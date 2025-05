Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b01c95d1-5be5-499e-af67-4d7429f5d154","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Felújított változatban került világszerte a mozikba a Pink Floyd öt évtizeddel ezelőtti pompeji koncertfilmje, a rock- és filmtörténet egyik legizgalmasabb és egyben felejthetetlen alkotása.","shortLead":"Felújított változatban került világszerte a mozikba a Pink Floyd öt évtizeddel ezelőtti pompeji koncertfilmje, a rock...","id":"20250502_hvg-pink_floyd-film-koncert_pompeji-veletlenek-osszjateka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b01c95d1-5be5-499e-af67-4d7429f5d154.jpg","index":0,"item":"47d9092c-fe7a-4dcc-8ac4-f34c0ba89a7b","keywords":null,"link":"/360/20250502_hvg-pink_floyd-film-koncert_pompeji-veletlenek-osszjateka","timestamp":"2025. május. 02. 15:39","title":"Ez volt minden idők egyik legkülönlegesebb koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5613f75b-2588-455c-8908-fcc5d7cf735a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kijelentés arra utalhat, hogy az USA megváltoztatja a tárgyalásokhoz való hozzáállását. ","shortLead":"A kijelentés arra utalhat, hogy az USA megváltoztatja a tárgyalásokhoz való hozzáállását. ","id":"20250502_egyesult-allamok-beketargyalas-vilagot-korberepulve-kozvetites-oroszorszag-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5613f75b-2588-455c-8908-fcc5d7cf735a.jpg","index":0,"item":"cc4cce3b-7d36-4de0-81e6-be8829be67ec","keywords":null,"link":"/vilag/20250502_egyesult-allamok-beketargyalas-vilagot-korberepulve-kozvetites-oroszorszag-ukrajna","timestamp":"2025. május. 02. 12:11","title":"Az Egyesült Államok már nem akar a „világot körbejárva” közvetíteni az oroszok és az ukránok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2868a49f-eb3a-4fea-997b-c28762018828","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Kossuth Rádióban futott össze Toroczkai Lászlóval, a kézfogásukról készült képet pedig a Facebook-oldalán is megosztotta. Magyar Péter nem hagyta szó nélkül a nagy találkozást.","shortLead":"A miniszterelnök a Kossuth Rádióban futott össze Toroczkai Lászlóval, a kézfogásukról készült képet pedig...","id":"20250502_Lazar-Janos-utan-Orban-Viktor-is-a-Mi-Hazank-elnokevel-pozolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2868a49f-eb3a-4fea-997b-c28762018828.jpg","index":0,"item":"a9b186ee-239a-4cc3-bd4c-b07e6caa1995","keywords":null,"link":"/itthon/20250502_Lazar-Janos-utan-Orban-Viktor-is-a-Mi-Hazank-elnokevel-pozolt","timestamp":"2025. május. 02. 14:20","title":"Lázár János után Orbán Viktor is a Mi Hazánk elnökével pózolt – Magyar Péter megfejtette, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b598d7-bf13-478f-a3f8-77ed16a0b8b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fél évszázadon át keringett a Föld körül a Koszmosz-482-es űrhajó, de most utóléri a sorsa.","shortLead":"Fél évszázadon át keringett a Föld körül a Koszmosz-482-es űrhajó, de most utóléri a sorsa.","id":"20250502_Koszmosz-szovjet-urhajo-becsapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43b598d7-bf13-478f-a3f8-77ed16a0b8b8.jpg","index":0,"item":"6a8d11fe-47c2-4f79-a677-ec5ebc512c51","keywords":null,"link":"/tudomany/20250502_Koszmosz-szovjet-urhajo-becsapodas","timestamp":"2025. május. 02. 21:31","title":"A Vénuszra szánták az űrhajójukat a szovjetek, erre most a nyakunkba potyoghat – fél évszázaddal később","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57c8aaa1-60c1-4b24-a636-fbb899a5b133","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Többen megsérültek, amikor a terepjáró az amberek közé hajtott a német városban.","shortLead":"Többen megsérültek, amikor a terepjáró az amberek közé hajtott a német városban.","id":"20250502_Gyalogosok-koze-hajtott-egy-G-Merci-Stuttgartban-sok-a-serult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57c8aaa1-60c1-4b24-a636-fbb899a5b133.jpg","index":0,"item":"bb65292a-8d23-4a28-a2ad-642ee1c1ecc7","keywords":null,"link":"/vilag/20250502_Gyalogosok-koze-hajtott-egy-G-Merci-Stuttgartban-sok-a-serult","timestamp":"2025. május. 02. 21:05","title":"Gyalogosok közé hajtott egy autó Stuttgartban, sokan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15130674-4099-42d6-ac50-4de6ee1bac90","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Rég nem látott visszaesést hozott az első negyedév az illegális migrációban. Már a nyugat-balkáni a legkevésbé forgalmas hagyományos útvonal. Az EU új menekültügyi paktuma is sok mindent át fog írni. Migrációs körkép a HVG-Ténytárban.","shortLead":"Rég nem látott visszaesést hozott az első negyedév az illegális migrációban. Már a nyugat-balkáni a legkevésbé...","id":"20250502_hvg-illegalis-migracio-korkep-EU-Magyarorszag-2025-tenytar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15130674-4099-42d6-ac50-4de6ee1bac90.jpg","index":0,"item":"5d5a6bf3-9596-45b5-bc6e-976e79ba3ed6","keywords":null,"link":"/360/20250502_hvg-illegalis-migracio-korkep-EU-Magyarorszag-2025-tenytar","timestamp":"2025. május. 02. 10:10","title":"Kiszervezte Európa az illegális migrációt, már a Magyarországot is érintő nyugat-balkáni útvonal a legkevésbé forgalmas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdae6d18-c49c-4a9f-924f-91422e9bca91","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A lap szerint a cél olyan hatalom megteremtése, amelyet nem korlátoz a törvényhozás és az igazságszolgáltatás. ","shortLead":"A lap szerint a cél olyan hatalom megteremtése, amelyet nem korlátoz a törvényhozás és az igazságszolgáltatás. ","id":"20250502_New-York-Times-Trump-pont-azt-az-autokraciat-igyekszik-bevezetni-amelyet-elutasitottak-alapito-atyak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bdae6d18-c49c-4a9f-924f-91422e9bca91.jpg","index":0,"item":"dc8ec1d3-5510-4050-a510-761592c77073","keywords":null,"link":"/360/20250502_New-York-Times-Trump-pont-azt-az-autokraciat-igyekszik-bevezetni-amelyet-elutasitottak-alapito-atyak","timestamp":"2025. május. 02. 09:58","title":"New York Times: Trump pont azt az autokráciát igyekszik bevezetni, amelyet elutasítottak az alapító atyák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2907607f-c34e-4f45-b071-46b87e44ac51","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hasznos újdonság jöhet hamarosan a Google fordítószolgáltatásába: a Translate segíteni fog játékos formában elsajátítani a nyelveket.","shortLead":"Hasznos újdonság jöhet hamarosan a Google fordítószolgáltatásába: a Translate segíteni fog játékos formában...","id":"20250501_google-fordito-uj-funkcio-nyelvtanulas-gyakorlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2907607f-c34e-4f45-b071-46b87e44ac51.jpg","index":0,"item":"8f13780b-b7b8-40c8-85df-76e9f7ad3061","keywords":null,"link":"/tudomany/20250501_google-fordito-uj-funkcio-nyelvtanulas-gyakorlas","timestamp":"2025. május. 01. 18:03","title":"Viszlát, Duolingo? Nyelvtanulós funkció jöhet a Google Fordítóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]