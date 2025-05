Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"977048d4-4cd5-4f84-a809-56be797c71b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elnök a jelenséget nemzetbiztonsági kockázatnak nevezte, és százszázalékos vámmal fenyegetőzik, miközben Magyarország is szépen profitált az elmúlt években az itt forgatott amerikai produkciókból.","shortLead":"Az elnök a jelenséget nemzetbiztonsági kockázatnak nevezte, és százszázalékos vámmal fenyegetőzik, miközben...","id":"20250505_trump-vamok-filmipar-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/977048d4-4cd5-4f84-a809-56be797c71b2.jpg","index":0,"item":"7d3f3d0f-596c-44e1-810e-6e4c406284af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250505_trump-vamok-filmipar-magyarorszag","timestamp":"2025. május. 05. 06:12","title":"Trump most a külföldön forgatott filmeknek üzent hadat, ez Magyarországot is érinti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e64fcd1-2642-4300-9de3-e576ccd72be5","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Nobel-díjas közgazdász úgy ítéli meg a The Timesban közölt cikkében, hogy Donald Trump amerikai elnök olyan kereskedelmi háborúba kezdett, amely meghatározhatja a dolgok menetét az egész 21. században. Ám a jelek szerint ebben a küzdelemben Pekingnek jobb ütőkártyái vannak.","shortLead":"A Nobel-díjas közgazdász úgy ítéli meg a The Timesban közölt cikkében, hogy Donald Trump amerikai elnök olyan...","id":"20250505_Joseph-Stiglitz-Kina-Trump-EU-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e64fcd1-2642-4300-9de3-e576ccd72be5.jpg","index":0,"item":"d23e9ef9-44d0-4f1b-8f13-76d5a050f281","keywords":null,"link":"/360/20250505_Joseph-Stiglitz-Kina-Trump-EU-vamhaboru","timestamp":"2025. május. 05. 15:30","title":"Joseph Stiglitz Nobel-díjas közgazdász: Kína sakkban tudja tartani Trumpot, és erre az egységes EU is képes lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad11f52b-50fe-4e87-a615-f33db7be1520","c_author":"Martini Noémi - Serdült Viktória ","category":"360","description":"Hosszú évek, nagy nyilvánosság és politikai kockázatot rejtő közfelháborodás – az utóbbi évek tapasztalatai alapján ezekre van szükség ahhoz, hogy a kormány legalább egy-egy eset nyomán valódi lépéseket tegyen az áldozatvédelemben. Ennél azonban jóval több kéne.","shortLead":"Hosszú évek, nagy nyilvánosság és politikai kockázatot rejtő közfelháborodás – az utóbbi évek tapasztalatai alapján...","id":"20250505_hvg-lex-renner-nok-elleni-eroszak-torveny-aldozatvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad11f52b-50fe-4e87-a615-f33db7be1520.jpg","index":0,"item":"6b3f0f68-3543-4d50-941a-21e874dbee6e","keywords":null,"link":"/360/20250505_hvg-lex-renner-nok-elleni-eroszak-torveny-aldozatvedelem","timestamp":"2025. május. 05. 14:00","title":"Az Orbán-kormány éppen annyit hajlandó foglalkozni a bántalmazott nőkkel, amennyiből kommunikációs előnye származik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed10272c-70fe-4fec-a839-535b04210e04","c_author":"Kövesdi Veronika - Metz Rudolf Tamás","category":"360","description":"Követői számára Magyar Péter lett „a nép hangja”, aki a hatalom szemébe mondja, amit sokan éreznek. És aki ilyen szerepet vív ki, azt nehezebben ítélik el akkor is, ha hibázik. Ehhez jön még egy dinamika: minél többen állnak mellé, annál inkább „a mi emberünkké” válik, és annál támadhatatlanabb. Kövesdi Veronika médiakutató és Metz Rudolf Tamás politológus a teflonhatás magyarázatát adják, és elmagyarázzák, mikor szűnik meg a védelem.","shortLead":"Követői számára Magyar Péter lett „a nép hangja”, aki a hatalom szemébe mondja, amit sokan éreznek. És aki ilyen...","id":"20250504_A-politikai-teflon-negy-oka-van-hogy-Magyar-Peter-tamadhatatlan-Kovesdi-Veronika-Metz-Rudolf-Tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed10272c-70fe-4fec-a839-535b04210e04.jpg","index":0,"item":"c3949e38-bf03-4deb-b1da-398d723c7e18","keywords":null,"link":"/360/20250504_A-politikai-teflon-negy-oka-van-hogy-Magyar-Peter-tamadhatatlan-Kovesdi-Veronika-Metz-Rudolf-Tamas","timestamp":"2025. május. 