec348-4f5c-4d82-8a5e-6c044e7eecf9","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_nemetorszag-johann-wadephul-kulugyminiszter","timestamp":"2025. április. 28. 16:12","title":"Putyint felforgató agresszornak nevező politikus lesz Németország új külügyminisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea96d0d2-aec6-4590-90b5-64645347e688","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Fradit búcsúztató Odense a Metzcel kezd.","shortLead":"A Fradit búcsúztató Odense a Metzcel kezd.","id":"20250428_gyor-esbjerg-kezilabda-bajnokok-ligaja-elodonto-final-four","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea96d0d2-aec6-4590-90b5-64645347e688.jpg","index":0,"item":"5026c76b-0cca-456c-9114-0496f8ca169a","keywords":null,"link":"/sport/20250428_gyor-esbjerg-kezilabda-bajnokok-ligaja-elodonto-final-four","timestamp":"2025. április. 28. 17:50","title":"Az Esbjergen át vezet a Győr útja a BL-döntőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d765fd84-37c7-4b84-8528-7d3105d58d5f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elkövető személye nem volt ismeretlen sem a rendőrök, sem a mentális betegségekkel foglalkozó szakemberek előtt.","shortLead":"Az elkövető személye nem volt ismeretlen sem a rendőrök, sem a mentális betegségekkel foglalkozó szakemberek előtt.","id":"20250427_vancouver-gazolas-elkoveto-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d765fd84-37c7-4b84-8528-7d3105d58d5f.jpg","index":0,"item":"8e0caec3-5b8b-4812-a03f-811722ea7d06","keywords":null,"link":"/vilag/20250427_vancouver-gazolas-elkoveto-aldozatok","timestamp":"2025. április. 27. 21:38","title":"11-re nőtt a vancouveri gázolás halottainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2390b6bf-54f8-4d77-88bf-f91e26aea90d","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Olasz birodalom jön létre a Prada és a Versace egyesülésével, miközben a globálisan meghatározó európai luxusipart – élén az LVMH-val – visszaesés sújtja. Az ügylet újabb konszolidáció kezdete lehet, de az amerikai elnök kiszámíthatatlansága bármikor súlyos helyzetbe hozhatja a luxusmárkák tulajdonosait.","shortLead":"Olasz birodalom jön létre a Prada és a Versace egyesülésével, miközben a globálisan meghatározó európai luxusipart –...","id":"20250428_hvg-prada-versace-lvmh-felvasarlasi-hullam-trump-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2390b6bf-54f8-4d77-88bf-f91e26aea90d.jpg","index":0,"item":"000cddd3-1f29-41fc-9a40-bb3b0e83c4b9","keywords":null,"link":"/360/20250428_hvg-prada-versace-lvmh-felvasarlasi-hullam-trump-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 28. 13:30","title":"Már a gazdagoknak is túl drága a luxus, és az ágazatot még Trump is sújtja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]