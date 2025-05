Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"02e7dd84-95e8-4cde-bc11-0d175472d3c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az új pápa pénteken tartotta meg első vatikáni miséjét, amelyen a hit hiányáról beszélt, és arról, hogy ez ellen sürgősen cselekednie kellene a katolikus egyháznak. ","shortLead":"Az új pápa pénteken tartotta meg első vatikáni miséjét, amelyen a hit hiányáról beszélt, és arról, hogy ez ellen...","id":"20250509_XIV-Leo-papa-vatikan-elso-mise-szent-peter-bazilika-roma-peru-amerika-prevost","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02e7dd84-95e8-4cde-bc11-0d175472d3c5.jpg","index":0,"item":"851fd256-c9d6-4792-86fa-ed9089601a36","keywords":null,"link":"/elet/20250509_XIV-Leo-papa-vatikan-elso-mise-szent-peter-bazilika-roma-peru-amerika-prevost","timestamp":"2025. május. 09. 18:59","title":"„Világítótorony a sötét éjszakákban” – mondta az egyházról XIV. Leó pápa első miséjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05b6980-d5ef-45e5-9319-35f502e7cc35","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Szemétszedésről és autóversenyzésről is szólnak a feladatok.","shortLead":"Szemétszedésről és autóversenyzésről is szólnak a feladatok.","id":"20250509_nemeterettsegi-szovegertes-feladatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d05b6980-d5ef-45e5-9319-35f502e7cc35.jpg","index":0,"item":"1a097927-710e-4ee4-a2fb-4e2a9c104351","keywords":null,"link":"/kultura/20250509_nemeterettsegi-szovegertes-feladatok","timestamp":"2025. május. 09. 09:26","title":"Szövegértéssel kezdődik a pénteki németérettségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az összes parlamenti képviselő a megállapodás mellett szavazott.","shortLead":"Az összes parlamenti képviselő a megállapodás mellett szavazott.","id":"20250508_Ukrajna-Trump-Zelenszkij-asvanykincsekrol-szolo-megallapodas-ratifikal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751.jpg","index":0,"item":"0a7a2a5a-c963-4989-891d-5751ea4cda93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_Ukrajna-Trump-Zelenszkij-asvanykincsekrol-szolo-megallapodas-ratifikal","timestamp":"2025. május. 08. 14:43","title":"Ukrajna ratifikálta az amerikai ásványkincsszerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71936624-0691-44e7-ac49-0d0677289238","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Vizsgálatot is indított a HM az ügyben, miközben a Tisza Párt éppen azzal vádolja a honvédelmi minisztert, hogy a nyilvánosságnak szánt mondataival szemben nem békepárti. ","shortLead":"Vizsgálatot is indított a HM az ügyben, miközben a Tisza Párt éppen azzal vádolja a honvédelmi minisztert...","id":"20250508_Ukrajna-Ruszin-Szendi-Romulusz-Honvedelmi-Miniszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71936624-0691-44e7-ac49-0d0677289238.jpg","index":0,"item":"17ce588e-e6a4-47fb-9bb8-71bfa6895c78","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Ukrajna-Ruszin-Szendi-Romulusz-Honvedelmi-Miniszterium","timestamp":"2025. május. 08. 17:49","title":"Azzal vádolja a Honvédelmi Minisztérium Ruszin-Szendi Romuluszt, hogy vezérkari főnökként Ukrajna pártján állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1ecc80e-fd98-441d-a0f2-6860254db939","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kína sikeresen tesztelte azt a lézeres rendszert, amely a jövőben az űrbéli kommunikáció alapjául is szolgálhat. A pontossága már most megkérdőjelezhetetlen.","shortLead":"Kína sikeresen tesztelte azt a lézeres rendszert, amely a jövőben az űrbéli kommunikáció alapjául is szolgálhat...","id":"20250509_kina-lezer-hold-muhold-helymeghatarozas-kommunikacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1ecc80e-fd98-441d-a0f2-6860254db939.jpg","index":0,"item":"b06a9047-2d1b-4d39-b643-614c9f2b2482","keywords":null,"link":"/tudomany/20250509_kina-lezer-hold-muhold-helymeghatarozas-kommunikacio","timestamp":"2025. május. 09. 09:03","title":"130 000 km-re lőtt el egy lézert Kína, az eredmény lenyűgöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e3808ed-c5b7-4c36-9a06-055d9d800835","c_author":"Lakos Gábor","category":"elet","description":"Válogatás az AFP Vatikánban dolgozó fotóriportereinek képeiből.","shortLead":"Válogatás az AFP Vatikánban dolgozó fotóriportereinek képeiből.","id":"20250508_papavalasztas-szetpeter-ter-kepek-xiv-leo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e3808ed-c5b7-4c36-9a06-055d9d800835.jpg","index":0,"item":"20de07d0-84f0-45ff-bb42-2b7164e60322","keywords":null,"link":"/elet/20250508_papavalasztas-szetpeter-ter-kepek-xiv-leo","timestamp":"2025. május. 08. 21:27","title":"Így ünnepelték XIV. Leó pápa megválasztását a Szent Péter téren – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ff2f2d-1eed-4946-b43d-62aa1c56a582","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Mélyül Kelet-Európa és Trump szerelmi viszonya, de a vámháború következményei hamarosan lehűthetik a románcot – véli Dimitar Bechev, a Carnegie Europe agytröszt vezető munkatársa, aki az Oxfordi Egyetem is tanít.","shortLead":"Mélyül Kelet-Európa és Trump szerelmi viszonya, de a vámháború következményei hamarosan lehűthetik a románcot – véli...","id":"20250508_Al-Jazeera-vendegkommentar-Kelet-Europa-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24ff2f2d-1eed-4946-b43d-62aa1c56a582.jpg","index":0,"item":"42eb05ac-ea84-44e2-80a1-fe189af1a2e9","keywords":null,"link":"/360/20250508_Al-Jazeera-vendegkommentar-Kelet-Europa-Trump","timestamp":"2025. május. 08. 21:32","title":"Al-Jazeera-vendégkommentár: Kelet-Európa Trumpra fogad – de ez sokba kerülhet neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94fea953-e7cf-4b5b-99df-2d61e97aa1d4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Több cikket is megosztott közösségi oldalán a témában, az egyik szerint Jézus arra figyelmeztetett, hogy aszerint ítélnek meg bennünket, hogyan bántunk a bajbajutottakkal.","shortLead":"Több cikket is megosztott közösségi oldalán a témában, az egyik szerint Jézus arra figyelmeztetett, hogy aszerint...","id":"20250508_Megvalasztasa-elott-Trump-bevandorlaspolitikajat-kritizalta-XIV-Leo-papa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94fea953-e7cf-4b5b-99df-2d61e97aa1d4.jpg","index":0,"item":"ad323533-a9f6-4f70-84af-d3ab61f41ce1","keywords":null,"link":"/elet/20250508_Megvalasztasa-elott-Trump-bevandorlaspolitikajat-kritizalta-XIV-Leo-papa","timestamp":"2025. május. 08. 21:29","title":"Megválasztása előtt Trump bevándorláspolitikáját kritizálta XIV. Leó pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]