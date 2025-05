Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4812840f-dc86-43fc-9203-bf16233fed7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikus szerint nem igaz, hogy neki fontos szerepe volt a buszbeszerzésben, vagy hogy vele kellett tárgyalni és egyeztetni a részletekről.","shortLead":"A fideszes politikus szerint nem igaz, hogy neki fontos szerepe volt a buszbeszerzésben, vagy hogy vele kellett...","id":"20250505_banki-erik-pecsi-buszper-politikai-lejaratokampany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4812840f-dc86-43fc-9203-bf16233fed7b.jpg","index":0,"item":"5190f8b0-7b42-4d5f-9e10-8b1690724fe6","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_banki-erik-pecsi-buszper-politikai-lejaratokampany","timestamp":"2025. május. 05. 13:30","title":"Bánki Erik szerint csupán egy politikai lejáratókampány része, hogy ellene vallottak a pécsi buszperben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec056d76-d342-48b9-a0c5-658b91e54fc2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Trump-kormányzat még márciusban döntött a Szabad Európa Rádió és az Amerika Hangja támogatásának leállításáról.","shortLead":"A Trump-kormányzat még márciusban döntött a Szabad Európa Rádió és az Amerika Hangja támogatásának leállításáról.","id":"20250505_rem-radio-free-europe-ujrakiadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec056d76-d342-48b9-a0c5-658b91e54fc2.jpg","index":0,"item":"444df994-3443-447e-832e-9d8b708937ef","keywords":null,"link":"/kultura/20250505_rem-radio-free-europe-ujrakiadas","timestamp":"2025. május. 05. 15:16","title":"A Radio Free Europe című lemezének újrakiadásával támogatja az R.E.M. a Szabad Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Csütörtökön mutathatják be az árrés új szabályait, a terv szerint harminc termékkategóriában avatkozhat be az állam.","shortLead":"Csütörtökön mutathatják be az árrés új szabályait, a terv szerint harminc termékkategóriában avatkozhat be az állam.","id":"20250506_Nagy-Marton-arres-arak-zsebkendo-tusfurdo-szabalyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f.jpg","index":0,"item":"90bc5e24-1bda-4d33-9589-fe09432ba767","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250506_Nagy-Marton-arres-arak-zsebkendo-tusfurdo-szabalyok","timestamp":"2025. május. 06. 12:32","title":"Nagy Márton már készíti az újabb árréskorlátozást, a zsebkendő, a tusfürdő és egyéb háztartási cikkek is érintve lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4274635c-605e-4ded-aeed-05c86874e490","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A terv szerint az izraeli hadsereg a rajtaütések helyett a területek elfoglalására koncentrál majd.","shortLead":"A terv szerint az izraeli hadsereg a rajtaütések helyett a területek elfoglalására koncentrál majd.","id":"20250505_izrael-gazai-ovezet-benjamin-netanjahu-biztonsagi-kabinet-ujabb-hadjarat-hamasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4274635c-605e-4ded-aeed-05c86874e490.jpg","index":0,"item":"956ccbcf-dffc-4c3d-9888-1a694497917b","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_izrael-gazai-ovezet-benjamin-netanjahu-biztonsagi-kabinet-ujabb-hadjarat-hamasz","timestamp":"2025. május. 05. 11:44","title":"Netanjahuék elfogadták az újabb gázai hadjárat tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619eda51-d09d-4d0e-99f2-48ed427f6c8f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A cég a világ harmadik legnagyobb cipőgyártója.","shortLead":"A cég a világ harmadik legnagyobb cipőgyártója.","id":"20250505_skechers-eladas-cipogyartas-amerikai-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/619eda51-d09d-4d0e-99f2-48ed427f6c8f.jpg","index":0,"item":"dc8b798c-4972-4dc9-822c-180eaafc53e5","keywords":null,"link":"/kkv/20250505_skechers-eladas-cipogyartas-amerikai-vamhaboru","timestamp":"2025. május. 05. 17:44","title":"Brazil milliárdos kezébe kerül a Trump vámjait nyögő Skechers","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tüzet eloltották, személyi sérülés nem történt.","shortLead":"A tüzet eloltották, személyi sérülés nem történt.","id":"20250505_xi-kerulet-konnyuszerkezetes-epulet-tuz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394.jpg","index":0,"item":"84c219ca-beaa-475c-8e11-be5f39feb320","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_xi-kerulet-konnyuszerkezetes-epulet-tuz","timestamp":"2025. május. 05. 11:40","title":"Lángolt egy könnyűszerkezetes épület Budapest XI. kerületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4711ad29-e236-4183-8c93-942477f8e11f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple a következő években Slimre cserélheti az iPhone Plust, igaz, utóbbi – méretét tekintve – még visszatérhet.","shortLead":"Az Apple a következő években Slimre cserélheti az iPhone Plust, igaz, utóbbi – méretét tekintve – még visszatérhet.","id":"20250505_apple-iphone-17-slim-iphone-plus-okostelefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4711ad29-e236-4183-8c93-942477f8e11f.jpg","index":0,"item":"857806f3-029e-448e-8d44-66bc1a3e5fdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_apple-iphone-17-slim-iphone-plus-okostelefon","timestamp":"2025. május. 05. 17:03","title":"Elbúcsúzhat az Apple az iPhone Plustól, a Slim veheti majd át a helyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebbc3e1-ede1-48d5-8893-a983dc2685dd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kijött egy lista, amin állítólag azok a háztartási termékek vannak, amelyek árrését befagyasztatná a kormány.","shortLead":"Kijött egy lista, amin állítólag azok a háztartási termékek vannak, amelyek árrését befagyasztatná a kormány.","id":"20250507_arresstop-arressapka-haztartasi-termekek-lista-tisztitoszerek-tisztalkodo-szerek-nagy-marton-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eebbc3e1-ede1-48d5-8893-a983dc2685dd.jpg","index":0,"item":"82122d90-fd28-4aa0-a800-bc009c3eab08","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250507_arresstop-arressapka-haztartasi-termekek-lista-tisztitoszerek-tisztalkodo-szerek-nagy-marton-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 11:15","title":"Árréssapkát kaphat Nagy Mártontól az izzadásgátló stift és a mosogatógép-tabletta is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]