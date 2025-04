Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"392630c9-cadb-4705-9be6-290d98a8e5f5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az M4-es autóút közelében található hulladéktelep kapott lángra.","shortLead":"Az M4-es autóút közelében található hulladéktelep kapott lángra.","id":"20250429_ketezer-negyzetmeter-szemet-tuz-cegled","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/392630c9-cadb-4705-9be6-290d98a8e5f5.jpg","index":0,"item":"5870d461-9081-4a29-8efa-6bf3d05cf55a","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_ketezer-negyzetmeter-szemet-tuz-cegled","timestamp":"2025. április. 29. 10:41","title":"Kétezer négyzetméteren lángol a szemét Cegléd mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f46fa5e-2284-4a81-9430-454931cbcba9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem elég, hogy leütötték a férfit, most bíróság elé is kell állnia.","shortLead":"Nem elég, hogy leütötték a férfit, most bíróság elé is kell állnia.","id":"20250429_megutott-jarokelo-szegeden-elajult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f46fa5e-2284-4a81-9430-454931cbcba9.jpg","index":0,"item":"69c40333-9957-4cd0-adf2-b17e77345516","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_megutott-jarokelo-szegeden-elajult","timestamp":"2025. április. 29. 12:00","title":"Megütött egy járókelőt Szegeden, erre olyat kapott vissza, hogy elájult – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5abab67a-cab4-4fba-bb69-0a3915d52e2b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Marine Le Pent sikkasztás miatt ítélték el, a döntés hiába nem jogerős, a választásokon akkor sem indulhat jelen állás szerint.","shortLead":"Marine Le Pent sikkasztás miatt ítélték el, a döntés hiába nem jogerős, a választásokon akkor sem indulhat jelen állás...","id":"20250428_jordan-bardella-indulas-2027-francia-valasztasok-marine-le-pen-birosagi-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5abab67a-cab4-4fba-bb69-0a3915d52e2b.jpg","index":0,"item":"c6ee1e8d-b2d1-4bf0-98c9-036501f46ba4","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_jordan-bardella-indulas-2027-francia-valasztasok-marine-le-pen-birosagi-itelet","timestamp":"2025. április. 28. 12:16","title":"Bardella indulna Le Pen helyett a 2027-es francia választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a6b8fd-6332-43b3-9806-ba9cdb3b431f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Új változat tűnt fel a színen a Xiaomi második négykerekű modelljéből, a SUV-piacon versengő YU7-ből, melybe 5 perc alatt 200 kilométernyi hatótáv tölthető.","shortLead":"Új változat tűnt fel a színen a Xiaomi második négykerekű modelljéből, a SUV-piacon versengő YU7-ből, melybe 5 perc...","id":"20250429_835-kilometert-tud-egy-toltessel-a-legujabb-xiaomi-yu7","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30a6b8fd-6332-43b3-9806-ba9cdb3b431f.jpg","index":0,"item":"d6ba3330-193c-4186-a20f-6b4738fb11bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250429_835-kilometert-tud-egy-toltessel-a-legujabb-xiaomi-yu7","timestamp":"2025. április. 29. 07:59","title":"835 kilométert tud egy töltéssel a legújabb Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2a5b312-9c53-474b-907f-52e50cdf785f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jobb későn, mint soha. 