[{"available":true,"c_guid":"f61cd275-9378-48a6-a069-14f93d6130bc","c_author":"Fülöp István","category":"tudomany","description":"Miközben a technológiai fejlődés szinte napról napra új mérföldköveket ér el, a gyártás világa csendben, de annál gyorsabban készül az automatizáció óta nem látott átalakulásra. Színre lépnek az MI-ügynökök, amelyek emberi beavatkozás nélkül is tudnak működni az üzemekben.","shortLead":"Miközben a technológiai fejlődés szinte napról napra új mérföldköveket ér el, a gyártás világa csendben, de annál...","id":"20250512_ipar-4-0-gyartas-automatizacio-mesterseges-intelligencia-ugynokok-ai-agents","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f61cd275-9378-48a6-a069-14f93d6130bc.jpg","index":0,"item":"966dc2a3-2c78-41fe-87e0-75eb4d5572af","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_ipar-4-0-gyartas-automatizacio-mesterseges-intelligencia-ugynokok-ai-agents","timestamp":"2025. május. 12. 10:30","title":"30%-kal nagyobb termelékenység? A megoldás már megvan, egyszerűen csak alkalmazni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a1fa6e-0321-400a-b7ed-aa8f08cfcbad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bess Truman óta nem láttak ilyen kevéssé aktív First Ladyt. ","shortLead":"Bess Truman óta nem láttak ilyen kevéssé aktív First Ladyt. ","id":"20250511_Melania-Trump-alig-tesz-eleget-a-First-Lady-feladatainak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43a1fa6e-0321-400a-b7ed-aa8f08cfcbad.jpg","index":0,"item":"587d1452-2af0-431e-82ec-d6ffd0f2f403","keywords":null,"link":"/elet/20250511_Melania-Trump-alig-tesz-eleget-a-First-Lady-feladatainak","timestamp":"2025. május. 11. 18:19","title":"Melania Trump két hetet sem töltött a Fehér Házban férje beiktatása óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b939d15-1d7a-45d9-aa0b-2dd5e3206f82","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az elnök leszedte a keresztvizet egy műsorvezetőről, aki szerinte másként gondolja.","shortLead":"Az elnök leszedte a keresztvizet egy műsorvezetőről, aki szerinte másként gondolja.","id":"20250512_trump-xiv-leo-abc-news-martha-raddatz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b939d15-1d7a-45d9-aa0b-2dd5e3206f82.jpg","index":0,"item":"3fff8686-3371-4f4b-9933-25dd734b8da3","keywords":null,"link":"/elet/20250512_trump-xiv-leo-abc-news-martha-raddatz","timestamp":"2025. május. 12. 12:40","title":"Úgy tűnik, Trump azt gondolja, hogy a pápát is miatta választották meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019ca6b1-17ce-46ef-9730-e32019aabfeb","c_author":"MOHU","category":"brandcontent","description":"A MOHU az idei évtől sűrűbben viszi el a szelektíven gyűjtött hulladékot: ahol eddig csak havonta egyszer ürítették a papíros, műanyagos vagy fémes kukákat, ott mostantól kétszer gyakrabban számíthatunk a szállításra. Ez az 5000 lakost meghaladó településeket érinti, összesen 96 várost. Emellett folytatódik az is, hogy a korábban használt szelektív zsákokat kukákra cserélik.","shortLead":"A MOHU az idei évtől sűrűbben viszi el a szelektíven gyűjtött hulladékot: ahol eddig csak havonta egyszer ürítették...","id":"20250410_szelektiv-kukak_hulladekgyujtes_mohu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/019ca6b1-17ce-46ef-9730-e32019aabfeb.jpg","index":0,"item":"957e2935-36ff-475f-84ee-c9f387b4a2e9","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250410_szelektiv-kukak_hulladekgyujtes_mohu","timestamp":"2025. május. 11. 15:30","title":"Zsákok helyett gyakrabban ürülő szelektív kukák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24b4085e-6afe-4cba-9541-439dab877dcb","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A kifejlett hím vörös kenguruk közel 90 kilót is nyomhatnak, és akár 180 centi magasra is megnőhetnek.","shortLead":"A kifejlett hím vörös kenguruk közel 90 kilót is nyomhatnak, és akár 180 centi magasra is megnőhetnek.","id":"20250512_del-karolina-allatkert-kenguru-gyilkossag-gondozo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24b4085e-6afe-4cba-9541-439dab877dcb.jpg","index":0,"item":"bbacaa8c-2499-4f89-a0db-e5765d8e3bd3","keywords":null,"link":"/elet/20250512_del-karolina-allatkert-kenguru-gyilkossag-gondozo","timestamp":"2025. május. 12. 21:02","title":"Kenguru ölte meg a gondozóját egy amerikai állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee5a72ba-6ab8-4fcb-9252-ee4e9c2e8043","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Más elfoglaltság híján sok fiatal ezzel töltötte az idejét Afganisztánban.","shortLead":"Más elfoglaltság híján sok fiatal ezzel töltötte az idejét Afganisztánban.","id":"20250512_afganisztan-talibok-sakk-betiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee5a72ba-6ab8-4fcb-9252-ee4e9c2e8043.jpg","index":0,"item":"f1c4452e-a363-4182-995d-0d2ae46b6f38","keywords":null,"link":"/elet/20250512_afganisztan-talibok-sakk-betiltas","timestamp":"2025. május. 12. 12:05","title":"Betiltották a tálibok a sakkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3f060b-ec74-4a8b-8f6f-d15aa6f63ee8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Norvég kutatók szerint a műanyagban lévő vegyi anyagok olyan hatással vannak a szervezetre, mint a kávé, de annál sokkal gyorsabban lépnek működésbe.","shortLead":"Norvég kutatók szerint a műanyagban lévő vegyi anyagok olyan hatással vannak a szervezetre, mint a kávé, de annál...","id":"20250512_muanyag-belso-biologiai-ora-cirkadian-ritmus-alvaszavar-vegyi-anyagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c3f060b-ec74-4a8b-8f6f-d15aa6f63ee8.jpg","index":0,"item":"2b64d963-5e9c-4a4d-a6ce-3d1bb85fa1b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_muanyag-belso-biologiai-ora-cirkadian-ritmus-alvaszavar-vegyi-anyagok","timestamp":"2025. május. 12. 20:03","title":"Rosszul alszik? Szabaduljon meg a műanyagoktól, 17 perccel is átállíthatják a biológiai óráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae02f8a-9908-4c3b-8b12-575645e952bd","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ukrajna tűzszünetet vár el, Moszkva ehhez szabna feltételeket. Messzire jutottunk ahhoz képest, hogy a Kreml reggel feltétel nélküli tárgyalásokat javasolt Kijevnek.","shortLead":"Ukrajna tűzszünetet vár el, Moszkva ehhez szabna feltételeket. Messzire jutottunk ahhoz képest, hogy a Kreml reggel...","id":"20250511_Trump-zelenszkij-beketargyalas-tuzszunet-putyin-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eae02f8a-9908-4c3b-8b12-575645e952bd.jpg","index":0,"item":"60c22f7a-91db-492d-9328-4e17b7e3a8ac","keywords":null,"link":"/vilag/20250511_Trump-zelenszkij-beketargyalas-tuzszunet-putyin-ebx","timestamp":"2025. május. 11. 19:27","title":"Trump: tessék tárgyalni! Zelenszkij: rendben, de van egy feltételünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]