Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b2c9b14b-0484-4364-9243-e6b74760069e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nincs olyan területe magyar igazságszolgáltatásnak, ahová a NER ne tette volna be a lábát. Laczó Adriennt Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"Nincs olyan területe magyar igazságszolgáltatásnak, ahová a NER ne tette volna be a lábát. Laczó Adriennt Kacskovics...","id":"20250508_Fulke-podcast-Laczo-Adrienn-magyar-igazsagszolgaltatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2c9b14b-0484-4364-9243-e6b74760069e.jpg","index":0,"item":"75faaa38-bd58-4bfc-89d0-e82285697d2a","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Fulke-podcast-Laczo-Adrienn-magyar-igazsagszolgaltatas-ebx","timestamp":"2025. május. 08. 16:10","title":"Így szállta meg a NER a magyar igazságszolgáltatást – Laczó Adrienn a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4b67137-d753-4c12-95c3-915d5c122f4f","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Tévhitek, városi legendák keringenek a külföldi jövedelmek utáni adózásról, az adóilletőségről, alábbi cikkünkben ezek eloszlatásához kívánunk szakértő segítségét igénybe véve hozzájárulni.","shortLead":"Tévhitek, városi legendák keringenek a külföldi jövedelmek utáni adózásról, az adóilletőségről, alábbi cikkünkben ezek...","id":"20250507_hatarido-kulfoldi-befektetesek-bevallas-crystal-worldwide","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4b67137-d753-4c12-95c3-915d5c122f4f.jpg","index":0,"item":"4589391d-64c8-4f0a-87a5-1bf45fe48674","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250507_hatarido-kulfoldi-befektetesek-bevallas-crystal-worldwide","timestamp":"2025. május. 09. 07:30","title":"Egyre közelebb a bűvös határidő: Ön már mindent tud a külföldi befektetések bevallásáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"c74da1e0-6fd0-43ce-b4c4-e8aba574763d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Légicsapásokról és lelőtt drónokról számolt be India és Pakisztán is. A halálos áldozatok száma mindkét oldalon nőtt.","shortLead":"Légicsapásokról és lelőtt drónokról számolt be India és Pakisztán is. A halálos áldozatok száma mindkét oldalon nőtt.","id":"20250508_dron-india-pakisztan-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c74da1e0-6fd0-43ce-b4c4-e8aba574763d.jpg","index":0,"item":"f642235d-341f-4e29-b3b9-55235eeca671","keywords":null,"link":"/vilag/20250508_dron-india-pakisztan-tamadas","timestamp":"2025. május. 08. 15:09","title":"Drónokkal támadja egymást India és Pakisztán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a4fa54-9e87-4a44-99d6-0348fa4d7b86","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin meghívására érkezett az orosz fővárosba, a világháború befejezésének 80. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésre.","shortLead":"Vlagyimir Putyin meghívására érkezett az orosz fővárosba, a világháború befejezésének 80. évfordulója alkalmából...","id":"20250507_Fico-Moszkvaba-utazott-de-a-katonai-paraden-nem-vesz-reszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01a4fa54-9e87-4a44-99d6-0348fa4d7b86.jpg","index":0,"item":"b3efa307-b039-47b8-8b55-ec33da4800d1","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_Fico-Moszkvaba-utazott-de-a-katonai-paraden-nem-vesz-reszt","timestamp":"2025. május. 07. 19:34","title":"Fico Moszkvába utazott, de a katonai parádén nem vesz részt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fad42b45-ee9d-4096-b590-148ea092caa2","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Már nem csak a terrorveszély miatt óvatosak a légitársaságok, nem csak azért, mert mondjuk fogpasztának vagy samponnak álcázott anyagokból pokolgépet lehetne barkácsolni a fedélzeten; reális kockázatot jelentenek a közönséges akkumulátorok is. Több veszélyes tűzeset nyomán egyre több helyen korlátozás alá esik a hordozható akku (powerbank) vagy akár az elektromos cigaretta is.","shortLead":"Már nem csak a terrorveszély miatt óvatosak a légitársaságok, nem csak azért, mert mondjuk fogpasztának vagy samponnak...","id":"20250508_hvg-forro-percek-powerbank-szabalyok-repulon-feladott-poggyasz-kezipoggyasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fad42b45-ee9d-4096-b590-148ea092caa2.jpg","index":0,"item":"f3d4f759-d5cc-44ab-a305-b3e238f89fd2","keywords":null,"link":"/360/20250508_hvg-forro-percek-powerbank-szabalyok-repulon-feladott-poggyasz-kezipoggyasz","timestamp":"2025. május. 08. 07:00","title":"Szigorodnak a szabályok a repülőkön, célkeresztben a mobiltöltő powerbank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51eea3fe-a3a7-4158-bdd7-a952f8c95f91","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vásárlóként, ügyfélként számos munkahelyen tapasztalni, hogy zene szól a háttérben. Esetenként még irigyli is az ember az ott dolgozókat a kellemes hangulatért. Egy amerikai kutatás viszont arra az eredményre jutott, hogy a rosszul választott háttérzene kellemetlen következményekkel járhat az alkalmazottakra, így a vállalat egészére nézve is.","shortLead":"Vásárlóként, ügyfélként számos munkahelyen tapasztalni, hogy zene szól a háttérben. Esetenként még irigyli is az ember...","id":"20250509_hatterzene-hatasa-munkavallalokra-ceg-teljesitmenyere-feszultseg-stressz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51eea3fe-a3a7-4158-bdd7-a952f8c95f91.jpg","index":0,"item":"e718a907-0507-41be-9cda-4e77819094e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250509_hatterzene-hatasa-munkavallalokra-ceg-teljesitmenyere-feszultseg-stressz","timestamp":"2025. május. 09. 12:03","title":"Háttérzene szól ott, ahol dolgozik? Na, az baj lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ae6e8b-704c-4b55-9019-1771374c8980","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vállalkozás tulajdonosa felcsúti, Mészáros Lőrinchez is fűzik üzleti kapsolatok.","shortLead":"A vállalkozás tulajdonosa felcsúti, Mészáros Lőrinchez is fűzik üzleti kapsolatok.","id":"20250507_Hatvanpuszta-NAV-vegrehajtas-Euroved-Security-Talics-Norbert-Felcsut-Meszaros-Lorinc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11ae6e8b-704c-4b55-9019-1771374c8980.jpg","index":0,"item":"3429bb44-ac51-4bf7-9222-7e513ccbdfc9","keywords":null,"link":"/360/20250507_Hatvanpuszta-NAV-vegrehajtas-Euroved-Security-Talics-Norbert-Felcsut-Meszaros-Lorinc","timestamp":"2025. május. 07. 16:17","title":"Adóhiány miatt csapott le a NAV a biztonsági cégre, amely védte az Orbán család hatvanpusztai birtokát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CÖF tett feljelentést ismeretlen tettes ellen gyanús adatkezelésre hivatkozva.","shortLead":"A CÖF tett feljelentést ismeretlen tettes ellen gyanús adatkezelésre hivatkozva.","id":"20250508_Nyomozas-rendorseg-COF-Magyar-Peter-adatvedelem-nepszavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90.jpg","index":0,"item":"9228346b-93d6-4634-90b9-96ef0902630b","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Nyomozas-rendorseg-COF-Magyar-Peter-adatvedelem-nepszavazas","timestamp":"2025. május. 08. 16:02","title":"A CÖF szerint a feljelentésük nyomán rendőrségi nyomozás indult Magyar Péterék népszavazása ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]