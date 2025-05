Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

A távozó pártelnök helyett Dobrev Klárára építi a DK a „változás" szlogenjét, és azt a tervét, hogy ne csak bejusson 2026-ban a parlamentbe, hanem kormányváltás esetén a kormányban is szerepet kapjon. Egyelőre Dobrev az egyetlen elnökjelölt, de hogy ő lesz-e később a miniszterelnök-jelölt is, az nem dőlt el. Az viszont igen, hogy Gyurcsányt a párt „kiretusálja" – legalábbis közösségi médiás felületeit „archiválják", bár könyvet biztosan ír. Elhangzott még: Dobrev majdnem Budapestet választotta Brüsszel helyett, de ez jogilag nem volt megoldható. Kiderült az is, más ellenzékiek nem tolonganak, hogy a DK önálló listájára felkéredzkedjenek.

A „változás" a posztgyurcsányi DK jelszava, mindent Dobrev Klárára tesznek fel, aki csak vasárnap árulja el a terveit Május 19-étől harminc termékkörre vezetnek be árréstopot a drogériákban, a Rossmann máris módosította az általános szerződési feltételeit.

Indul az árrésstop, máris lépett a Rossmann – sok vásárló meg fog lepődni a kasszánál

Míg vannak, akik örülnek annak, hogy az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma elkapni készül a Google grabancát egy trösztellenes perben, mások, így többek között a Firefox mögött álló Mozilla számára ijesztő lehetőséget is hordozhat a keresőóriással szembeni ítélet.

Pánik üzemmódba kapcsoltak a Firefox-csapatban a Google ellen hozott ítélet miatt Csúcsmobil vékony köntösben: jön a Galaxy S25 Edge, ami sok tekintetben azt tudja majd, amit a „nagyok". Várhatóan nem a Samsung lesz az egyetlen gyártó, ami előáll hasonló készülékkel. Megvan a dátum, mikor jön a Samsung legvékonyabb mobilja, a Galaxy S25 Edge

Fellélegezhet a brit autóipar és vámmentességet kap a Boeing-repülőgépek hajtóműveit szállító Rolls-Royce is.

Megszületett a brit-amerikai vámmegállapodás

Egy elkötelezetten ellenzéki politikus számára nem lehet nagyobb dráma, mint hogy felsejlik a lehetőség: az „Orbán vagy Gyurcsány"-választást felválthatja az „Orbán és Gyurcsány"-csapdája – írja Lendvai Ildikó, aki az MSZP frakcióvezetője volt Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége idején. Lendvai Ildikó: Gyurcsány Ferenc felszabadította a választóit

A kis értékű csomagok vámmentességének amerikai eltörlése nyomán hamarosan Európát is eléri az olcsó kínai áruk dömpingje, nehéz helyzetbe hozva a helyi e-kereskedelmi szereplőket.

Trump sem tudja elvenni az árérzékeny magyar vásárlóktól a Temut és a Sheint

Hét és fél évtizeddel ezelőtt ezen a napon alapították a Seatot, amelynek mai születésnapi rendezvényén egy ősrégi és nagyon kedves kis Seat 600-as is ott vendégeskedett.

Ma 75 éves a Seat, ott jártunk a 60 éves cuki kisautó díszvendéggel ékesített szülinapon