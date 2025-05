Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"30072c30-29b9-4b2f-b3f0-ba95ad1bf24a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akinek nem fekszik a műelemzés, az a történelmi események irodalmi feldolgozásáról írhat egy értekezést.","shortLead":"Akinek nem fekszik a műelemzés, az a történelmi események irodalmi feldolgozásáról írhat egy értekezést.","id":"20250505_orkeny-novelle-muelemzes-essze-tortenelem-irodalom-magyarerettsegi-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30072c30-29b9-4b2f-b3f0-ba95ad1bf24a.jpg","index":0,"item":"33940b57-3265-41ec-9a0c-1412269d161b","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_orkeny-novelle-muelemzes-essze-tortenelem-irodalom-magyarerettsegi-ebx","timestamp":"2025. május. 05. 10:51","title":"Örkény-novella elemzése vagy esszéírás – ez a magyarérettségi második részének nagy kérdése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b1729b-354f-4a74-9c33-596f3bc236aa","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egyelőre várat magára a nagy visszapattanás. ","shortLead":"Egyelőre várat magára a nagy visszapattanás. ","id":"20250505_Ujabb-tragikus-honapja-volt-a-Teslanak-Europaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32b1729b-354f-4a74-9c33-596f3bc236aa.jpg","index":0,"item":"26f74955-abc1-411a-b566-12ca4162e8c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250505_Ujabb-tragikus-honapja-volt-a-Teslanak-Europaban","timestamp":"2025. május. 05. 08:06","title":"Újabb tragikus hónapja volt a Teslának Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áprilisban támogatókat veszített a Momentum és a Kutya Párt is, a DK-t pedig leszorította a dobogóról a Mi Hazánk.","shortLead":"Áprilisban támogatókat veszített a Momentum és a Kutya Párt is, a DK-t pedig leszorította a dobogóról a Mi Hazánk.","id":"20250506_Republikon-Intezet-aprilis-negy-szazalek-elony-Tisza-Fidesz-Mi-Hazank-kozvelemeny-kutatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90.jpg","index":0,"item":"862636ef-285b-4bbc-a1fd-7a1f9c64b9bf","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_Republikon-Intezet-aprilis-negy-szazalek-elony-Tisza-Fidesz-Mi-Hazank-kozvelemeny-kutatas-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 10:42","title":"Republikon: Négy százalékkal előzi a Tisza a Fideszt, erősödött a Mi Hazánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4812840f-dc86-43fc-9203-bf16233fed7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikus szerint nem igaz, hogy neki fontos szerepe volt a buszbeszerzésben, vagy hogy vele kellett tárgyalni és egyeztetni a részletekről.","shortLead":"A fideszes politikus szerint nem igaz, hogy neki fontos szerepe volt a buszbeszerzésben, vagy hogy vele kellett...","id":"20250505_banki-erik-pecsi-buszper-politikai-lejaratokampany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4812840f-dc86-43fc-9203-bf16233fed7b.jpg","index":0,"item":"5190f8b0-7b42-4d5f-9e10-8b1690724fe6","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_banki-erik-pecsi-buszper-politikai-lejaratokampany","timestamp":"2025. május. 05. 13:30","title":"Bánki Erik szerint csupán egy politikai lejáratókampány része, hogy ellene vallottak a pécsi buszperben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d13cf2f-e020-4537-baab-f3729f0623bb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Milliárdokat költenek a nagy tech-cégek telefonfejlesztésre, azonban nem minden a pénz. Van, akinek elég egy 3D nyomtató, régi családi telefonok alkatrészei, no meg egy jó nagy adag találékonyság. Lan Bowen, egy 17 éves kínai diák ezen összetevők felhasználásával készített ugyanis egy működő, függőlegesen összehajtható telefont. Talán nem meglepő: a fiút immár milliók követik a neten.","shortLead":"Milliárdokat költenek a nagy tech-cégek telefonfejlesztésre, azonban nem minden a pénz. Van, akinek elég egy 3D...","id":"20250504_osszehajthato-telefont-keszitett-egy-kinai-diak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d13cf2f-e020-4537-baab-f3729f0623bb.jpg","index":0,"item":"5193ca89-8070-4bb1-9fbb-7b2b2d6b5a11","keywords":null,"link":"/tudomany/20250504_osszehajthato-telefont-keszitett-egy-kinai-diak","timestamp":"2025. május. 04. 16:03","title":"Samsung? Google? Ugyan! Saját összehajtható telefont készített egy diák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abbe3fc-1716-457f-b43d-05ffe9aeadbe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy bérelt autóval menekülhetett el a helyszínről, de egyelőre se a járművet, se a bűncselekményhez használt fegyvert nem találja a rendőrség. ","shortLead":"Egy bérelt autóval menekülhetett el a helyszínről, de egyelőre se a járművet, se a bűncselekményhez használt fegyvert...","id":"20250504_Hajtovadaszat-Ausztria-magyar-ferfi-gyilkossag-Salzburg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3abbe3fc-1716-457f-b43d-05ffe9aeadbe.jpg","index":0,"item":"19b8ffd8-5f86-4b46-ba6c-2a777b865e3c","keywords":null,"link":"/vilag/20250504_Hajtovadaszat-Ausztria-magyar-ferfi-gyilkossag-Salzburg","timestamp":"2025. május. 04. 21:18","title":"Hajtóvadászat indult egy magyar férfi ellen Ausztriában, akit volt barátnőjének megölésével gyanúsítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a30d9d61-e834-4cf4-9367-8fa53cec3203","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az izraeli férfit a lengyel hatóságok keresték.","shortLead":"Az izraeli férfit a lengyel hatóságok keresték.","id":"20250506_rendorseg-budapest-elfogas-nemzetkozi-bunszervezet-vezetoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a30d9d61-e834-4cf4-9367-8fa53cec3203.jpg","index":0,"item":"c54d8278-6c0e-42ad-9cd8-9f14773eb3c8","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_rendorseg-budapest-elfogas-nemzetkozi-bunszervezet-vezetoje","timestamp":"2025. május. 06. 09:10","title":"Budapest belvárosában fogták el egy nemzetközi bűnszervezet vezetőjét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9d2603-4722-4f27-8b13-b51f7d509dc4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Napi 3600 felvételt készít a SPHEREx űrtávcső, melynek a teljes neve és a feladata is igen komplex, de fontos kérdésekre szolgálhat válasszal.","shortLead":"Napi 3600 felvételt készít a SPHEREx űrtávcső, melynek a teljes neve és a feladata is igen komplex, de fontos...","id":"20250505_nasa-teleszkop-bekapcsolas-spherex-univerzum-felfedezese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d9d2603-4722-4f27-8b13-b51f7d509dc4.jpg","index":0,"item":"e1b368c5-ec1d-4e33-9c9a-000d4669d50f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_nasa-teleszkop-bekapcsolas-spherex-univerzum-felfedezese","timestamp":"2025. május. 05. 15:11","title":"Bekapcsolta a NASA az űrtávcsövet, ami feltárhatja az univerzum titkait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]