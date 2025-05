Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fb1c241e-acc4-4104-9667-b8838adbf0f3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Elon Musk-féle SpaceX profitálhat abból, hogy a NASA egyre inkább a Mars felé kacsintgat. Kérdés, mi lesz így a Holddal, így az Artemis-programmal.","shortLead":"Az Elon Musk-féle SpaceX profitálhat abból, hogy a NASA egyre inkább a Mars felé kacsintgat. Kérdés, mi lesz...","id":"20250510_nasa-mars-misszio-koltsegvetes-spacex-starship","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb1c241e-acc4-4104-9667-b8838adbf0f3.jpg","index":0,"item":"840aba57-5548-4071-8683-2367a89fa901","keywords":null,"link":"/tudomany/20250510_nasa-mars-misszio-koltsegvetes-spacex-starship","timestamp":"2025. május. 10. 14:03","title":"Felgyorsultak az események, 2026-ban űrhajó indulhat a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808b7ce3-09b9-4fbb-a975-163d0c0b69de","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"Ott voltunk, amikor felszállt a fehér füst, megkérdeztük az új pápáról az euforikus hangulatban lévő híveket, de még előtte, a várakozás óráiban megnéztük azt is, milyen volt a hangulat, mennyire voltak szigorúak a biztonsági intézkedések a Szent Péter téren, kik és miért álltak órákat egy kis kéményt kémlelve.","shortLead":"Ott voltunk, amikor felszállt a fehér füst, megkérdeztük az új pápáról az euforikus hangulatban lévő híveket, de még...","id":"20250509_roma-riport-vatikan-papavalasztas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/808b7ce3-09b9-4fbb-a975-163d0c0b69de.jpg","index":0,"item":"404e4dbe-4157-4ed9-a278-ce6764588405","keywords":null,"link":"/360/20250509_roma-riport-vatikan-papavalasztas-ebx","timestamp":"2025. május. 09. 16:38","title":"Zarándokok, turisták, de még Orbán-fanok is voltak a Szent Péter téren – helyszíni riport Rómából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ec7bae8-e537-4177-8f75-821a22ea799f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A közép-ázsiai posztszovjet országok vezetői az orosz elnökkel egy sorban kaptak helyet.","shortLead":"A közép-ázsiai posztszovjet országok vezetői az orosz elnökkel egy sorban kaptak helyet.","id":"20250509_moszkva-gyozelem-napja-katonai-parade-diszszemle-putyin-steven-seagal-oliver-stone-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ec7bae8-e537-4177-8f75-821a22ea799f.jpg","index":0,"item":"1e8499f8-6af5-4999-8a0f-c312c1f23b2f","keywords":null,"link":"/elet/20250509_moszkva-gyozelem-napja-katonai-parade-diszszemle-putyin-steven-seagal-oliver-stone-fotok","timestamp":"2025. május. 09. 21:19","title":"Steven Seagal és Oliver Stone is Putyinnal együtt parádézott a Vörös téren – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ha bedől az amerikai demokrácia, azzal beteljesül a kínai elnök álma. Közben úgy tűnhet, Trump kezdi felismerni, hogy amit az izraeli vezetés művel, az az USA érdekeit veszélyeztetheti a Közel-Keleten. Válogatás a világlapok híreiből.","shortLead":"Ha bedől az amerikai demokrácia, azzal beteljesül a kínai elnök álma. Közben úgy tűnhet, Trump kezdi felismerni...","id":"20250510_nemzetkozi-lapszemle-magyar-peter-kembotrany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"18915ba0-e05d-4bdb-80a6-99ce54d546f8","keywords":null,"link":"/360/20250510_nemzetkozi-lapszemle-magyar-peter-kembotrany","timestamp":"2025. május. 10. 08:43","title":"Magyar az utolsó remény, hogy békésen le lehessen váltani Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0002010d-d985-4aad-a93c-2852bc6c1874","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A papírforma érvényesült a jégkorong-világbajnokság első fordulójában, a Németország-Magyarország összecsapáson. ","shortLead":"A papírforma érvényesült a jégkorong-világbajnokság első fordulójában, a Németország-Magyarország összecsapáson. ","id":"20250510_Gyozott-Nemetorszag-a-magyar-jegkorong-valogatott-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0002010d-d985-4aad-a93c-2852bc6c1874.jpg","index":0,"item":"2761bae8-a3bd-47bd-b999-7a50e3abd11f","keywords":null,"link":"/sport/20250510_Gyozott-Nemetorszag-a-magyar-jegkorong-valogatott-ellen","timestamp":"2025. május. 10. 19:05","title":"Győzött Németország a magyar jégkorong-válogatott ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b3a095-1a22-4259-b1be-b9d691df2525","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Most saját Star Wats stílusú teherszállító robotja lehet annak, aki hajlandó nem kevesebb, mint 3000 dollár körüli összeget, azaz nagyjából egymillió forintot kifizetni egy hűséges társért.","shortLead":"Most saját Star Wats stílusú teherszállító robotja lehet annak, aki hajlandó nem kevesebb, mint 3000 dollár körüli...","id":"20250510_star-wars-stilusu-teherszallito-robot-r2-d2-g1td-m1n1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2b3a095-1a22-4259-b1be-b9d691df2525.jpg","index":0,"item":"53ee8cad-2f57-4b51-a7ea-a222293a74de","keywords":null,"link":"/tudomany/20250510_star-wars-stilusu-teherszallito-robot-r2-d2-g1td-m1n1","timestamp":"2025. május. 10. 20:03","title":"Mint R2-D2, csak ebbe pakolni is lehet: 1 000 000 forintért árulnak egy Star Wars droidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f33a15a4-9af0-4309-ab2f-8739cf357d3f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Skót kutatók egy emberi döntéseket szimuláló mesterséges intelligenciát fejlesztenek. A pszichológiára építő rendszertől azt várják, sokféle területen hatékony lehet.","shortLead":"Skót kutatók egy emberi döntéseket szimuláló mesterséges intelligenciát fejlesztenek. A pszichológiára építő...","id":"20250511_mesterseges-intelligencia-emberi-viselkedes-modellezese-pszochologia-mentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f33a15a4-9af0-4309-ab2f-8739cf357d3f.jpg","index":0,"item":"df36c6e4-34bb-4a87-a222-799e864b33e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250511_mesterseges-intelligencia-emberi-viselkedes-modellezese-pszochologia-mentes","timestamp":"2025. május. 11. 08:03","title":"Eltévedt, eltűnt emberek helyébe képzeli magát egy új mesterséges intelligencia, így találja meg őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1314475c-bf9d-4aa0-9c2a-33e778a7f68a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250511_1000-laptop-akku-savanyukaposzta-hatasa-demencia-latasvizsgalat-vaksag-szemmutet-chatgpt-egeszsegugyi-tanacsok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1314475c-bf9d-4aa0-9c2a-33e778a7f68a.jpg","index":0,"item":"45753e47-7d63-467d-bc21-21b98e95e30a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250511_1000-laptop-akku-savanyukaposzta-hatasa-demencia-latasvizsgalat-vaksag-szemmutet-chatgpt-egeszsegugyi-tanacsok","timestamp":"2025. május. 11. 12:00","title":"Ez történt: Megvalósította a tökéletes rezsicsökkentést, most arról megy az egész háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]