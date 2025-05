Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3b126429-bd53-442c-a70d-b25deb6230a6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy okostelefonra emlékeztető kütyüvel bárki bizonyíthatja, hogy hús-vér ember. Ez igencsak jól jöhet, miután a mesterséges intelligencia korában egyre többen bizonytalanok abban, hogy tényleg emberrel vagy csak egy bottal/szoftverrel van dolguk az interneten.","shortLead":"Egy okostelefonra emlékeztető kütyüvel bárki bizonyíthatja, hogy hús-vér ember. Ez igencsak jól jöhet, miután...","id":"20250502_tools-for-humanity-startup-orb-mini-autentikacios-eszkoz-sam-altman-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b126429-bd53-442c-a70d-b25deb6230a6.jpg","index":0,"item":"5099d458-896e-487c-a5c2-1b5582d929d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250502_tools-for-humanity-startup-orb-mini-autentikacios-eszkoz-sam-altman-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. május. 02. 14:03","title":"Hidd el, hogy ember vagyok! Itt az Orb Mini nevű kütyü, amellyel bárki egyszerűen bizonyíthatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da582d43-7b84-4107-b90f-56b2aac27332","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyarországi Felcsút alig kétezer lakosú falu, de van futballarénája, egy országos élvonalban szereplő fociklubja és egy romokból épült luxuskastélya. Az osztrák lap a Magyar Péter felbukkanása óta sokat változott magyar politikai helyzetet is ismerteti olvasóival.","shortLead":"A magyarországi Felcsút alig kétezer lakosú falu, de van futballarénája, egy országos élvonalban szereplő fociklubja és...","id":"20250430_die-presse-riport-felcsut-orban-viktor-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da582d43-7b84-4107-b90f-56b2aac27332.jpg","index":0,"item":"a8bb5076-19f1-48d6-a198-4ad42dcb2e27","keywords":null,"link":"/360/20250430_die-presse-riport-felcsut-orban-viktor-magyar-peter","timestamp":"2025. április. 30. 15:45","title":"„Tudják, hogy végük van, csak az erőszak marad számukra” – Orbán birodalmában járt a Die Presse riportere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bda0313-8656-4b4a-ba15-ac46483d4fd8","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250501_Marabu-Feknyuz-Deal-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bda0313-8656-4b4a-ba15-ac46483d4fd8.jpg","index":0,"item":"9e40ea9f-2977-4dab-8f80-7b53ecf4be26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250501_Marabu-Feknyuz-Deal-Viktor","timestamp":"2025. május. 01. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Deal, Viktor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022bc3d9-a09c-4568-8bf8-742c50056a28","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több év után is döbbenetes részletek derülnek ki a tongai vulkánkitörés erejéről, mely úgy tűnik, az űrben is éreztette hatását. Ami bizonyos szempontból aggasztó.","shortLead":"Több év után is döbbenetes részletek derülnek ki a tongai vulkánkitörés erejéről, mely úgy tűnik, az űrben is éreztette...","id":"20250501_tongai-vulkankitores-lokeshullam-ur-hatara-hatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/022bc3d9-a09c-4568-8bf8-742c50056a28.jpg","index":0,"item":"9b51eddd-2c06-4b1d-82bb-49899a136ad9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250501_tongai-vulkankitores-lokeshullam-ur-hatara-hatasok","timestamp":"2025. május. 01. 