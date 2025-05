Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c79f3279-732e-4181-8587-c4b116134517","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"Prevost bíboros a XIV. Leó nevet választotta, ezzel pedig egyben utalást is tett arra, hogy mely elődeinek szellemében kívánja kormányozni a katolikus egyházat. A Leó pápák története meglehetősen vegyes, volt köztük nagy egyházreformer pápa, mások a szociális érzékenységükkel tüntettek, de olyan is akadt, aki végérvényes szakadást idézett elő a keresztény közösségben. Volt, aki a hívek harcos védelmével írta be magát a pápaság történetébe, akadt, aki korát meghaladó nézeteket vallott, de olyan is, aki évszázadokkal pörgette volna vissza az idő kerekét, ha teheti, mások pedig ügyesen játszották a hatalmasok játékát egy olyan korban, amikor az egyház feje nem csak spirituális vezető, de világi hatalommal rendelkező uralkodó is volt.","shortLead":"Prevost bíboros a XIV. Leó nevet választotta, ezzel pedig egyben utalást is tett arra, hogy mely elődeinek szellemében...","id":"20250510_papak-tortenelem-leo-papa-nevvalasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c79f3279-732e-4181-8587-c4b116134517.jpg","index":0,"item":"65dab731-fb63-45cb-aeb2-1c807f53ed8a","keywords":null,"link":"/360/20250510_papak-tortenelem-leo-papa-nevvalasztas","timestamp":"2025. május. 10. 20:00","title":"XIV. Leó pápa a felvett nevével is üzen a világnak - de miről voltak híresek az elődei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf445556-bc0d-4637-a7ee-8c996982ddbe","c_author":"Fülöp István","category":"kkv","description":"A kiskereskedelmi szereplőket tömörítő szövetség elnöke szerint nincs semmilyen gazdasági, társadalmi kényszerűség, ami indokolná az árrésstop kiterjesztését a drogériai termékekre.","shortLead":"A kiskereskedelmi szereplőket tömörítő szövetség elnöke szerint nincs semmilyen gazdasági, társadalmi kényszerűség, ami...","id":"20250511_OKSZ-kozak-tamas-arresstop-drogeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf445556-bc0d-4637-a7ee-8c996982ddbe.jpg","index":0,"item":"26ac561f-ee79-4fee-a842-0f2be27c1ee6","keywords":null,"link":"/kkv/20250511_OKSZ-kozak-tamas-arresstop-drogeria","timestamp":"2025. május. 11. 10:12","title":"OKSZ: az árrésstop miatt senki nem fog heti egy tubus fogkrém helyett kettőt használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"235161bd-8f22-4aa0-8c5e-14daa3fef81d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"„Talán nem is voltak olyan nagyon a különbségek, mint gondoltuk” – jegyezték meg az amerikaiak.","shortLead":"„Talán nem is voltak olyan nagyon a különbségek, mint gondoltuk” – jegyezték meg az amerikaiak.","id":"20250512_usa-kina-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/235161bd-8f22-4aa0-8c5e-14daa3fef81d.jpg","index":0,"item":"fb44db53-3e98-4977-b530-12fa66d83eef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250512_usa-kina-vam","timestamp":"2025. május. 12. 10:13","title":"90 napos szünet, 115 százalékkal alacsonyabb vámok – egyre több részlet derül ki az amerikai-kínai megállapodásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1301b184-9a2c-4cc4-906c-f9c8d709ebf9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiába érkezett gyorsan a segítség, a II. kerületben bajba jutott három állat közül egy elpusztult.","shortLead":"Hiába érkezett gyorsan a segítség, a II. kerületben bajba jutott három állat közül egy elpusztult.","id":"20250511_Csatornaba-esett-kacsakat-mentettek-a-tuzoltok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1301b184-9a2c-4cc4-906c-f9c8d709ebf9.jpg","index":0,"item":"9efc6cc2-977b-48e1-8ae3-c28bc6ad3d0c","keywords":null,"link":"/elet/20250511_Csatornaba-esett-kacsakat-mentettek-a-tuzoltok","timestamp":"2025. május. 