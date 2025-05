Kormányzati és a döntésre rálátó más megbízható források szerint is Polt Péter jelenlegi legfőbb ügyész lehet az Alkotmánybíróság új elnöke – értesült a 24.hu. Úgy tudják, a váltást az ügyészségen is tényként kezelik, az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága pedig egy hét múlva már döntene is arról, kiket választanak alkotmánybírónak a jelenlegi 12 tag mellé. Ezután a jelölteket a parlament választja meg kétharmados többséggel, a testület elnökéről is az Országgyűlés szavaz.

Az alkotmánybírók megbízatása 12 évre szól, és csak olyan jelölt választható meg, aki még nem töltötte be a 70. évét, Polt Péter pedig 69 éves.

Új alkotmánybírók kellenek Sulyok Tamás, Juhász Imre és Salamon László helyére, míg előbbi a köztársasági elnöki székért hagyta ott a testületet, utóbbi kettőnek lejárt a megbízatása. A 24.hu úgy tudja, Hende Csaba fideszes képviselő, az első Orbán-kormány igazságügyi államtitkára is esélyes az egyik posztra, a politikus jelenleg a parlament törvényalkotásért felelős alelnöke. Róla áprilisban derült ki, hogy a 2026-os választáson már nem indul, mivel távozott a Fidesz szombathelyi választókerületének éléről.

Polt Péter lemondásáról régóta pletykálnak, a legfőbb ügyészi kinevezése ugyanis 2028-ig szól, a mandátum pedig kilenc éves, vagyis egy cserével sok évre, 2034-ig biztosíthatná a fideszes kétharmad, hogy egy hozzájuk lojális személy vezesse az ügyészséget, ami logikus lépés lenne a 2026-os választások előtt. Ráadásul, a parlament tavaly decemberben az Alaptörvény módosításával lehetővé tette, hogy a legfőbb ügyészt ne kizárólag az ügyészek közül választhassák meg.

A kétharmad elvesztésétől tartva, Polt Péter utódlása miatt újra átírták az Alaptörvényt Megvolt az idei második Alaptörvény-módosítás is: a hatályba lépése óta most már 14. alkalommal átírt szöveg könnyített a legfőbb ügyész kiválasztásán, amivel a kormánypárti kétharmad Polt Péter idő előtti utódlását készítheti elő.

Ennek megfelelően Magyar Péter korábban Tuzson Bence igazságügyi minisztert nevezte meg Polt lehetséges utódjaként, Hadházy Ákos pedig Rétvári Bence belügyi államtitkárra tippelt. Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető azt közölte, Tuzson nem lesz legfőbb ügyész, Polt Péterrel kapcsolatban viszont úgy fogalmazott, „fontos közjogi pozíciót tölt be, és a jövőben is azt fog”.

A 24.hu egyik forrása szerint Polt Péternek régi vágya az Alkotmánybíróság vezetése, ez a Fidesz számára kapóra is jön, hiszen személyében 12 évre megbízható vezetőt kap az AB, és kilenc évre a jelenlegi kormánytöbbség által kiválasztott vezető állhat az ügyészi szervezet élén.

Az értesülésekre nem reagált a Legfőbb Ügyészség, vagyis nem is cáfolta azokat. „A Legfőbb Ügyészség nem kívánja kommentálni a Dr. Polt Péter legfőbb ügyész személyét érintő találgatásokat” – írta Fazekas Géza szóvivő.