[{"available":true,"c_guid":"b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tíz államban járvány van, Kanadában és Mexikóban is magas az esetszám.","shortLead":"Tíz államban járvány van, Kanadában és Mexikóban is magas az esetszám.","id":"20250503_Tobb-mint-900-kanyaros-esetet-regisztraltak-az-Egyesult-Allamokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620.jpg","index":0,"item":"c19a5a19-ac38-4343-84fb-401fb7867429","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_Tobb-mint-900-kanyaros-esetet-regisztraltak-az-Egyesult-Allamokban","timestamp":"2025. május. 03. 14:22","title":"Terjed a kanyaró az Egyesült Államokban, már 900-nál is több esetet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a084f88-26d4-4e0d-b919-41f7310f413e","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A vas a szervezetünk egyik alapköve, ami döntő szerepet játszik az egészségünk fenntartásában: támogatja az anyagcserét, a növekedést és a normális sejtműködést. De vajon mindenkinek ugyanannyi vasra van szüksége? Távolról sem! Lássuk, milyen tényezőktől függ, mennyit kell bevinnünk belőle.","shortLead":"A vas a szervezetünk egyik alapköve, ami döntő szerepet játszik az egészségünk fenntartásában: támogatja...","id":"20250505_Vasbevitel-vastartalmu-elelmiszerek-maltofer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a084f88-26d4-4e0d-b919-41f7310f413e.jpg","index":0,"item":"beab4618-d3d2-44ae-9c20-b31b791efcbf","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250505_Vasbevitel-vastartalmu-elelmiszerek-maltofer","timestamp":"2025. május. 05. 07:30","title":"Elég vasat eszünk meg naponta? A válasz nem egyértelmű!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"b585659a-2107-4b35-86b9-97b3145adc85","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A csokoládé finom majszolni való, és nehéz elképzelni, hogy veszélyeztetné a világ legnagyobb méretű bogarait, a góliátbogarakat. Pedig az emberek csokiszeretete miatt kerül egyre közelebb a kihaláshoz e ganajtúrófélék néhány faja.","shortLead":"A csokoládé finom majszolni való, és nehéz elképzelni, hogy veszélyeztetné a világ legnagyobb méretű bogarait...","id":"20250504_kakaotermesztes-bogargyujtes-afrikai-goliatbogar-csokolade","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b585659a-2107-4b35-86b9-97b3145adc85.jpg","index":0,"item":"59097178-07da-410c-a59e-649e44917f6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250504_kakaotermesztes-bogargyujtes-afrikai-goliatbogar-csokolade","timestamp":"2025. május. 04. 20:03","title":"Kihalóban egy különös bogár, csak mert az emberek annyira szeretik a csokit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effd35d4-4d39-404f-ade0-79d716c38892","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök szerint ennyire rövid idejű fegyvernyugvással nem lehetne értelmesen tárgyalni a tartós békéről.","shortLead":"Az ukrán elnök szerint ennyire rövid idejű fegyvernyugvással nem lehetne értelmesen tárgyalni a tartós békéről.","id":"20250503_Zelenszkij-Putyin-haromnapos-tuzszuneti-javaslat-elutasitva-szinjatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/effd35d4-4d39-404f-ade0-79d716c38892.jpg","index":0,"item":"c5656dad-dc69-4c95-834c-da32c979e509","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_Zelenszkij-Putyin-haromnapos-tuzszuneti-javaslat-elutasitva-szinjatek","timestamp":"2025. május. 03. 19:50","title":"„Színjáték” – Zelenszkij elutasította Putyin háromnapos tűzszüneti javaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae93c17-6da8-4378-8bb1-b176f20f221a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke arra utal, hogy Polt feleségének felelőssége van “a Nemzeti Bank kirablásában.”","shortLead":"A Tisza Párt elnöke arra utal, hogy Polt feleségének felelőssége van “a Nemzeti Bank kirablásában.”","id":"20250503_Magyar-Peter-Orban-kirugja-Polt-Peter-legfobb-ugyeszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bae93c17-6da8-4378-8bb1-b176f20f221a.jpg","index":0,"item":"434efd02-59b7-4e1e-9fcf-dd97df5e2d9d","keywords":null,"link":"/itthon/20250503_Magyar-Peter-Orban-kirugja-Polt-Peter-legfobb-ugyeszt","timestamp":"2025. május. 03. 17:58","title":"Magyar Péter: Orbán rövidesen kirúgja a haverját, Polt Péter legfőbb ügyészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b45dea-a39f-40bf-a732-e684c239cc73","c_author":"Horn Andrea ","category":"tudomany","description":"Minél idősebbek vagyunk, annál valószínűbb, hogy eltörjük valaminket. Nem kell ehhez feltétlenül elesni, elég lehet egy ütés vagy akár egy tüsszentés is attól függően, hogy milyen állapotban vannak a csontjaink. A jó hír az, hogy nem kell beletörődnünk.","shortLead":"Minél idősebbek vagyunk, annál valószínűbb, hogy eltörjük valaminket. Nem kell ehhez feltétlenül elesni, elég lehet...","id":"20250503_csontritkulas-megelozes-taplalkozas-mozgas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70b45dea-a39f-40bf-a732-e684c239cc73.jpg","index":0,"item":"f727965e-f872-4f3a-a675-716137f772bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_csontritkulas-megelozes-taplalkozas-mozgas","timestamp":"2025. május. 03. 12:00","title":"Az erős csontok titka: így tehetünk a csontritkulás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13c193e-6e39-474d-b7b6-e7670ef1bb78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eredetileg csak magát akarta immunizálni, lehet, hogy mindenki mást is sikerül.","shortLead":"Eredetileg csak magát akarta immunizálni, lehet, hogy mindenki mást is sikerül.","id":"20250503_Kigyomaras-ellenszer-Tim-Friede-200-kigyomaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f13c193e-6e39-474d-b7b6-e7670ef1bb78.jpg","index":0,"item":"d482f3aa-6f81-41b3-812d-7a0e114460a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_Kigyomaras-ellenszer-Tim-Friede-200-kigyomaras","timestamp":"2025. május. 03. 15:34","title":"Több mint kétszáz kigyómarást élt túl a férfi, akinek a vére most forradalmasíthatja a kigyóméreg elleni küzdelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf933791-9e89-47c7-a773-c370fda6274a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX telephelyéből lett egy új amerikai város.","shortLead":"A SpaceX telephelyéből lett egy új amerikai város.","id":"20250504_Varossa-nyilvanitottak-Musk-cegenek-telephelyet-Texasban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf933791-9e89-47c7-a773-c370fda6274a.jpg","index":0,"item":"af7c3752-acb9-4fdf-8aa1-d93235ce064e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250504_Varossa-nyilvanitottak-Musk-cegenek-telephelyet-Texasban","timestamp":"2025. május. 04. 16:49","title":"Csillagbázis néven alapít várost Elon Musk Texasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]