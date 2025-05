Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"54116440-fc41-42c9-92bc-877406aa2246","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Pásztónál történt a tragikus baleset. ","shortLead":"Pásztónál történt a tragikus baleset. ","id":"20250512_Szalagkorlatnak-csapodott-es-meghalt-egy-motoros-a-21-es-fouton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54116440-fc41-42c9-92bc-877406aa2246.jpg","index":0,"item":"ccfb52ab-288c-430c-8478-88929e127b8e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_Szalagkorlatnak-csapodott-es-meghalt-egy-motoros-a-21-es-fouton","timestamp":"2025. május. 12. 07:48","title":"Szalagkorlátnak csapódott és meghalt egy motoros a 21-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f0207cb-a1e4-4de9-99e1-789c41d95535","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A csoportos hitelfedezeti biztosításokat vizsgálták, és megállapították, hogy a kérdéses biztosítók döntően gyenge ár–érték arányú termékeket kínálnak, és találtak gondokat a termékfelügyelettel is.","shortLead":"A csoportos hitelfedezeti biztosításokat vizsgálták, és megállapították, hogy a kérdéses biztosítók döntően gyenge...","id":"20250513_mnb-birsag-biztositok-hitelfedezeti-biztositasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f0207cb-a1e4-4de9-99e1-789c41d95535.jpg","index":0,"item":"ea6829b5-eaa9-44ad-8bd8-8e0ab2a1fcb9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_mnb-birsag-biztositok-hitelfedezeti-biztositasok","timestamp":"2025. május. 13. 10:04","title":"Több mint százmillós bírságot vetett ki kilenc biztosítóra az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70db14f-37f7-46f6-8e90-acafe9916e0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felszólalt egy Izraelben élő holokauszttúlélő is, akinek unokája a jelenleg Izraelben zajló háborúban vesztette életét.","shortLead":"Felszólalt egy Izraelben élő holokauszttúlélő is, akinek unokája a jelenleg Izraelben zajló háborúban vesztette életét.","id":"20250511_Elet-Menete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b70db14f-37f7-46f6-8e90-acafe9916e0a.jpg","index":0,"item":"fe1dd0c1-4047-4396-978c-78f3809ef34c","keywords":null,"link":"/itthon/20250511_Elet-Menete","timestamp":"2025. május. 11. 19:08","title":"A holokauszt és az október 7-i terrortámadás áldozataira emlékeztek az Élet Menetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01bcdf04-004c-4c79-9902-402cfa0a59f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tudni, már a casting is lezajlott. ","shortLead":"Úgy tudni, már a casting is lezajlott. ","id":"20250513_Kovacs-Istvan-Kovi-porno-producer-sorozat-RTL","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01bcdf04-004c-4c79-9902-402cfa0a59f4.jpg","index":0,"item":"cce977fd-09cc-403a-a31c-d1a3bb0b56be","keywords":null,"link":"/elet/20250513_Kovacs-Istvan-Kovi-porno-producer-sorozat-RTL","timestamp":"2025. május. 13. 09:49","title":"A Király után most a pornófilmes Koviról forgat sorozatot az RTL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A varsói Marywilska bevásárlóközpont éppen egy éve égett porig, Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint az elkövetők részét azóta elfogták, és biztosra vehető, hogy a gyújtogatást az oroszok rendelték meg.","shortLead":"A varsói Marywilska bevásárlóközpont éppen egy éve égett porig, Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint az elkövetők...","id":"20250512_donald-tusk-lengyelorszag-varso-bevasarlokozpont-tuz-gyujtogatas-oroszorszag-titkosszolgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46.jpg","index":0,"item":"b7eef319-bac8-4c23-9dba-17ab60812682","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250512_donald-tusk-lengyelorszag-varso-bevasarlokozpont-tuz-gyujtogatas-oroszorszag-titkosszolgalat","timestamp":"2025. május. 12. 06:17","title":"Donald Tusk: Az orosz titkosszolgálat áll a varsói pláza felgyújtása mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4c459c5-6406-466e-93d8-1ee842d2a1a2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Voltak biztató jelek, de a második meccset is elveszítette Majoross Gergely csapata.","shortLead":"Voltak biztató jelek, de a második meccset is elveszítette Majoross Gergely csapata.","id":"20250511_jegkorong-hoki-vilagbajnoksag-magyar-valogatott-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4c459c5-6406-466e-93d8-1ee842d2a1a2.jpg","index":0,"item":"7003fb0e-4a8e-406e-a71b-087837d2da8d","keywords":null,"link":"/sport/20250511_jegkorong-hoki-vilagbajnoksag-magyar-valogatott-usa","timestamp":"2025. május. 11. 20:08","title":"„A papírformát nem tudtuk borítani” – hatgólos vereség az amerikai hokisoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc0161-df8b-484d-a16d-662e0900f022","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kocsi áthajtott a lábán. ","shortLead":"A kocsi áthajtott a lábán. ","id":"20250512_autos-gyalogos-zebra-piros-lampa-biceges-villamos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecdc0161-df8b-484d-a16d-662e0900f022.jpg","index":0,"item":"b479ef2e-4b7c-48bb-990c-e75cc1dfc2d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_autos-gyalogos-zebra-piros-lampa-biceges-villamos","timestamp":"2025. május. 12. 16:58","title":"Döbbenten nézte az autós, ahogy nekiszalad egy gyalogos, majd elsántikál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a21481-3048-47d3-9b83-bb2937767753","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A papírkötegeket 1941-ben foglalták le a hatóságok, aztán elfeledkeztek róluk. Most előkerültek, amikor a legfelsőbb bíróság egy leendő múzeumhoz keresett emléktárgyakat.","shortLead":"A papírkötegeket 1941-ben foglalták le a hatóságok, aztán elfeledkeztek róluk. Most előkerültek, amikor a legfelsőbb...","id":"20250512_argentina-legfelsobb-birosag-naci-dokumentumok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72a21481-3048-47d3-9b83-bb2937767753.jpg","index":0,"item":"d149e3a8-b1d1-48ef-93d4-76ef12f0bdf4","keywords":null,"link":"/elet/20250512_argentina-legfelsobb-birosag-naci-dokumentumok","timestamp":"2025. május. 12. 10:56","title":"83 doboznyi náci dokumentumot találtak az argentin legfelsőbb bíróság pincéjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]