[{"available":true,"c_guid":"276364ad-7461-491e-9006-b46821d7b4de","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"V8 helyett ugyan be kell érnünk 6 hengerrel, de az E-osztály puttonyos csúcsmodelljének Brabus verziója erőhiányban egyáltalán nem szenved.","shortLead":"V8 helyett ugyan be kell érnünk 6 hengerrel, de az E-osztály puttonyos csúcsmodelljének Brabus verziója erőhiányban...","id":"20250425_itt-a-legujabb-700-loeros-mercedes-amg-sportkombi-brabus-tuning","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/276364ad-7461-491e-9006-b46821d7b4de.jpg","index":0,"item":"5a518477-cc10-4031-96a6-96de37996b9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250425_itt-a-legujabb-700-loeros-mercedes-amg-sportkombi-brabus-tuning","timestamp":"2025. április. 25. 06:41","title":"Itt a legújabb 700 lóerős Mercedes sportkombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3130e492-211a-49a7-958a-56e214140c30","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hatóság szerint a képviselő „csúsztat és ferdít”.","shortLead":"A hatóság szerint a képviselő „csúsztat és ferdít”.","id":"20250425_rendorseg-hadhazy-akos-tuntetes-betiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3130e492-211a-49a7-958a-56e214140c30.jpg","index":0,"item":"edce1cd7-10c1-4f3c-bf7c-47ca3ae31c96","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_rendorseg-hadhazy-akos-tuntetes-betiltas","timestamp":"2025. április. 25. 22:04","title":"Reagált a rendőrség arra, hogy Hadházy szerint hamis bizonyítékokra támaszkodva tiltották be a tüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a389bef-804a-49cd-8661-8c5a8d250463","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Donald Trump és az éppen ott tárgyaló Georgia Meloni is hallhatta, amint Elon Musk és Scott Bessent majdnem összeverekszik.","shortLead":"Donald Trump és az éppen ott tárgyaló Georgia Meloni is hallhatta, amint Elon Musk és Scott Bessent majdnem...","id":"20250424_Elon-Musk-Bessent-penzugyminiszter-orditozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a389bef-804a-49cd-8661-8c5a8d250463.jpg","index":0,"item":"15046cb2-dd9a-4c25-a230-294ceb246fbb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_Elon-Musk-Bessent-penzugyminiszter-orditozas","timestamp":"2025. április. 24. 09:46","title":"Egymásnak esett Elon Musk és az amerikai pénzügyminiszter a Fehér Házban, szét kellett választani őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aceeac-6fb0-4d9e-9a70-2ed9dda6a2d6","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az önbizalmat sohasem késő fejleszteni, és ha éppen fontos kihívás előtt áll, érdemes egy kis időt és energiát áldozni ezekre az apró feladatokra.","shortLead":"Az önbizalmat sohasem késő fejleszteni, és ha éppen fontos kihívás előtt áll, érdemes egy kis időt és energiát áldozni...","id":"20250425_onbizalom-fejlesztese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20aceeac-6fb0-4d9e-9a70-2ed9dda6a2d6.jpg","index":0,"item":"614ed593-c1be-4640-b44c-0263b88d4424","keywords":null,"link":"/elet/20250425_onbizalom-fejlesztese","timestamp":"2025. április. 25. 06:01","title":"Elege van a kishitűségből? Szívja fel magát néhány egyszerű trükkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdfa4e04-cdd0-4e74-85f7-47265828de5e","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Két nap alatt majdnem lenullázta a diplomáciai és gazdasági kapcsolatát az ellenséges viszonyban lévő India és Pakisztán a Kasmírban elkövetett véres merénylet után. Az újdelhi kormánynak súlyos csapást jelentő támadás retorziói közül a legdurvább a kétoldalú vízszerződés indiai felfüggesztése, amit Pakisztán háborús oknak nevezett.","shortLead":"Két nap alatt majdnem lenullázta a diplomáciai és gazdasági kapcsolatát az ellenséges viszonyban lévő India és...","id":"20250425_India-Pakisztan-merenylet-Kasmir-Pahalgam-szankciok-vizszerzodes-felfuggesztese-haboru-veszelye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cdfa4e04-cdd0-4e74-85f7-47265828de5e.jpg","index":0,"item":"e91d0b1f-d71c-4668-9f94-f5a6497819a7","keywords":null,"link":"/360/20250425_India-Pakisztan-merenylet-Kasmir-Pahalgam-szankciok-vizszerzodes-felfuggesztese-haboru-veszelye","timestamp":"2025. április. 25. 11:29","title":"A kasmíri mészárlás után elég egy szikra, hogy háború robbanjon ki India és Pakisztán között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e4b752-bf4f-45ea-9946-a3a635b91376","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Óriási összegeket fizetnek Trump kriptopénzéért azok, akik együtt akarnak vacsorázni az elnökkel, az apró betűs részben azonban azt írják: nem garantált, hogy Trump is jelen lesz az eseményen.","shortLead":"Óriási összegeket fizetnek Trump kriptopénzéért azok, akik együtt akarnak vacsorázni az elnökkel, az apró betűs részben...","id":"20250424_Trump-exkluziv-elnoki-luxusvacsora-kriptovaluta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48e4b752-bf4f-45ea-9946-a3a635b91376.jpg","index":0,"item":"2070de50-ddbd-4f96-a7c9-ab3ade838394","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_Trump-exkluziv-elnoki-luxusvacsora-kriptovaluta","timestamp":"2025. április. 24. 12:30","title":"Trump exkluzív vacsorára invitálja azokat, akik a legtöbbet veszik a kriptovalutájából, de van egy csavar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f80dbd-f052-4358-b7b1-b267fc82b3ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar miniszterelnök és köztársasági elnök már pénteken Vatikánvárosba érkeztek. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök és köztársasági elnök már pénteken Vatikánvárosba érkeztek. ","id":"20250425_Orban-Viktor-Sulyok-Tamas-kegyelet-Ferenc-papa-ravatal-roma-szent-peter-bazilika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99f80dbd-f052-4358-b7b1-b267fc82b3ff.jpg","index":0,"item":"b4aca0db-3491-459c-9890-643e62234919","keywords":null,"link":"/elet/20250425_Orban-Viktor-Sulyok-Tamas-kegyelet-Ferenc-papa-ravatal-roma-szent-peter-bazilika","timestamp":"2025. április. 25. 20:13","title":"Orbán Viktor és Sulyok Tamás is lerótták kegyeletüket Ferenc pápa ravatalánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b3fb79f-51fb-4e59-960a-12fe18d77e2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Senyei György többek között arra próbálta felhívni a honatyák figyelmét, hogy a módosításokban szereplő egyik pontatlan megfogalmazás alapján simán be lehetne záratni a Praktikert vagy az Obit.","shortLead":"Senyei György többek között arra próbálta felhívni a honatyák figyelmét, hogy a módosításokban szereplő egyik pontatlan...","id":"20250425_kosa-drogugy-torvenymodositas-obh-elnok-senyei-lakossagi-eszrevetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b3fb79f-51fb-4e59-960a-12fe18d77e2e.jpg","index":0,"item":"a1d2268c-4c11-4955-b6e7-cb40bbdd344b","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_kosa-drogugy-torvenymodositas-obh-elnok-senyei-lakossagi-eszrevetel","timestamp":"2025. április. 25. 16:50","title":"Kósa Lajos szerint lakossági észrevétel az OBH elnökének véleménye a drogügyi törvénymódosításokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]