[{"available":true,"c_guid":"538a3074-6d1e-4d69-86f3-b142569750ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Továbbra is bizonytalan a NASA csúcstechnológiás holdjárójának jövője. A kapcsolódó projektet már tavaly elkaszálták, de az amerikai űrhivatal azóta is keresi az alternatív megoldásokat. Egyelőre azonban az az egyetlen pozitívum, hogy nem szerelték szét a szerkezetet.","shortLead":"Továbbra is bizonytalan a NASA csúcstechnológiás holdjárójának jövője. A kapcsolódó projektet már tavaly elkaszálták...","id":"20250512_nasa-holdszonda-viper-projekt-hold-finanszirozas-urkutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/538a3074-6d1e-4d69-86f3-b142569750ee.jpg","index":0,"item":"1c4a3698-4206-424c-98dd-fd9facbb148b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_nasa-holdszonda-viper-projekt-hold-finanszirozas-urkutatas","timestamp":"2025. május. 12. 15:03","title":"38 000 000 000 forintba került eddig a NASA holdjárója, de lehet, hogy sosem hagyja el a Földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50351e14-c9f3-445a-ba26-9a0e6bd5e797","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Budapest legromosabb romkocsmája 21 év után húzza le a rolót.","shortLead":"Budapest legromosabb romkocsmája 21 év után húzza le a rolót.","id":"20250512_vittula-bezaras-kertesz-utca-kocsma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50351e14-c9f3-445a-ba26-9a0e6bd5e797.jpg","index":0,"item":"d6a908dd-33b3-4da5-bb2d-391db9a5dd04","keywords":null,"link":"/kultura/20250512_vittula-bezaras-kertesz-utca-kocsma","timestamp":"2025. május. 12. 12:29","title":"Bezár a Vittula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezen a héten már 1,095 milliárd forint volt a tét.","shortLead":"Ezen a héten már 1,095 milliárd forint volt a tét.","id":"20250511_Kihuztak-a-hatos-lotto-nyeroszamait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"7001848e-429c-43cf-9725-d16199d5fbb1","keywords":null,"link":"/elet/20250511_Kihuztak-a-hatos-lotto-nyeroszamait","timestamp":"2025. május. 11. 16:35","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d67a72-2182-458d-b8b7-7b6439a55a72","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Balásy Gyula cégei nem tudnak hibázni, ha közbeszerzésekről van szó – és ha Rogán Antal minisztériuma írja ki őket. ","shortLead":"Balásy Gyula cégei nem tudnak hibázni, ha közbeszerzésekről van szó – és ha Rogán Antal minisztériuma írja ki őket. ","id":"20250512_honvedelmi-miniszterium-megbizas-balasy-gyula-nemzeti-kommunikacios-hivatal-honvedseg-nepszerusites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64d67a72-2182-458d-b8b7-7b6439a55a72.jpg","index":0,"item":"09732ba1-64a2-4c97-948b-d22a8aa954c4","keywords":null,"link":"/kkv/20250512_honvedelmi-miniszterium-megbizas-balasy-gyula-nemzeti-kommunikacios-hivatal-honvedseg-nepszerusites","timestamp":"2025. május. 12. 10:51","title":"Géppuskafészek, bunker és egy aknamező építése – Balásy Gyula cégei milliárdokért népszerűsítik a honvédséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28742b0-4e1d-477e-a4f6-4fa5cbd17265","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Százas tempónál elég pár másodpercig nem az utat nézni, máris hasonló lehet az eredmény. ","shortLead":"Százas tempónál elég pár másodpercig nem az utat nézni, máris hasonló lehet az eredmény. ","id":"20250512_Kiegyenesitette-kanyart-figyelmetlen-autos-M86","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a28742b0-4e1d-477e-a4f6-4fa5cbd17265.jpg","index":0,"item":"faefb08e-6131-4164-a540-a00e90fa8509","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_Kiegyenesitette-kanyart-figyelmetlen-autos-M86","timestamp":"2025. május. 12. 12:45","title":"Kiegyenesítette a kanyart egy figyelmetlen autós az M86-oson, a szalagkorlát fogta meg – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd2472c7-fc26-480d-9234-def84340d587","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kaliforniai központú Faraday Future jövője jelen pillanatban nem tűnik túl rózsásnak.","shortLead":"A kaliforniai központú Faraday Future jövője jelen pillanatban nem tűnik túl rózsásnak.","id":"20250512_3-honap-alatt-mindossze-2-darab-villanyautot-adott-el-a-komoly-bajban-levo-faraday-future","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd2472c7-fc26-480d-9234-def84340d587.jpg","index":0,"item":"3ab9eed8-a962-4ffb-9f15-68e68bd57eef","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_3-honap-alatt-mindossze-2-darab-villanyautot-adott-el-a-komoly-bajban-levo-faraday-future","timestamp":"2025. május. 12. 07:59","title":"3 hónap alatt mindössze 2 darab villanyautót adott el a komoly bajban lévő gyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1301b184-9a2c-4cc4-906c-f9c8d709ebf9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiába érkezett gyorsan a segítség, a II. kerületben bajba jutott három állat közül egy elpusztult.","shortLead":"Hiába érkezett gyorsan a segítség, a II. kerületben bajba jutott három állat közül egy elpusztult.","id":"20250511_Csatornaba-esett-kacsakat-mentettek-a-tuzoltok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1301b184-9a2c-4cc4-906c-f9c8d709ebf9.jpg","index":0,"item":"9efc6cc2-977b-48e1-8ae3-c28bc6ad3d0c","keywords":null,"link":"/elet/20250511_Csatornaba-esett-kacsakat-mentettek-a-tuzoltok","timestamp":"2025. május. 11. 14:50","title":"Csatornába esett kiskacsákat mentettek a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0613ff-d168-41af-afe7-0e0e0d42f019","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Keir Starmer nem volt a házban, mert tavaly nyár óta a Downing Street-i kormányfői rezidencián lakik.","shortLead":"Keir Starmer nem volt a házban, mert tavaly nyár óta a Downing Street-i kormányfői rezidencián lakik.","id":"20250512_nagy-britannia-london-keir-starmer-miniszterelnok-haz-tuzeset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e0613ff-d168-41af-afe7-0e0e0d42f019.jpg","index":0,"item":"46f74f5b-6c6d-4d30-9ef7-50dd29fdbacc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250512_nagy-britannia-london-keir-starmer-miniszterelnok-haz-tuzeset","timestamp":"2025. május. 12. 18:46","title":"Tűz volt a brit miniszterelnök házában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]