04. 17:30","title":"A politikai teflon: négy oka van, hogy Magyar Péter támadhatatlan, és a szavatosságuk lejárhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657157dc-324a-43a0-a4af-2e1a963539ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Teamst lehet használni helyette.","shortLead":"A Teamst lehet használni helyette.","id":"20250505_skype-megszunes-teams","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/657157dc-324a-43a0-a4af-2e1a963539ed.jpg","index":0,"item":"4c7d659b-1f0c-4aed-9b0f-f2382f59f54a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_skype-megszunes-teams","timestamp":"2025. május. 05. 06:42","title":"Megszűnt a Skype","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f967bd57-952a-4a01-b971-f50eb4a81cd1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több hasonló eset is történt az elmúlt fél évben. ","shortLead":"Több hasonló eset is történt az elmúlt fél évben. ","id":"20250505_kriptovallalkozo-emberrablas-rendorseg-franciaorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f967bd57-952a-4a01-b971-f50eb4a81cd1.jpg","index":0,"item":"5094e3dd-3683-42b4-b93e-54982c637713","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_kriptovallalkozo-emberrablas-rendorseg-franciaorszag","timestamp":"2025. május. 05. 14:46","title":"Elrabolták a kriptovállalkozó apját, levágták az ujjait, a francia rendőrség szabadította ki a férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f9533c3-cb73-4ea4-bfeb-b29abff4d373","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csörög a telefon. Felvesszük és bankunk egyik munkatársa számlaadatainkról kezd faggatni minket, ez pedig gyanússá válik. Jobb esetben letesszük a telefont, rosszabb esetben csalók áldozataivá válunk. Manapság már napról napra változnak a csalók módszerei, így érdemes követni a trendeket és ismerni a legfontosabb figyelmeztető jeleket.","shortLead":"Csörög a telefon. Felvesszük és bankunk egyik munkatársa számlaadatainkról kezd faggatni minket, ez pedig gyanússá...","id":"20250505_Biztonsag-csalas-adathalasz-bank-podcast-Kasszakulcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f9533c3-cb73-4ea4-bfeb-b29abff4d373.jpg","index":0,"item":"88249de0-bcf5-43b1-8fa6-c0b65e5f7787","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250505_Biztonsag-csalas-adathalasz-bank-podcast-Kasszakulcs","timestamp":"2025. május. 05. 05:50","title":"Mit tegyek, hogy ne verhessenek át csalók a bankom nevében? - Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fad986-2641-4076-9310-345121634fcf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"K. András az utolsó szó jogán tagadta, hogy meg akarta ölni a testvérét.","shortLead":"K. András az utolsó szó jogán tagadta, hogy meg akarta ölni a testvérét.","id":"20250506_penzes-henrietta-gyilkossag-k-andras-muki-fojtogatas-fegyhazbuntetes-kulonos-visszaeso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87fad986-2641-4076-9310-345121634fcf.jpg","index":0,"item":"1d3fad38-bcb6-4578-bd9c-84bbc1fc617e","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_penzes-henrietta-gyilkossag-k-andras-muki-fojtogatas-fegyhazbuntetes-kulonos-visszaeso","timestamp":"2025. május. 06. 12:55","title":"Nővére fojtogatásáért húsz év fegyházat kapott Pénzes Henrietta pár éve szabadult gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]