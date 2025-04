Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dc250730-402f-4bcd-bd2a-8a6f1f8ce8ea","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Kecskesajtnak például mostantól csak azt nevezhetik, ami kizárólag kecsketejből készült.","shortLead":"Kecskesajtnak például mostantól csak azt nevezhetik, ami kizárólag kecsketejből készült.","id":"20250423_elelmiszerkonyv-eloirasok-szigoritas-tejtermekek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc250730-402f-4bcd-bd2a-8a6f1f8ce8ea.jpg","index":0,"item":"d1a0545a-a640-4b0b-b5a9-3cc94bd86f7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_elelmiszerkonyv-eloirasok-szigoritas-tejtermekek","timestamp":"2025. április. 23. 05:50","title":"Szigorítják az élelmiszerkönyv előírásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c0542f3-32ae-4c21-b3c4-fc32891bf117","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A Liverpool és a Real Madrid után a Manchester City is beállt Kerkez Milos kérőinek sorába.","shortLead":"A Liverpool és a Real Madrid után a Manchester City is beállt Kerkez Milos kérőinek sorába.","id":"20250423_kerkez-milos-manchester-city-liverpool-real-madrid-premier-league-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c0542f3-32ae-4c21-b3c4-fc32891bf117.jpg","index":0,"item":"4adf5f12-ed85-4eb3-a9d9-3aa55c2b7ea0","keywords":null,"link":"/sport/20250423_kerkez-milos-manchester-city-liverpool-real-madrid-premier-league-ebx","timestamp":"2025. április. 23. 15:46","title":"Guardiola is szemet vetett Kerkez Milosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f647b03-f514-4ca9-b9cc-270bff10999f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rengések Isztambul környékén pattantak ki. Károkról, áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés. ","shortLead":"A rengések Isztambul környékén pattantak ki. Károkról, áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés. ","id":"20250423_torokorszag-isztambul-foldrenges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f647b03-f514-4ca9-b9cc-270bff10999f.jpg","index":0,"item":"8663cc26-bdee-442b-8080-cdf6c90e5d25","keywords":null,"link":"/vilag/20250423_torokorszag-isztambul-foldrenges","timestamp":"2025. április. 23. 13:17","title":"Rengett a föld Törökországban, 6,2-es erősségű földmozgást is mértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edec54d9-e626-47fb-9309-4598d13cdfca","c_author":"Szentirmai Áron","category":"kultura","description":"A húsvéti locsolás ma már leginkább azt jelenti, hogy kölnivel öntözzük a barátokat, rokonokat. Bezzeg régen a legények vödörrel járták a falut! – halljuk sokan szüleinktől, nagyszüleinktől. A hagyományos locsolkodás ma jobbára látványosság a skanzenben, azonban a BME néptáncegyüttese a mai napig közösségi élményként őrzi a magyar kultúrának ezt a szeletét. Fiatalok minden évben vödrökkel, szifonokkal járják Budapestet, és öntözik a lányokat – a szó szoros értelmében.","shortLead":"A húsvéti locsolás ma már leginkább azt jelenti, hogy kölnivel öntözzük a barátokat, rokonokat. Bezzeg régen a legények...","id":"20250422_Budapest-husvet-hagyomanyos-locsolas-locsolkodas-neptancegyuttes-muegyetem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edec54d9-e626-47fb-9309-4598d13cdfca.jpg","index":0,"item":"09b48e67-7972-41dc-8b86-fa2af991e103","keywords":null,"link":"/kultura/20250422_Budapest-husvet-hagyomanyos-locsolas-locsolkodas-neptancegyuttes-muegyetem","timestamp":"2025. április. 22. 17:10","title":"Budapesten is vannak, akik vödörrel locsoltak húsvétkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c671be37-3b05-4c97-9148-3550da62d917","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter nem marad magára Rómában.","shortLead":"Magyar Péter nem marad magára Rómában.","id":"20250422_Sulyok-Tamas-is-reszt-vesz-a-papa-temetesen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c671be37-3b05-4c97-9148-3550da62d917.jpg","index":0,"item":"0f7fb7a2-150d-424d-b4e1-ab230392e83d","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_Sulyok-Tamas-is-reszt-vesz-a-papa-temetesen","timestamp":"2025. április. 22. 14:13","title":"Sulyok Tamás is részt vesz a pápa temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szintet lép az életkor-ellenőrzés az Instagramon, aki lebukik, az korlátozásokkal nézhet szembe.","shortLead":"Szintet lép az életkor-ellenőrzés az Instagramon, aki lebukik, az korlátozásokkal nézhet szembe.","id":"20250422_meta-instagram-fiatalok-eletkor-megallapitasa-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97.jpg","index":0,"item":"6df457a0-49d4-48e9-bc84-1dfed4d5faa9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_meta-instagram-fiatalok-eletkor-megallapitasa-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 22. 15:03","title":"Lefüleli a hazudozó fiatalokat az Instagram újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf2a7982-867f-45ee-a33b-0c2dba9d4cb3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Két kutatás is készült a közelmúltban a magyarok körében a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Ezekből kiderült: már rendkívül sokan használják a technológiát, és egyre fontosabb lenne az ezzel kapcsolatos edukáció.","shortLead":"Két kutatás is készült a közelmúltban a magyarok körében a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Ezekből kiderült...","id":"20250422_fiatalok-mesterseges-intelligencia-hasznalata-kutatas-valotlansagok-felismerese-oktatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf2a7982-867f-45ee-a33b-0c2dba9d4cb3.jpg","index":0,"item":"1631c7f5-a964-4267-8440-4c8cb771c444","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_fiatalok-mesterseges-intelligencia-hasznalata-kutatas-valotlansagok-felismerese-oktatas","timestamp":"2025. április. 22. 12:33","title":"Rákaptak a magyar fiatalok a mesterséges intelligenciára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b56e38aa-9d44-4750-a798-bcfa0ecc0e01","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt évek legnagyobb vatikáni pénzügyi botrányának egyik főszereplője állítja, ő is jogosult szavazni az új pápáról, mert még nem jogerős a börtönbüntetésről szóló ítélete.","shortLead":"Az elmúlt évek legnagyobb vatikáni pénzügyi botrányának egyik főszereplője állítja, ő is jogosult szavazni az új...","id":"20250424_Koltsegvetesi-csalas-papavalasztas-papa-vatikan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b56e38aa-9d44-4750-a798-bcfa0ecc0e01.jpg","index":0,"item":"aaa59134-dde1-4592-a5e5-449a90587d31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_Koltsegvetesi-csalas-papavalasztas-papa-vatikan","timestamp":"2025. április. 24. 08:41","title":"Költségvetési csalás miatt elítélt bíboros követeli, hogy ő is szavazhasson az új pápa megválasztásakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]