11. 14:50","title":"Csatornába esett kiskacsákat mentettek a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a405d9-6298-4933-a445-b661219afab3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok repülőgépet küldött Johannesburgba 49 emberért, akiket diszkrimináció áldozatának tekintenek.","shortLead":"Az Egyesült Államok repülőgépet küldött Johannesburgba 49 emberért, akiket diszkrimináció áldozatának tekintenek.","id":"20250512_del-afrika-feherek-menedekjog-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0a405d9-6298-4933-a445-b661219afab3.jpg","index":0,"item":"ed6081a4-6ba1-4228-beb0-8b5872f01538","keywords":null,"link":"/vilag/20250512_del-afrika-feherek-menedekjog-egyesult-allamok","timestamp":"2025. május. 12. 11:18","title":"Dél-afrikai fehéreknek ad menedékjogot Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c52acb-7ee7-4a85-acb9-ce8b4ea1e8dd","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Közös telefonbeszélgetést folytattak Donald Trump amerikai elnökkel a Kijevben tárgyaló európai vezetők és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő.","shortLead":"Közös telefonbeszélgetést folytattak Donald Trump amerikai elnökkel a Kijevben tárgyaló európai vezetők és Volodimir...","id":"20250510_Kijev-es-szovetsegesei-keszek-a-legalabb-30-napos-tuzszunetre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68c52acb-7ee7-4a85-acb9-ce8b4ea1e8dd.jpg","index":0,"item":"a59a1da5-d69e-42e3-bdad-be6870c4ea49","keywords":null,"link":"/vilag/20250510_Kijev-es-szovetsegesei-keszek-a-legalabb-30-napos-tuzszunetre","timestamp":"2025. május. 10. 14:48","title":"Kijev és szövetségesei készek a legalább 30 napos tűzszünetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0002010d-d985-4aad-a93c-2852bc6c1874","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A papírforma érvényesült a jégkorong-világbajnokság első fordulójában, a Németország-Magyarország összecsapáson. ","shortLead":"A papírforma érvényesült a jégkorong-világbajnokság első fordulójában, a Németország-Magyarország összecsapáson. ","id":"20250510_Gyozott-Nemetorszag-a-magyar-jegkorong-valogatott-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0002010d-d985-4aad-a93c-2852bc6c1874.jpg","index":0,"item":"2761bae8-a3bd-47bd-b999-7a50e3abd11f","keywords":null,"link":"/sport/20250510_Gyozott-Nemetorszag-a-magyar-jegkorong-valogatott-ellen","timestamp":"2025. május. 10. 19:05","title":"Győzött Németország a magyar jégkorong-válogatott ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dcb04ca-e602-4e9c-b301-2446db7b0d5b","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Reménykeltőnek tűnt a nyolcvan éve véget ért második világháború után, hogy a fizikai és morális értelemben lerongyolódott Magyarország szakít a régi rendszerrel, és kiépülhet a polgári demokrácia. Ám hamar szembesülni kellett azzal, hogy a szovjet érdekszférába sorolt országban mindez hiú ábránd.","shortLead":"Reménykeltőnek tűnt a nyolcvan éve véget ért második világháború után, hogy a fizikai és morális értelemben...","id":"20250511_hvg-zsarnoksagok-halojaban-masodik-vilaghaboru-utan-magyarorszag-bibo-marai-rakosi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4dcb04ca-e602-4e9c-b301-2446db7b0d5b.jpg","index":0,"item":"fdb25217-3c7d-4e8b-aaed-48f58758e5bc","keywords":null,"link":"/360/20250511_hvg-zsarnoksagok-halojaban-masodik-vilaghaboru-utan-magyarorszag-bibo-marai-rakosi","timestamp":"2025. május. 11. 16:30","title":"Így ért véget a II. világháború Magyarországon: felszabadulás helyett zsarnokságok hálójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]