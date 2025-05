Papírról felolvasott vallomásában a bíróságon bocsánatot kért az a karateedző, aki tavaly a szolnoki kalandparkban kirúgta egy hétéves kisfiú lábait. Térfigyelő kamera rögzítette, hogy a gyerek a fejére esett és a földön maradt, a férfi pedig eközben elsétált.

Az edző a februári előkészítő ülésen még tagadta bűnösségét, most viszont azt mondta az RTL Híradó tudósítása szerint: „belátom, hogy hibáztam, mélyen sajnálom, ezért bocsánatot kérek”. A férfi bocsánatot kért a kisfiú édesanyjától is, és azt mondta, ha lesz lehetősége személyesen találkozni a gyerekkel, tőle is újra bocsánatot fog kérni. Azt is mondta, vállalja, hogy kifizeti a gyerek pszichológiai kezelését.

A férfi ügyvédje, Tóth Géza az RTL-nek azt mondta, nem értenek egyet azzal, hogy az edzőt védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés kísérletével, é kiskorú veszélyeztetésével is vádolják. Szerinte vagy csak az egyik, vagy csak a másik bűncselekmény megállapításának van helye.

A kisfiú édesanyja könnyek közt idézte fel, hogy egy másik szülő küldte át neki a felvételt, amit aztán a fiával megnéztek, és az is kiderült, mit mondott neki az edző: „ne hisztizzél, mi vagy te, lány?” Az anya szerint „ezt a mondatot a büdös életben ki nem törli senki se a gyerek fejéből”, a kisfiú azóta magát hibáztatja mindenért, és elfogadja, hogy bármi rossz történik vele, azt megérdemli. Azt mondta, fiának maradandó lelki sérülést okozott az edző brutalitása, és más szülőktől úgy tudja, hogy a férfi több gyerekkel is erőszakosan bánt.

A tárgyalás csütörtökön tanúk meghallgatásával folytatódik.