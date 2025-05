Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bb580a81-99b6-4b72-afde-e054257cf458","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Leterelik a forgalmat. A kamion veszélyes anyagot szállított. ","shortLead":"Leterelik a forgalmat. A kamion veszélyes anyagot szállított. ","id":"20250501_Felborult-egy-kamion-az-M3-ason-lezartak-a-sztradat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb580a81-99b6-4b72-afde-e054257cf458.jpg","index":0,"item":"0c2927b9-d5de-4a10-86bd-2238c9e3f514","keywords":null,"link":"/cegauto/20250501_Felborult-egy-kamion-az-M3-ason-lezartak-a-sztradat","timestamp":"2025. május. 01. 16:03","title":"Felborult egy kamion az M3-ason, lezárták a sztrádát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd10f46-ce7b-49c7-a540-169390f9b5df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kéményhez egy másik kályhát is kapcsoltak, amely vegyi adalékanyaggal színezi a füstöt, hogy a választás eredménye jól látható legyen. ","shortLead":"A kéményhez egy másik kályhát is kapcsoltak, amely vegyi adalékanyaggal színezi a füstöt, hogy a választás eredménye...","id":"20250502_Feltettek-azt-a-kemenycsovet-a-Sixtus-kapolna-tetejere-amellyel-a-papavalasztas-eredmenyet-kozlik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fd10f46-ce7b-49c7-a540-169390f9b5df.jpg","index":0,"item":"c83300a5-79f6-4c52-bf94-c756f714b92d","keywords":null,"link":"/elet/20250502_Feltettek-azt-a-kemenycsovet-a-Sixtus-kapolna-tetejere-amellyel-a-papavalasztas-eredmenyet-kozlik","timestamp":"2025. május. 02. 16:45","title":"Feltették a kéményt a Sixtus-kápolna tetejére, amellyel a pápaválasztás eredményét közlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad43a69-e9c3-42c8-8bac-2d0e1346ec9b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Aggasztó méreteket ölt a magyar háztartásokban felhalmozott, használaton kívüli elektronikai eszközök mennyisége – derül ki a MediaMarkt megbízásából készült friss, reprezentatív kutatásból. Az elektronikai üzletlánc szerint rengeteg pénzt hagynak veszni a magyarok azáltal, hogy soha nem kezdenek semmit a fiókban heverő készülékekkel.","shortLead":"Aggasztó méreteket ölt a magyar háztartásokban felhalmozott, használaton kívüli elektronikai eszközök mennyisége –...","id":"20250501_hasznalt-telefonok-laptopok-erteke-elektronikai-eszkozok-kutatas-keszulekbeszamitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ad43a69-e9c3-42c8-8bac-2d0e1346ec9b.jpg","index":0,"item":"9d452181-c2ea-4f85-b91a-07bbe9b181ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20250501_hasznalt-telefonok-laptopok-erteke-elektronikai-eszkozok-kutatas-keszulekbeszamitas","timestamp":"2025. május. 01. 08:03","title":"Sok magyar embernek 50-100-200 ezer forint lapul a fiókjában úgy, hogy bele sem gondol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2027378-a8c8-4b72-a053-e49cd99677f2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"116 éves és 326 napos volt.","shortLead":"116 éves és 326 napos volt.","id":"20250501_Meghalt-a-vilag-legidosebb-emberenek-tartott-brazil-apaca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2027378-a8c8-4b72-a053-e49cd99677f2.jpg","index":0,"item":"8f7103d8-0224-446a-92b3-fa2af915036c","keywords":null,"link":"/elet/20250501_Meghalt-a-vilag-legidosebb-emberenek-tartott-brazil-apaca","timestamp":"2025. május. 01. 12:32","title":"Meghalt a világ legidősebb emberének tartott brazil apáca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5decff6-b721-4033-bbe1-8c5d8bc9935a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szombaton látták utoljára. ","shortLead":"Szombaton látták utoljára. ","id":"20250501_eltunt-a-szexualis-visszaeles-gyanuja-miatt-levaltott-pap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5decff6-b721-4033-bbe1-8c5d8bc9935a.jpg","index":0,"item":"71e4aeaa-634d-43eb-942b-c1bfa0ff79c9","keywords":null,"link":"/itthon/20250501_eltunt-a-szexualis-visszaeles-gyanuja-miatt-levaltott-pap","timestamp":"2025. május. 01. 21:44","title":"Böllérfesztiválon mulatott, majd eltűnt a szexuális visszaélés gyanúja miatt leváltott pap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1653baca-109f-465f-9155-1876793880d4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Joakim Medin szabadon bocsátását elrendelte a bíróság, azonban így is börtönben kell maradnia, mivel egy másik ügyben terrorizmussal vádolják, amelyért akár 9 év börtönt is kaphat.","shortLead":"Joakim Medin szabadon bocsátását elrendelte a bíróság, azonban így is börtönben kell maradnia, mivel egy másik ügyben...","id":"20250430_torokorszag-erdogan-sved-ujsagiro-felfuggesztett-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1653baca-109f-465f-9155-1876793880d4.jpg","index":0,"item":"8f1180e6-5795-40e3-863a-8d6234e062da","keywords":null,"link":"/elet/20250430_torokorszag-erdogan-sved-ujsagiro-felfuggesztett-borton","timestamp":"2025. április. 30. 20:57","title":"Felfüggesztett börtönt kapott egy svéd újságíró Törökországban Erdogan megsértése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117cede5-cedb-4f73-adee-6ee6dccc1337","c_author":"Pavló Péter","category":"360","description":"Ritkábban szorulnak töltésre, akkor pedig kevesebb ideig kell őket áramon hagyni. És még biztonságosabbak is lesznek. Ezt ígérik azok a hibrid és elektromos autós fejlesztések, amelyek a mérnökök asztalairól éppen most kerülnek át a gyártósorokra.","shortLead":"Ritkábban szorulnak töltésre, akkor pedig kevesebb ideig kell őket áramon hagyni. És még biztonságosabbak is lesznek...","id":"20250501_hvg-terv-szerint-e-auto-fejlesztesek-akkumulator-toltes-hatotav-tuzvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/117cede5-cedb-4f73-adee-6ee6dccc1337.jpg","index":0,"item":"dce8035a-9ba0-407d-9fc7-5c67352bda35","keywords":null,"link":"/360/20250501_hvg-terv-szerint-e-auto-fejlesztesek-akkumulator-toltes-hatotav-tuzvedelem","timestamp":"2025. május. 01. 15:00","title":"5 perc töltéssel 400 km autózás: mit tudnak a legújabb e-autós fejlesztések?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22c663c-54dc-4e0c-8a02-c78cfa68a6b2","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A testület szerint a bíróságok helyesen ítélték meg, hogy az Elk*rtuk című film nem sértette meg a Medián közvéleménykutató vezetőjének jogait, panaszát ezért elutasították.","shortLead":"A testület szerint a bíróságok helyesen ítélték meg, hogy az Elk*rtuk című film nem sértette meg a Medián...","id":"20250430_hann-endre-elkurtuk-alkotmanybirosag-kalomista-gabor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e22c663c-54dc-4e0c-8a02-c78cfa68a6b2.jpg","index":0,"item":"0ee30704-eea7-4580-81b3-6f6f802b57d7","keywords":null,"link":"/itthon/20250430_hann-endre-elkurtuk-alkotmanybirosag-kalomista-gabor","timestamp":"2025. április. 30. 19:41","title":"Hann Endre az Alkotmánybíróságon is veszített, Strasbourgig fog menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]