20:03","title":"Akkorát robbant a víz alatti vulkán, hogy az űr pereme is beleremegett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec25fe69-3ebf-43a9-b240-0bc85753a4c1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Meglepő jelenségre mutat rá egy nemzetközi kutatás: a városi életre, az urbanizációra válaszul színesebb tollazattal válaszolnak a madarak. Az ember mindennapjainak szervezőereje már ilyen módon is beavatkozik a természet alakulásába.","shortLead":"Meglepő jelenségre mutat rá egy nemzetközi kutatás: a városi életre, az urbanizációra válaszul színesebb tollazattal...","id":"20250502_megvaltozik-a-madarak-szine-a-varosban-evolucio-urbanizacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec25fe69-3ebf-43a9-b240-0bc85753a4c1.jpg","index":0,"item":"a90d66e9-e967-4ef3-b238-f05493138774","keywords":null,"link":"/tudomany/20250502_megvaltozik-a-madarak-szine-a-varosban-evolucio-urbanizacio","timestamp":"2025. május. 02. 12:03","title":"Már az evolúciót is megborítják a városok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d146e783-810c-4209-aab5-bda9d7e22f13","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"360","description":"Nem tudom, létezik-e valamiféle kölcsönös segítségnyújtási szerződés Európa korrupt politikusai között, de ha igen, akkor nagyon is úgy kéne működnie, mint Milorad Dodikkal. Mindez tisztán jelzi előre, hogy az elvesztett 2026-os választás éjszakáján szlovák vagy szerb egységek lépik át a magyar határt, hogy kimenekítsék Orbánt. Vélemény.","shortLead":"Nem tudom, létezik-e valamiféle kölcsönös segítségnyújtási szerződés Európa korrupt politikusai között, de ha igen...","id":"20250501_Para-Kovacs-Imre-publicisztika-orban-dodik-korrupt-politikusok-kimenekites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d146e783-810c-4209-aab5-bda9d7e22f13.jpg","index":0,"item":"7715b3ae-5c6d-40b7-b1d2-9ff757b3b607","keywords":null,"link":"/360/20250501_Para-Kovacs-Imre-publicisztika-orban-dodik-korrupt-politikusok-kimenekites","timestamp":"2025. május. 01. 10:00","title":"Para-Kovács Imre: A haza nem lehet előzetesben!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b35cfe-2c88-4ea9-bbd3-d255e747c5c8","c_author":"Bokros Dorottya - Csányi Nikolett - Imre Réka","category":"itthon","description":"A helyiek attól tartanak, újabb száj- és körömfájásos, leölt állattetemeket is a településre visznek majd. Videóriportunk Peresztegről.","shortLead":"A helyiek attól tartanak, újabb száj- és körömfájásos, leölt állattetemeket is a településre visznek majd...","id":"20250430_Mas-doge-nem-fog-idekerulni-agrarforumot-tartott-Peresztegen-Nagy-Istvan-ragados-szaj-es-koromfajas-dogkut-felhaborodas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0b35cfe-2c88-4ea9-bbd3-d255e747c5c8.jpg","index":0,"item":"1a1fe20d-aacc-4fc3-8660-972394bd8ad1","keywords":null,"link":"/itthon/20250430_Mas-doge-nem-fog-idekerulni-agrarforumot-tartott-Peresztegen-Nagy-Istvan-ragados-szaj-es-koromfajas-dogkut-felhaborodas-video","timestamp":"2025. április. 30. 18:47","title":"„Már nagyon büdös van, az tény és való” - a peresztegi dögtemető-fórumon megjelent Nagy István is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e0067c-135f-490b-81da-79875d64c74e","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Tizenkét uniós tagállam – közöttük Magyarország – kéri az úgynevezett nemzeti mentesítési záradék aktiválását, amelynek révén a GDP 1,5 százalékának megfelelő arányban költhet az állam védelmi kiadásokra – értesült az EUrologus.","shortLead":"Tizenkét uniós tagállam – közöttük Magyarország – kéri az úgynevezett nemzeti mentesítési záradék...","id":"20250430_fegyverkezes_eu_vedelem_magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61e0067c-135f-490b-81da-79875d64c74e.jpg","index":0,"item":"2b674f1e-97eb-4747-b112-8582b10545e8","keywords":null,"link":"/eurologus/20250430_fegyverkezes_eu_vedelem_magyarorszag","timestamp":"2025. április. 30. 22:21","title":"Magyarország fegyverkezik: az Orbán-kormány is csatlakozik az uniós programhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]