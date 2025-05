Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d467baa0-7ff1-4ceb-9541-b48f8d69be3d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Alapítványának 25. évfordulóján jelentette be a milliárdos, hogy nem fog gazdagon meghalni.","shortLead":"Alapítványának 25. évfordulóján jelentette be a milliárdos, hogy nem fog gazdagon meghalni.","id":"20250508_Bill-Gates-milliardos-alapitvany-Windows","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d467baa0-7ff1-4ceb-9541-b48f8d69be3d.jpg","index":0,"item":"c195f8e5-7056-44df-9c24-173e97c3b77f","keywords":null,"link":"/kkv/20250508_Bill-Gates-milliardos-alapitvany-Windows","timestamp":"2025. május. 08. 15:16","title":"Bill Gates szinte a teljes vagyonát elosztogatja jótékony célokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"357edc1b-9ca6-4593-b2b0-a115e136ba73","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Szerintük számos országban a szabad sajtóhoz való hozzáférést veszélyezteti, hogy a Trump-kormányzat megvonta a támogatást a rádiótól.","shortLead":"Szerintük számos országban a szabad sajtóhoz való hozzáférést veszélyezteti, hogy a Trump-kormányzat megvonta...","id":"20250508_A-sved-kormany-huszmillio-koronaval-tamogatja-a-Szabad-Europa-fennmaradasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/357edc1b-9ca6-4593-b2b0-a115e136ba73.jpg","index":0,"item":"71d8fe09-533d-462e-b1fe-a5a0cb568ef1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_A-sved-kormany-huszmillio-koronaval-tamogatja-a-Szabad-Europa-fennmaradasat","timestamp":"2025. május. 08. 21:38","title":"A svéd kormány húszmillió koronával támogatja a Szabad Európa fennmaradását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe2b388-3b25-4137-9f83-54d74b28022d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikai hírszerzés igazgatója szerint az ügyet megszellőztető lap összejátszik a „mélyállam” szereplőivel.","shortLead":"Az amerikai hírszerzés igazgatója szerint az ügyet megszellőztető lap összejátszik a „mélyállam” szereplőivel.","id":"20250509_dania-gronland-amerikai-hirszerzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fe2b388-3b25-4137-9f83-54d74b28022d.jpg","index":0,"item":"1a511dfb-ed73-4998-a8f1-0c9f6a7b54ba","keywords":null,"link":"/vilag/20250509_dania-gronland-amerikai-hirszerzes","timestamp":"2025. május. 09. 11:58","title":"Bekérette a dán külügy az amerikai nagykövetet, miután kiderült, hogy Grönlandon kémkednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f59b5c6-2979-4d81-b15b-0b6509f79668","c_author":"Puszta Dóra","category":"360","description":"Kisebbfajta vallási reneszánsz jellemezte az elmúlt éveket: Ferenc utóda, a XIV. Leó néven trónra lépő amerikai Robert Francis Prevost majdnem másfél milliárd embernek lesz a pápája. HVG-Ténytár.","shortLead":"Kisebbfajta vallási reneszánsz jellemezte az elmúlt éveket: Ferenc utóda, a XIV. Leó néven trónra lépő amerikai Robert...","id":"20250507_hvg-katolikusok-szama-a-vilagban-tenytar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f59b5c6-2979-4d81-b15b-0b6509f79668.jpg","index":0,"item":"b74edb10-80e9-4379-9082-f8f4db1ee781","keywords":null,"link":"/360/20250507_hvg-katolikusok-szama-a-vilagban-tenytar","timestamp":"2025. május. 07. 13:45","title":"Az amerikai kontinensen él a világ katolikusainak majdnem fele, és egyre többen vannak – erről is szólt a pápaválasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db83cb87-ba5a-45d0-85a9-b2edfbcb2f16","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Darabszámban is a globális elitbe tartanak.","shortLead":"Darabszámban is a globális elitbe tartanak.","id":"20250509_BYD-globalis-terjeszkedes-Toyota-10-millio-auto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db83cb87-ba5a-45d0-85a9-b2edfbcb2f16.jpg","index":0,"item":"7dcd6410-0c97-4608-b207-bf8cc6481f95","keywords":null,"link":"/cegauto/20250509_BYD-globalis-terjeszkedes-Toyota-10-millio-auto","timestamp":"2025. május. 09. 08:16","title":"Úgy számol a BYD, hogy öt éven belül minden második autójukat Kínán kívül adják el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2624c2e6-c964-41e3-a944-267b8712b548","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A párizsi visszavágón Fabián Ruiz és Hasraf Hakimi góljaira csak Bukayo Saka tudott válaszolni.","shortLead":"A párizsi visszavágón Fabián Ruiz és Hasraf Hakimi góljaira csak Bukayo Saka tudott válaszolni.","id":"20250507_bajnokok-ligaja-paris-saint-germain-arsenal-elodonto-visszavago-osszefoglalo-parizs-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2624c2e6-c964-41e3-a944-267b8712b548.jpg","index":0,"item":"d347136d-d5dc-4a4b-a963-7d2561b2a280","keywords":null,"link":"/sport/20250507_bajnokok-ligaja-paris-saint-germain-arsenal-elodonto-visszavago-osszefoglalo-parizs-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 22:55","title":"Kettős győzelemmel jutott be a Bajnokok Ligája döntőjébe a PSG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a9cff38-2d75-468b-aa81-0135c2726c5c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az angol szövetség rasszista bekiabálások, huhogás és dobálás miatt tett bejelentést a szurkolók ellen, akik söröspoharakkal dobálták a gólját ünneplő focistát 2021-ben.","shortLead":"Az angol szövetség rasszista bekiabálások, huhogás és dobálás miatt tett bejelentést a szurkolók ellen, akik...","id":"20250507_szurkolo-eltiltas-repohar-bedobas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a9cff38-2d75-468b-aa81-0135c2726c5c.jpg","index":0,"item":"75269536-ea3c-4e29-b5ab-f19d40c5630a","keywords":null,"link":"/sport/20250507_szurkolo-eltiltas-repohar-bedobas","timestamp":"2025. május. 07. 16:08","title":"Az elsőfokú ítélet szerint 5 évig nem járhat sporteseményre a szurkoló, aki repohárral dobta meg Raheem Sterlinget Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efdd96c0-756d-49ff-96bc-7f1f957ddb44","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A magyar állam támogatásával megjelent cikk magánbefektetőként említi a BDPST Groupot.","shortLead":"A magyar állam támogatásával megjelent cikk magánbefektetőként említi a BDPST Groupot.","id":"20250509_gellert-szallo-cnn-tiborcz-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efdd96c0-756d-49ff-96bc-7f1f957ddb44.jpg","index":0,"item":"f935a20a-6e17-433b-ab30-d60caf222a73","keywords":null,"link":"/kkv/20250509_gellert-szallo-cnn-tiborcz-propaganda","timestamp":"2025. május. 09. 12:23","title":"Tiborcz említése nélkül reklámozza a CNN a megújuló Gellért Szállót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]