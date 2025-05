Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"78d56ff5-5825-4f79-9278-729fb12a4cee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Pakisztán azt tervezi, hogy a lelőtt drónokat háborús trófeaként állítja ki.","shortLead":"Pakisztán azt tervezi, hogy a lelőtt drónokat háborús trófeaként állítja ki.","id":"20250509_tuzparbaj-india-pakisztan-hatar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78d56ff5-5825-4f79-9278-729fb12a4cee.jpg","index":0,"item":"615a59a0-4119-4224-b108-58a19134066c","keywords":null,"link":"/vilag/20250509_tuzparbaj-india-pakisztan-hatar","timestamp":"2025. május. 09. 17:42","title":"Ismét tűzpárbaj volt az indiai–pakisztáni határnál, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32ed90dd-fa25-498d-bcf3-c660353bd238","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nyíltan antiszemita rapper videójában Adolf Hitler is hallható.","shortLead":"A nyíltan antiszemita rapper videójában Adolf Hitler is hallható.","id":"20250509_heil-hitler-kanye-west-uj-dal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32ed90dd-fa25-498d-bcf3-c660353bd238.jpg","index":0,"item":"aa5fbe4d-6d7b-4bd4-8215-9987adb12c72","keywords":null,"link":"/kultura/20250509_heil-hitler-kanye-west-uj-dal","timestamp":"2025. május. 09. 14:24","title":"Heil Hitler a címe Kanye West új számának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d895804-1a04-45f8-a93e-3798286f66e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelenlegi legfőbb ügyész távozásáról régóta pletykálnak, sajtóinformációk szerint az Alkotmánybíróság elnöke lehet.","shortLead":"A jelenlegi legfőbb ügyész távozásáról régóta pletykálnak, sajtóinformációk szerint az Alkotmánybíróság elnöke lehet.","id":"20250507_Kover-Laszlo-Polt-Peter-kivalo-alkotmanybiro-lesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d895804-1a04-45f8-a93e-3798286f66e2.jpg","index":0,"item":"5b19f853-8772-4356-8c8f-ac71143c9ce8","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_Kover-Laszlo-Polt-Peter-kivalo-alkotmanybiro-lesz","timestamp":"2025. május. 07. 21:51","title":"Kövér László: Polt Péter kiváló alkotmánybíró lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efdd96c0-756d-49ff-96bc-7f1f957ddb44","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A magyar állam támogatásával megjelent cikk magánbefektetőként említi a BDPST Groupot.","shortLead":"A magyar állam támogatásával megjelent cikk magánbefektetőként említi a BDPST Groupot.","id":"20250509_gellert-szallo-cnn-tiborcz-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efdd96c0-756d-49ff-96bc-7f1f957ddb44.jpg","index":0,"item":"f935a20a-6e17-433b-ab30-d60caf222a73","keywords":null,"link":"/kkv/20250509_gellert-szallo-cnn-tiborcz-propaganda","timestamp":"2025. május. 09. 12:23","title":"Tiborcz említése nélkül reklámozza a CNN a megújuló Gellért Szállót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbdedde1-2f0b-4785-ba0f-b085aac747a2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy brit veterán indított támadást a gyűlölt jármű ellen. ","shortLead":"Egy brit veterán indított támadást a gyűlölt jármű ellen. ","id":"20250509_Sherman-tankkal-hajtottak-at-egy-Teslan-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbdedde1-2f0b-4785-ba0f-b085aac747a2.jpg","index":0,"item":"99263ce1-0e47-4cc2-ae96-9da7f621edae","keywords":null,"link":"/cegauto/20250509_Sherman-tankkal-hajtottak-at-egy-Teslan-video","timestamp":"2025. május. 09. 10:20","title":"Látványos, de értelmetlen rombolás: Sherman tankkal hajtottak át egy Teslán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cc6eed7-ccbd-4577-845f-61917d4bc98b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az MBH Bank és a Mol együttműködésének keretében 55 új bankautomatát telepítenek töltőállomásokra. A Bankmonitor szakértői azt vizsgálták meg, hogy a lépéssel mennyire kerülhetünk közelebb a kormány céljához: minden településen legyen bankautomata.","shortLead":"Az MBH Bank és a Mol együttműködésének keretében 55 új bankautomatát telepítenek töltőállomásokra. A Bankmonitor...","id":"20250509_mol-atm-bank-mbh-bankmonitor-ingyenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cc6eed7-ccbd-4577-845f-61917d4bc98b.jpg","index":0,"item":"2b68bd0c-2121-4f4a-851c-6f42a6922cba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250509_mol-atm-bank-mbh-bankmonitor-ingyenes","timestamp":"2025. május. 09. 10:07","title":"Meglepő, de igaz: akár teljesen ingyenes lehetne a készpénzfelvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1f7ecc-4a74-4360-bc51-e536e6dba0af","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ukrajnáról szólt pénteken a hagyományos moszkvai győzelem napi díszszemle. Vlagyimir Putyin arról beszélt, hogy amíg „az alapvető okok” nem szűnnek meg, az ukrajnai háborút sem fejezik be. Az USA és – Szlovákián kívül – az EU sem képviseltette magát a parádén, ahol ezúttal külföldi egységek is masíroztak, szemléltetve, hogy Oroszország nincs egyedül, sőt: tovább nőtt Moszkva nemzetközi tekintélye. ","shortLead":"Ukrajnáról szólt pénteken a hagyományos moszkvai győzelem napi díszszemle. Vlagyimir Putyin arról beszélt, hogy amíg...","id":"20250509_Gyozelem-napja-moszkva-voros-ter-galeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c1f7ecc-4a74-4360-bc51-e536e6dba0af.jpg","index":0,"item":"b39b8272-1b4e-4e66-924d-a23ec94c853b","keywords":null,"link":"/vilag/20250509_Gyozelem-napja-moszkva-voros-ter-galeria","timestamp":"2025. május. 09. 14:57","title":"Rakétarendszerek, veteránok és hagymakupolák – képeken Putyin győzelem napi parádéja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d351c549-81a5-4449-b61b-25ab26011f0a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Mattel nem hajlandó az Egyesült Államokba vinni a gyártást, mert még vámokkal együtt is jobban megéri neki külföldön gyártani.","shortLead":"A Mattel nem hajlandó az Egyesült Államokba vinni a gyártást, mert még vámokkal együtt is jobban megéri neki külföldön...","id":"20250509_donald-trump-mattel-vam-fenyegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d351c549-81a5-4449-b61b-25ab26011f0a.jpg","index":0,"item":"2f73947e-b818-44b3-a50d-74b55482062a","keywords":null,"link":"/kkv/20250509_donald-trump-mattel-vam-fenyegetes","timestamp":"2025. május. 09. 05:47","title":"Trump százszázalékos vámmal fenyegette meg a Barbie babák gyártóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]