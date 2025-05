Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b0f3d8b8-ca28-4033-a3ab-184377762cd1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A szedán és kombi változatban egyaránt elérhető külsőleg tölthető Audi A6 elektromos hatótávja meghaladja a 100 kilométert.","shortLead":"A szedán és kombi változatban egyaránt elérhető külsőleg tölthető Audi A6 elektromos hatótávja meghaladja a 100...","id":"20250507_igen-komoly-villanyhatotavval-debutalt-a-vadonatuj-plugin-hibrid-audi-a6","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0f3d8b8-ca28-4033-a3ab-184377762cd1.jpg","index":0,"item":"865fddb6-ab01-43b7-a963-43893c5280b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250507_igen-komoly-villanyhatotavval-debutalt-a-vadonatuj-plugin-hibrid-audi-a6","timestamp":"2025. május. 07. 07:21","title":"Igen komoly villanyhatótávval debütált a vadonatúj plugin hibrid Audi A6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4783aa33-9f42-42f7-b8a6-93d585b22137","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A lakóautózás sokak számára egyet jelent egy bohém, kötöttségektől mentes, kalandos életstílussal, ám vannak, akik nem csupán szabadságvágyból döntenek az ilyen élet mellett.","shortLead":"A lakóautózás sokak számára egyet jelent egy bohém, kötöttségektől mentes, kalandos életstílussal, ám vannak, akik nem...","id":"20250507_lakoauto-eltforma-lakas-koltsegek-meglehetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4783aa33-9f42-42f7-b8a6-93d585b22137.jpg","index":0,"item":"a5f0004e-c92a-4f5f-b883-3ab2faa4e488","keywords":null,"link":"/elet/20250507_lakoauto-eltforma-lakas-koltsegek-meglehetes","timestamp":"2025. május. 07. 05:25","title":"„A megélhetési válság miatt cseréltem le a házamat egy lakóautóra”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c566f55a-b81e-4cb7-b737-d119ea6fd9a8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Donald Trump szerint csütörtökön jelentik be a részleteket, a megállapodás ugyanakkor szűk körű lesz, és csak az autó- és acélipart fogja érinteni.","shortLead":"Donald Trump szerint csütörtökön jelentik be a részleteket, a megállapodás ugyanakkor szűk körű lesz, és csak az autó...","id":"20250508_A-britek-egyezhetnek-meg-eloszor-Trumppal-a-vamok-csokkenteserol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c566f55a-b81e-4cb7-b737-d119ea6fd9a8.jpg","index":0,"item":"7423d6b8-a521-42aa-ae35-b665d08e229c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_A-britek-egyezhetnek-meg-eloszor-Trumppal-a-vamok-csokkenteserol","timestamp":"2025. május. 08. 13:22","title":"A britek egyezhetnek meg először Trumppal a vámok csökkentéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc7298bc-9e64-4198-ae40-c2f956accf1c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az MNB legfrissebb, márciusi adatai alapján a bankok szó szerint öntötték a pénzt az ügyfeleknek, a személyi hitelek formájában kihelyezett összeg ugyanis átlépte a bűvös 90 milliárd forintot, ami óriási volument jelent a piacon.","shortLead":"Az MNB legfrissebb, márciusi adatai alapján a bankok szó szerint öntötték a pénzt az ügyfeleknek, a személyi hitelek...","id":"20250508_Ugy-veszik-fel-a-szemelyi-kolcsont-a-magyarok-mintha-nem-lenne-holnap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc7298bc-9e64-4198-ae40-c2f956accf1c.jpg","index":0,"item":"38d5665e-5049-470b-a723-9b436ba21ccf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_Ugy-veszik-fel-a-szemelyi-kolcsont-a-magyarok-mintha-nem-lenne-holnap","timestamp":"2025. május. 08. 08:42","title":"Úgy veszik fel a személyi kölcsönt a magyarok, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf651f4f-dd7d-4956-a7d4-7a4b2773b196","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint az Országos Kereskedelmi Szövetség állításai szembemennek a józan ésszel és a közgazdaságtan alapvetéseivel.","shortLead":"A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint az Országos Kereskedelmi Szövetség állításai szembemennek a józan ésszel és...","id":"20250507_nagy-marton-oksz-arrestop-kiskereskedelmi-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf651f4f-dd7d-4956-a7d4-7a4b2773b196.jpg","index":0,"item":"b5f6701c-aef2-4406-8414-ce4de58e45fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250507_nagy-marton-oksz-arrestop-kiskereskedelmi-adatok","timestamp":"2025. május. 07. 16:58","title":"Nagy Mártonék nekiugrottak az OKSZ-nek az árrésstopot védve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03ede5ff-4608-4ecb-8848-a048a0866fd2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, hogy pontosan mennyi benzint és áramot fogyaszt a gyakorlatban a BYD nagyobb akkumulátorral szerelt legfrissebb plugin hibrid modellje, a tágas SUV-ok piacán versengő Seal U DM-i.","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy pontosan mennyi benzint és áramot fogyaszt a gyakorlatban a BYD nagyobb akkumulátorral szerelt...","id":"20250507_fogyasztasverseny-1125-kilometert-igero-uj-plugin-hibrid-byd-seal-u-dm-i","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03ede5ff-4608-4ecb-8848-a048a0866fd2.jpg","index":0,"item":"8b30e612-235b-4ca5-9ef9-e6f5d0d3180b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250507_fogyasztasverseny-1125-kilometert-igero-uj-plugin-hibrid-byd-seal-u-dm-i","timestamp":"2025. május. 07. 09:17","title":"Milyen hatótáv-para? Fogyasztásversenyen jártunk az 1125 kilométert ígérő új BYD-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2fafc0-5d3c-49f2-9cec-162301099677","c_author":"Galicza Dorina","category":"elet","description":"133 bíboros vonult be szerdán délután a Sixtus-kápolnába, hogy megválasszák a katolikus egyház új vezetőjét. Hogyan készül Róma a pápaválasztásra, mi a helyzet Erdő Péterrel és mi lett az első szavazás eredménye? – összeszedtünk mindent, amit a konklávéról tudni kell.","shortLead":"133 bíboros vonult be szerdán délután a Sixtus-kápolnába, hogy megválasszák a katolikus egyház új vezetőjét. Hogyan...","id":"20250507_konklave-papavalasztas-biboros-sixtus-kapolna-elo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b2fafc0-5d3c-49f2-9cec-162301099677.jpg","index":0,"item":"1e4899eb-e840-421b-9ab8-d59df1282714","keywords":null,"link":"/elet/20250507_konklave-papavalasztas-biboros-sixtus-kapolna-elo-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 10:39","title":"Felszállt a fekete füst, nincs még új pápa – a konklávé első napjának összefoglalója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"708d7cbb-6730-4f34-846a-eceb627b964e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kollégánk, Veres Viktor munkáját is díjazták.","shortLead":"Kollégánk, Veres Viktor munkáját is díjazták.","id":"20250506_magyar-sajtofoto-palyazat-veres-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/708d7cbb-6730-4f34-846a-eceb627b964e.jpg","index":0,"item":"29b8ee89-c363-45a6-bfc2-9684ed3d8297","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_magyar-sajtofoto-palyazat-veres-viktor","timestamp":"2025. május. 06. 20:07","title":"Átadták az elismeréseket a Magyar Sajtófotó Pályázat győzteseinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]